Tác động của tiêm kích Rafale đối với tranh chấp biên giới Trung - Ấn

Như vậy 5 tiêm kích Rafale đầu tiên trong loạt 36 chiếc mà Ấn Độ đã đặt mua từ Pháp đã chính thức được đưa vào biên chế của Không quân Ấn Độ; tính đến thời điểm hiện tại, đây là loại chiến đấu cơ tiên tiến và có giá cao nhất của Không quân Ấn Độ. Ảnh: 5 chiếc Rafale trên đường bay từ Pháp về Ấn Độ - Nguồn: Times of India Việc Ấn Độ nhận số máy bay Rafale đầu tiên, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu chấm dứt; mặc dù hai bên tuyên bố kiềm chế và rút quân ra xa khỏi khu vực căng thẳng; nhưng tình hình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Màn phun nước chào đón của số Rafale tại căn cứ không quân Ambala ở Ấn Độ - Nguồn: Times of India Chưa biết số chiến đấu cơ Rafale sẽ tăng cường khả năng và sức mạnh chiến đấu như thế nào đối với không quân Ấn Độ; nhưng trước mắt, việc tiếp nhận 5 chiếc máy bay chiến đấu từ Pháp đã như một liều thuốc tinh thần đối với quân và dân Ấn Độ. Ảnh: 5 chiếc Rafale trên đường bay từ Pháp về Ấn Độ - Nguồn: Times of India Truyền thông Ấn Độ liên tục có những bài phân tích, so sánh, đánh giá giữa Rafale với loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay đó là chiến đấu cơ thế hệ 5 J-20 và lập luận rằng "Rafale có tính năng kỹ chiến thuật tốt hơn cả J-20"??? Ảnh: Chiến đấu cơ Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Times of India Theo bố trí của Không quân Ấn Độ, lô 5 chiếc Rafales đầu tiên sẽ được sử dụng để tổ chức lại phi đội "Mũi tên vàng" thứ 17 của Không quân Ấn Độ. Đơn vị này đã sử dụng MiG-21 trong 41 năm (kể từ năm 1975), và sau đó giải thể vào năm 2016, do số chiến đấu cơ MiG-21 đã hết niên hạn sử dụng; điều này cũng phản ánh tình hình hỗn loạn của kế hoạch nâng cấp thiết bị của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Phi công Ấn Độ chụp ảnh bên chiếc Rafale vừa hạ cánh - Nguồn: Times of India Từ năm 2008, Ấn Độ bắt đầu mở thầu "Máy bay chiến đấu đa năng hạng trung (MRCA)" với kinh phí dự định là 7,7 tỷ USD để mua và chuyển giao công nghệ để sản xuất 126 máy bay chiến đấu đa năng; sau 4 năm đàm phán giằng co, cuối cùng vào tháng 1/2012, Rafale chính thức giành chiến thắng. Ảnh: Những chiếc Rafale bay về Ấn Độ được tiếp dầu trên không - Nguồn: Times of India Tuy nhiên, do sự bất đồng nghiêm trọng giữa hai bên trong phần chuyển giao công nghệ, do vậy số Rafale từ 126 chiếc giảm xuống còn 36 chiếc; trong khi đó các loại máy bay chiến đấu khác của không quân Ấn Độ như MiG-27, MiG-21 đã hết niên hạn sử dụng, nhưng không có máy bay chiến đấu mới thay thế. Ảnh: Một trong những chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 cuối cùng của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Theo những thông tin được công khai, 36 chiếc Rafale sẽ được biên chế thành hai phi đội; còn những chiếc MiG-29 mua của Nga mới đây sẽ biên chế thành một phi đội; ngoài ra phiên bản máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas MK-1 do Ấn Độ tự chế tạo sẽ được trang bị cho phi đội đầu tiên. Ảnh: Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas MK-1 - Nguồn: Wikipedia. Trong 5 năm tới, Phi đội 45 và Phi đội 18 của không quân Ấn Độ sẽ trang bị lô Su-30MKI cuối cùng; như vậy việc suy giảm số lượng máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ sẽ được kiềm chế ở một mức độ nhất định. Ảnh: Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI - Nguồn: Wikipedia. Về chất lượng, khi được trang bị một số lượng tương đối lớn máy bay chiến đấu Rafale, ở cấp độ kỹ thuật, Không quân Ấn Độ có thể duy trì lợi thế nhất định trước đối thủ Pakistan và rút ngắn khoảng cách trình độ trang bị với Không quân Trung Quốc. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly (phải) và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh, tham dự một buổi lễ bàn giao máy bay chiến đấu Rafale tại nhà máy Dassault, Pháp - Nguồn: AFP Mặc dù trên tính toán, việc đưa số chiến đấu cơ Rafale vào trang bị, sẽ giúp không quân Ấn Độ tăng cường sức mạnh, nhưng không phải ngay lập tức, mà đòi hỏi phải mất nhiều thời gian để phi công sử dụng thành thạo và phối hợp tốt với số máy bay chiến đấu hiện có, nhất là số Su-30MKI hiện là xương sống của không quân Ấn Độ. Ảnh: Chiến đấu cơ Rafale của Ấn Độ - Nguồn: AFP Do vậy trong ngắn hạn, khả năng các máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên của Ấn Độ có tác động đến tranh chấp biên giới mà Trung Quốc và Ấn Độ có thể phải đối mặt là không đáng kể. Ảnh: Phi công Ấn Độ chụp ảnh bên chiếc Rafale - Nguồn: Times of India Về lâu dài, sự kết hợp giữa số máy bay chiến đấu hiện có của không quân Ấn Độ, nhất là số Su-30MKI và MiG-29 với số chiến đấu cơ Rafale sẽ tăng hiệu quả chiến đấu của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Không quân Ấn Độ đáp xuống đường cao tốc Lucknow-Agra trong một cuộc tập trận của IAF - Nguồn: PTI Còn tương lai xa, các nhà hoạch định chính sách của Ấn Độ sẽ phải tính mua các loại chiến đấu cơ thế hệ 5 như F-35 của Mỹ hoặc Su-57 của Nga; đây sẽ là cú nhảy vọt để vượt xa đối thủ Trung Quốc. Ảnh: Chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: PTI Video Ấn Độ nhận lô hàng 5 chiếc chiến đấu cơ Rafale đầu tiên - Nguồn: QPVN

