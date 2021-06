Sững sờ sức mạnh chiếc xe tăng chiến đấu mạnh nhất của Triều Tiên

Mặc dù nổi tiếng với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, tên lửa đạn đạo, lực lượng đặc biệt, hạm đội tàu ngầm và mạng lưới công sự đường hầm kiên cố trên toàn quốc. Nhưng Quân đội Triều Tiên cũng đang tích cực đầu tư vào việc tăng cường sức mạnh lục quân của mình. Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Triều Tiên, xe tăng chiến đấu là một vũ khí quan trọng và được sử dụng hiệu quả. Theo báo cáo của Mỹ, những chiếc xe tăng Liên Xô đã giúp Triều Tiên liên tục đánh bại lực lượng lớn của Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian đầu của cuộc chiến. Sau khi sản xuất và xuất khẩu thành công xe tăng Chon'ma Ho vào những năm 1980, Triều Tiên đã tìm cách phát triển một thiết kế xe tăng mới để chống lại các nền tảng bọc thép hiện đại hơn đang được triển khai bởi Hàn Quốc và Mỹ. Do đó, xe tăng chiến đấu hiện đại nhất của Triều Tiên Pokpung Ho đã được ra đời, loại xe này phát triển dựa trên công nghệ của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Liên Xô, T-72 hiện đang được phục vụ tại 40 quốc gia trên thế giới tiêu biểu như Nga, Triều Tiên, Syria, Ấn Độ, Iran... Xe tăng T-72 đã rất thành công, được Tổng thống Syria Hafez Al Assad gọi là "xe tăng tốt nhất thế giới" vì đã giành chiến thắng trước các xe tăng tiên tiến của Israel trong Chiến tranh Liban. Các biến thể hiện đại hóa của T-72 như T-72B3 tiếp tục trở thành trụ cột trong lực lượng tác chiến bọc thép của Nga cho đến ngày nay và ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên theo cách tương tự đã tiếp tục hiện đại hóa khung gầm T-72 thành xe tăng Pokpung Ho. Triều Tiên đã bổ sung nhiều công nghệ mới như hệ thống bảo vệ, đạn dược và cải tiến cả động cơ. Các kỹ sư Triều Tiên cũng đã tiếp cận với T-90 của Nga và xe tăng Chieftain của Anh thông qua Iran, vì vậy thiết kế của Pokpung Ho cũng xuất hiện các công nghệ của những loại xe tăng trên. Pokpung Ho sử dụng giáp composite tiên tiến, động cơ mạnh 1.500 mã lực, có tới hai bệ phóng tên lửa đất đối không, hai bệ phóng ATGM chống tăng và súng phóng lựu đôi. Xe tăng được trang bị một súng máy phòng không hạng nặng KPV, một súng máy đồng trục và bốn súng phóng lựu khói. Vũ khí chính của Pokpung Ho là pháo nòng trơn 2A46 125 mm, loại súng tương tự như của xe tăng chiến đấu T-90 của Nga. Cùng với vũ khí hạng nặng, xe tăng này cũng có khả năng chiến đấu ban đêm nhờ hệ thống cảm biến hồng ngoại, máy đo xa laser và đèn rọi. Giáp phản ứng nổ đã được bổ sung để cải thiện khả năng sống sót của Pokpung Ho và các loại đạn mới dự kiến sẽ được phát triển cho pháo chính của xe tăng. Xe tăng chiến đấu Pokpung Ho còn có khả năng hoạt động như một vũ khí phòng không do bị ảnh hưởng nặng nề bởi học thuyết quốc phòng của Triều Tiên, trong đó ưu tiên trang bị cho tất cả các bộ phận của lực lượng vũ trang khả năng phòng không, để bù đắp cho sự yếu kém tương đối của không quân nước này. Chiếc xe tăng này đã được chế tạo đặc biệt cho chiến tranh ở địa hình đồi núi của Hàn Quốc. Khả năng leo và bắn từ những độ dốc khắc nghiệt vượt quá khả năng của hầu hết các loại xe tăng khác, sẽ mang lại cho chiếc xe một lợi thế đáng kể trước các nền tảng của đối thủ như M1 Abrams. Mặc dù Pokpung Ho được phát triển gần đây hơn xe tăng M1 Abrams của Mỹ, nhưng cả hai loại xe tăng đều sử dụng công nghệ thế hệ thứ ba. Nhưng khả năng chiến đấu của cả Pokpung Ho và M1 Abrams đều không thể so sánh với xe tăng thế hệ thứ tư K2 Black Panther của Hàn Quốc. Tuy nhiên, một lợi thế mà Pokpung Ho đang nắm giữ là khả năng chuyên dụng để leo dốc và bắn từ những góc cực hạn, do đó xe tăng sẽ hoạt động hiệu quả ở địa hình đồi núi của Triều Tiên. Pokpung Ho đã được chế tạo dựa trên các công nghệ nước ngoài và được thử nghiệm kỹ lưỡng, kết hợp với các công nghệ bản địa sáng tạo. Pokpung Ho được kỳ vọng sẽ giúp Triều Tiên nâng cao khả năng tác chiến phòng thủ khi xung đột xảy ra với kẻ thù. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Triều Tiên duyệt binh ở Bình Nhưỡng giữa đêm với hàng loạt các loại xe tăng, tên lửa khủng. Nguồn: KCNA.

