Sức mạnh khủng khiếp của xe chiến đấu Bradley M2A2 trên chiến trường Ukraine

Đoạn phim được công bố ngày 27/7/2024, cho thấy, xe chiến đấu bộ binh (IFV) bọc thép bánh xích Bradley M2A2 do Mỹ viện trợ đã phát huy tốt sức mạnh và vô hiệu hóa thành công một xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích (BMP) của Nga. Ảnh: fakty.com.ua. Điểm nhấn của Bradley M2A2 chính là khẩu súng máy M242 25 mm mạnh mẽ được trang bị trên xe, đây là một loại vũ khí chính xác và có hỏa lực mạnh. Ảnh: New York Time. Trong đoạn video có thể thấy, khẩu súng máy 25 mm trên xe Bradley M2A2 của Ukraine bắn rất chính xác, ngay cả trong điều kiện xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga đang di chuyển. Ảnh: Wikipedia. Dưới sự điều khiển của các kíp lái Ukraine lành nghề, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 đã chứng minh được sự vượt trội của mình so với nhiều loại xe bọc thép của Nga, thậm chí là cả xe tăng chiến đấu chủ lực. Ảnh: Wikipedia. Xe chiến đấu bộ binh Bradley M2 được Mỹ và một số nước NATO viện trợ cho Ukraine trong năm 2023. Được biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 100 chiếc xe chiến đấu này. Ảnh: Wikipedia. Sự hỗ trợ này được chia thành hai đợt chính, đợt giao hàng đầu tiên bao gồm 50 chiếc như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 3,75 tỷ đô la được công bố vào đầu năm 2023 và 50 chiếc bổ sung được đưa vào gói viện trợ tiếp theo. Với thiết kế tiên tiến, được trang bị lớp giáp chắc chắn và hệ thống vũ khí đa năng, nhờ vậy mà khả năng chiến đấu của Bradley M2A2 luôn được các chuyên gia quân sự đánh giá rất cao. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra với hàng loạt công nghệ quân sự tiên tiến được cả hai bên triển khai trên chiến trường, Bradley M2A2 vẫn cho thấy được sự nổi bật. Binh lính Ukraine đã thể hiện sự thành thạo của mình trong việc vận hành cũng như tối đa hóa tiềm năng của phương tiện này, để chống lại và chế ngự các mối đe dọa của xe bọc thép Nga. M242 Bushmaster 25mm trên Bradley M2A2 là loại pháo tự động đa năng và có độ tin cậy cao, thường được trang bị cho các xe chiến đấu và bọc thép của Mỹ. M242 dài khoảng 2,58 mét và nặng khoảng 119 kg, thực sự là một vũ khí cần thiết cho các phương tiện thiết giáp. Một trong những tính năng chính của M242 là hệ thống nòng thay đổi nhanh, cho phép thay nòng nhanh chóng trên chiến trường, điều này rất quan trọng để duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến trong các cuộc giao tranh kéo dài. Hệ thống nạp đạn kép của súng là một lợi thế đáng kể khác, cho phép người vận hành chuyển đổi giữa hai loại đạn một cách nhanh nhất. Khả năng nạp đạn kép này tăng cường tính linh hoạt và hiệu quả của vũ khí trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Súng M242 25mm có thể bắn nhiều loại đạn, mỗi loại được thiết kế cho các mục tiêu và tình huống chiến đấu cụ thể. Các loại đạn chính bao gồm đạn xuyên giáp (APDS), đạn gây cháy nổ mạnh (HEI) và đạn huấn luyện. Đạn (APDS) đặc biệt hiệu quả khi chống lại xe bọc thép vì chúng có thể xuyên thủng lớp giáp dày và cũng có thể được sử dụng để tấn công xe tăng. Đạn HEI được thiết kế để gây sát thương thông qua uy lực nổ và hiệu ứng gây cháy, khiến nó trở nên lý tưởng để nhắm vào xe không bọc thép, máy bay và sinh lực địch. Về khả năng chiến đấu, tốc độ bắn, độ chính xác và tầm bắn cao (lên đến 2.500 mét) của M242 khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm trên chiến trường. Súng được sử dụng để chống lại nhiều mục tiêu, bao gồm xe bọc thép hạng nhẹ và hạng trung, bộ binh và máy bay bay thấp.

