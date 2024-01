Súng máy phòng không ZU-23-2, khắc tinh của UAV tự sát

Đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, UAV cảm tử là một vấn đề nan giải. Câu hỏi đặt ra là để đối phó hiệu quả với các mục tiêu UAV cảm tử nhỏ như vậy thì có hợp lý hay không khi phải triển khai và sử dụng các loại tên lửa trị giá hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu USD? Trong khi đó, chính những UAV nhỏ bé này lại có thể phá hủy những chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD và các loại khí tài mặt đất. Ảnh: mil.in.ua.



Để đạt được hiệu quả trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công của UAV, súng máy phòng không truyền thống có thể là một giải pháp hiệu quả, hiện đang được sử dụng tại một số nơi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: mil.in.ua. Nhỏ gọn, có chi phí thấp và rất khó bị tiêu diệt, ngay cả khi sử dụng các loại tên lửa đắt tiền, UAV Lancet là mối đe dọa đáng kể đối với các hệ thống phòng không và khí tài mặt đất do Lancet có thể tiêu diệt ngay cả các mục tiêu được trang bị lớp giáp tốt nhất. Tuy nhiên, sử dụng súng máy phòng không truyền thống có thể là một giải pháp hiệu quả chống lại loại vũ khí đang gây rất nhiều khó khăn cho cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine này. Ảnh: Weaponsystems. ZY-23-2 là một loại súng máy phòng không do Liên Xô chế tạo, hiện đang được Ukraine sử dụng để phòng chống các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của Nga. Ảnh: Weaponsystems. Theo ArmyInform, Lữ đoàn cơ giới 30 của Ukraine hiện đang sử dụng súng máy phòng không ZU-23-2 để đối phó với UAV Lancet và chiến thuật này đang tỏ ra hiệu quả ở mức độ nhất định.

ZU-23-2 là loại súng máy hai nòng cỡ lớn 23mm được bắt đầu đưa vào sử dụng từ thập niên 1960. Sử dụng băng đạn dài, ZU-23-2 có thể tấn công các mục tiêu bay và máy bay từ khoảng cách lên tới 2,5km. Ảnh: mil.in.ua. ZU-23-2 nặng gần một tấn và một kíp chiến đấu thường gồm hai người: Một xạ thủ và một chỉ huy. Với tốc độ bắn 400 phát/phút, ZU-23-2 có thể bắn liên tục 2.000 viên đạn trong một thời gian ngắn. Ảnh: Weaponsystems. Trong trạng thái cố định, mâm pháo có một trục quay giúp xạ thủ có thể quay pháo suốt 360 độ. Pháo có thể triển khai vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng 30s và có thể vừa hành tiến vừa bắn trong trường hợp khẩn cấp. Pháo được ngắm và bắn hoàn toàn bằng thủ công, trang bị một kính ngắm quang học ZAP-23 cùng một thước ngắm cơ khí. Ảnh: Weaponsystems. Nó cũng được lắp đặt một ống ngắm thẳng T-3 sử dụng trong trường hợp tấn công bộ binh hoặc xe thiết giáp ở mặt đất. Đạn pháo được đặt trong các thùng đạn và được nạp qua hai băng tải ở hai bên. Mỗi thùng đạn chứa 50 viên và cung cấp cho 2 nòng riêng biệt của khẩu pháo. Ảnh: Weaponsystems. Thiết kế hai nòng cho phép ZU-23-2 bao phủ hỏa lực trên một vùng trời rộng lớn, tiêu diệt được cả những mục tiêu nhỏ như UAV Lancet. Ảnh: reddit.com. Ban đầu ZU-23-2 được sử dụng trong phòng thủ chống máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu, nhưng hiện nay ZU-23-2 đang tỏ ra thích hợp hơn để tiêu diệt các thiết bị bay không người lái cảm tử. Ảnh: reddit.com. Mặc dù vậy, các loại súng phòng không như ZU-23-2 có hiệu suất chiến đấu không ổn định do thiết bị bay không người lái có tốc độ cao và kích thước nhỏ, khó bị phát hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp không có tên lửa phòng không xách tay, đây vẫn là chiến thuật phòng không tốt nhất chống lại các loại UAV cảm tử. Ảnh: reddit.com.