Mặc dù nổi tiếng với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, tên lửa đạn đạo, lực lượng đặc biệt, hạm đội tàu ngầm và mạng lưới công sự đường hầm kiên cố trên toàn quốc. Nhưng Quân đội Triều Tiên cũng đang tích cực đầu tư vào việc tăng cường sức mạnh lục quân của mình. Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Triều Tiên, xe tăng chiến đấu là một vũ khí quan trọng và được sử dụng hiệu quả. Theo báo cáo của Mỹ, những chiếc xe tăng Liên Xô đã giúp Triều Tiên liên tục đánh bại lực lượng lớn của Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian đầu của cuộc chiến. Sau khi sản xuất và xuất khẩu thành công xe tăng Chon'ma Ho vào những năm 1980, Triều Tiên đã tìm cách phát triển một thiết kế xe tăng mới để chống lại các nền tảng bọc thép hiện đại hơn đang được triển khai bởi Hàn Quốc và Mỹ. Do đó, xe tăng chiến đấu hiện đại nhất của Triều Tiên Pokpung Ho đã được ra đời, loại xe này phát triển dựa trên công nghệ của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Liên Xô, T-72 hiện đang được phục vụ tại 40 quốc gia trên thế giới tiêu biểu như Nga, Triều Tiên, Syria, Ấn Độ, Iran... Xe tăng T-72 đã rất thành công, được Tổng thống Syria Hafez Al Assad gọi là "xe tăng tốt nhất thế giới" vì đã giành chiến thắng trước các xe tăng tiên tiến của Israel trong Chiến tranh Liban. Các biến thể hiện đại hóa của T-72 như T-72B3 tiếp tục trở thành trụ cột trong lực lượng tác chiến bọc thép của Nga cho đến ngày nay và ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên theo cách tương tự đã tiếp tục hiện đại hóa khung gầm T-72 thành xe tăng Pokpung Ho. Triều Tiên đã bổ sung nhiều công nghệ mới như hệ thống bảo vệ, đạn dược và cải tiến cả động cơ. Các kỹ sư Triều Tiên cũng đã tiếp cận với T-90 của Nga và xe tăng Chieftain của Anh thông qua Iran, vì vậy thiết kế của Pokpung Ho cũng xuất hiện các công nghệ của những loại xe tăng trên. Pokpung Ho sử dụng giáp composite tiên tiến, động cơ mạnh 1.500 mã lực, có tới hai bệ phóng tên lửa đất đối không, hai bệ phóng ATGM chống tăng và súng phóng lựu đôi. Xe tăng được trang bị một súng máy phòng không hạng nặng KPV, một súng máy đồng trục và bốn súng phóng lựu khói. Vũ khí chính của Pokpung Ho là pháo nòng trơn 2A46 125 mm, loại súng tương tự như của xe tăng chiến đấu T-90 của Nga. Cùng với vũ khí hạng nặng, xe tăng này cũng có khả năng chiến đấu ban đêm nhờ hệ thống cảm biến hồng ngoại, máy đo xa laser và đèn rọi. Giáp phản ứng nổ đã được bổ sung để cải thiện khả năng sống sót của Pokpung Ho và các loại đạn mới dự kiến sẽ được phát triển cho pháo chính của xe tăng. Xe tăng chiến đấu Pokpung Ho còn có khả năng hoạt động như một vũ khí phòng không do bị ảnh hưởng nặng nề bởi học thuyết quốc phòng của Triều Tiên, trong đó ưu tiên trang bị cho tất cả các bộ phận của lực lượng vũ trang khả năng phòng không, để bù đắp cho sự yếu kém tương đối của không quân nước này. Chiếc xe tăng này đã được chế tạo đặc biệt cho chiến tranh ở địa hình đồi núi của Hàn Quốc. Khả năng leo và bắn từ những độ dốc khắc nghiệt vượt quá khả năng của hầu hết các loại xe tăng khác, sẽ mang lại cho chiếc xe một lợi thế đáng kể trước các nền tảng của đối thủ như M1 Abrams. Mặc dù Pokpung Ho được phát triển gần đây hơn xe tăng M1 Abrams của Mỹ, nhưng cả hai loại xe tăng đều sử dụng công nghệ thế hệ thứ ba. Nhưng khả năng chiến đấu của cả Pokpung Ho và M1 Abrams đều không thể so sánh với xe tăng thế hệ thứ tư K2 Black Panther của Hàn Quốc. Tuy nhiên, một lợi thế mà Pokpung Ho đang nắm giữ là khả năng chuyên dụng để leo dốc và bắn từ những góc cực hạn, do đó xe tăng sẽ hoạt động hiệu quả ở địa hình đồi núi của Triều Tiên. Pokpung Ho đã được chế tạo dựa trên các công nghệ nước ngoài và được thử nghiệm kỹ lưỡng, kết hợp với các công nghệ bản địa sáng tạo. Pokpung Ho được kỳ vọng sẽ giúp Triều Tiên nâng cao khả năng tác chiến phòng thủ khi xung đột xảy ra với kẻ thù. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Triều Tiên duyệt binh ở Bình Nhưỡng giữa đêm với hàng loạt các loại xe tăng, tên lửa khủng. Nguồn: KCNA.