Đoạn phim được công bố ngày 27/7/2024, cho thấy, xe chiến đấu bộ binh (IFV) bọc thép bánh xích Bradley M2A2 do Mỹ viện trợ đã phát huy tốt sức mạnh và vô hiệu hóa thành công một xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích (BMP) của Nga. Ảnh: fakty.com.ua. Điểm nhấn của Bradley M2A2 chính là khẩu súng máy M242 25 mm mạnh mẽ được trang bị trên xe, đây là một loại vũ khí chính xác và có hỏa lực mạnh. Ảnh: New York Time. Trong đoạn video có thể thấy, khẩu súng máy 25 mm trên xe Bradley M2A2 của Ukraine bắn rất chính xác, ngay cả trong điều kiện xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga đang di chuyển. Ảnh: Wikipedia. Dưới sự điều khiển của các kíp lái Ukraine lành nghề, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 đã chứng minh được sự vượt trội của mình so với nhiều loại xe bọc thép của Nga , thậm chí là cả xe tăng chiến đấu chủ lực. Ảnh: Wikipedia. Xe chiến đấu bộ binh Bradley M2 được Mỹ và một số nước NATO viện trợ cho Ukraine trong năm 2023. Được biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 100 chiếc xe chiến đấu này. Ảnh: Wikipedia. Sự hỗ trợ này được chia thành hai đợt chính, đợt giao hàng đầu tiên bao gồm 50 chiếc như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 3,75 tỷ đô la được công bố vào đầu năm 2023 và 50 chiếc bổ sung được đưa vào gói viện trợ tiếp theo. Với thiết kế tiên tiến, được trang bị lớp giáp chắc chắn và hệ thống vũ khí đa năng, nhờ vậy mà khả năng chiến đấu của Bradley M2A2 luôn được các chuyên gia quân sự đánh giá rất cao. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra với hàng loạt công nghệ quân sự tiên tiến được cả hai bên triển khai trên chiến trường, Bradley M2A2 vẫn cho thấy được sự nổi bật. Binh lính Ukraine đã thể hiện sự thành thạo của mình trong việc vận hành cũng như tối đa hóa tiềm năng của phương tiện này, để chống lại và chế ngự các mối đe dọa của xe bọc thép Nga. M242 Bushmaster 25mm trên Bradley M2A2 là loại pháo tự động đa năng và có độ tin cậy cao, thường được trang bị cho các xe chiến đấu và bọc thép của Mỹ. M242 dài khoảng 2,58 mét và nặng khoảng 119 kg, thực sự là một vũ khí cần thiết cho các phương tiện thiết giáp. Một trong những tính năng chính của M242 là hệ thống nòng thay đổi nhanh, cho phép thay nòng nhanh chóng trên chiến trường, điều này rất quan trọng để duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến trong các cuộc giao tranh kéo dài. Hệ thống nạp đạn kép của súng là một lợi thế đáng kể khác, cho phép người vận hành chuyển đổi giữa hai loại đạn một cách nhanh nhất. Khả năng nạp đạn kép này tăng cường tính linh hoạt và hiệu quả của vũ khí trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Súng M242 25mm có thể bắn nhiều loại đạn, mỗi loại được thiết kế cho các mục tiêu và tình huống chiến đấu cụ thể. Các loại đạn chính bao gồm đạn xuyên giáp (APDS), đạn gây cháy nổ mạnh (HEI) và đạn huấn luyện. Đạn (APDS) đặc biệt hiệu quả khi chống lại xe bọc thép vì chúng có thể xuyên thủng lớp giáp dày và cũng có thể được sử dụng để tấn công xe tăng. Đạn HEI được thiết kế để gây sát thương thông qua uy lực nổ và hiệu ứng gây cháy, khiến nó trở nên lý tưởng để nhắm vào xe không bọc thép, máy bay và sinh lực địch. Về khả năng chiến đấu, tốc độ bắn, độ chính xác và tầm bắn cao (lên đến 2.500 mét) của M242 khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm trên chiến trường. Súng được sử dụng để chống lại nhiều mục tiêu, bao gồm xe bọc thép hạng nhẹ và hạng trung, bộ binh và máy bay bay thấp.