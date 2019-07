T-90A còn rất mạnh nhưng Nga vẫn muốn nâng cấp, vì sao?

T-90A là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện nay. Xe tăng trang bị hệ thống hỏa lực, giáp bảo vệ 3 tầng, động cơ công suất lớn, khả năng cơ động cực tốt, là niềm mơ ước của mọi quân đội trên thế giới. Tới thời điểm hiện tại, T-90A vẫn chưa bao giờ bị coi là lạc hậu. Nguồn ảnh: Wikipedia Thế nên, quyết định nâng cấp của chính phủ Nga không khỏi khiến giới phân tích cảm thấy lạ. Tuy vậy, nhìn vào sức mạnh của T-90M thì xem ra hầu như ai cũng hiểu vì sao. Đơn giản đó là do T-90M mạnh hơn hẳn T-90A, và nước Nga luôn muốn chiếm ưu thế vượt trên các dòng xe tăng mới của phương Tây. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo các nguồn tin không chính thức, hợp đồng hiện đại hóa chuẩn T-90 lên T-90M có số lượng khoảng 100 chiếc. Nguồn ảnh: Wikipedia So với T-90A, T-90M hiện đại hơn về giáp bảo vệ, hệ thống điều khiển hỏa lực đem lại khả năng tác chiến tốt hơn. Nguồn ảnh: Military-Today Cụ thể, T-90M thay đổi giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-5 sang loại Relikt có khả năng kháng chịu sức xuyên của đạn APFSDS 120mm hay đạn hai đầu nổ (tandem) tốt hơn. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài giáp phản ứng nổ, T-90M còn trang bị hệ thống gây nhiễu bằng màn khói có thể đối phó với tín hiệu laser dẫn đường tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Military-Today Về mặt hỏa lực, xe tăng T-90M được trang bị khẩu pháo mới 2A46M-4 với tầm bắn xa và chính xác hơn khẩu 2A46 trên T-90. Pháo cũng sử dụng nguyên các loại đạn tương tự như đời T-90A. Nguồn ảnh: Wikipedia Pháo vẫn được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động chứa 22 viên trong vị trí sẵn sàng bắn, tổng dự trữ đạn 43 viên. Ngoài pháo 125mm, T-90M còn có một khẩu 12,7mm được điều khiển hoàn toàn tự động. Nguồn ảnh: Wikipedia Đặc biệt, T-90M trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cùng các khí tài trinh sát hiện đại hơn trước cho khả năng tác chiến kiểu "hunter-killer" như hầu hết xe tăng phương Tây hiện nay. Hơn nữa, hệ thống bắm bám mục tiêu hoàn toàn tự động. So với T-90A, T-90M có hỏa lực chính xác tăng 15-20%. Nguồn ảnh: Wikipedia Về tính cơ động, T-90M trang bị động cơ diesel đa nhiên liệu V-92S2 công suất 1.000 mã lực cho tốc độ tối đa khoảng 70km/h. Nguồn ảnh: Wikipedia Xe có khả năng vượt nhiều dạng địa hình từ đồi núi tới sông ngòi… Nguồn ảnh: Wikipedia Xe tăng T-90M trình diễn hồi năm 2018. Nguồn: RUPTLY

