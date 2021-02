Sức mạnh Hải quân Nga quay trở lại với siêu khu trục hạm Shkval

Sau khi Liên Xô tan rã, do không có khả năng biên chế các tàu chiến lớn mới, lực lượng hải quân Nga đã phải dựa vào việc hiện đại hóa các tàu khu trục cũ và đồng thời tăng cường sự phụ thuộc vào nhiều loại thiết kế tàu ngầm tấn công hiện đại, để có được khả năng ưu việt hơn trên biển. Trong nỗ lực khôi phục hạm đội của mình và khởi động lại việc đầu tư vào năng lực hải quân cuối thời Liên Xô, quân đội Nga đã tìm cách khôi phục lại một số chương trình vũ khí bao gồm phát triển tàu khu trục, tàu sân bay và thậm chí có thể cả siêu tàu sân bay và máy bay cất cánh thẳng đứng. Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường mới sẽ là chìa khóa thành công của chương trình tàu sân bay cỡ lớn, đặc biệt là tàu sân bay siêu tốc. Các nhà máy đóng tàu của Nga đã thiết kế và đóng những tàu chiến cỡ trung, có tải trọng hàng chục nghìn tấn. Khu trục hạm Shkval thuộc Đề án 23560E đã được biên chế trong hạm đội ít nhất 12 chiếc, với lượng choán nước tương đối khiêm tốn 10.000 tấn nhưng có các thông số kỹ thuật đầy tham vọng vượt xa hầu hết các thiết kế tàu chiến hiện có. Các tàu lớp Shkval được đưa vào hoạt động trong năm 2020, cùng lúc với các tàu sân bay mới; những công nghệ mà Shkval được trang bị, khiến chúng trở thành một trong những khu trục hạm đáng sợ nhất trên thế giới. Các tàu chiến này, giống như các tàu chiến tuần dương lớp Kirov trước đây của Liên Xô, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Shkval được triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không mới nhất của Nga, trong một mạng lưới nhiều lớp tương tự, nhưng tiên tiến hơn so với tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc, bao gồm một biến thể tên lửa hải quân của S-500, để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tên lửa ở tầm xa. Các hệ thống phòng không có thể bao gồm hệ thống Redut tầm xa 120km, một biến thể hải quân của S-350E và một biến thể hải quân của tổ hợp phòng không Pantsir-M tầm ngắn. Một mạng lưới phòng không, thể hiện sức mạnh vượt trội trên biển và là chìa khóa thành công của các nhóm tàu sân bay tấn công dẫn đầu. Chương trình lớp khu trục hạm Shkval, bắt đầu vào tháng 4/2015. Các tàu khu trục sẽ mang khoảng 200 ô phóng thẳng đứng sử dụng hệ thống phóng lạnh để triển khai nhiều loại tên lửa, bao gồm cả chống hạm và tàu ngầm cùng các nền tảng phòng không. Shkval được trang bị những vũ khí mạnh nhất trên thế giới, mạnh hơn nhiều so với khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc triển khai 112 ô, Sejong lớp Great của Hàn Quốc với 128 ô và tàu Arleigh Burke Class 90-96 của Mỹ. Khoảng 65% các giếng phóng trên lớp Shkval dự kiến được phân bổ cho cho nhiệm vụ phòng không, với khả năng đánh chặn máy bay đối phương, bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay của Nga là đặc biệt quan trọng, đảm bảo an toàn trước lực lượng không quân trên tàu sân bay Mỹ. Các biến thể mới nhất của tên lửa Kalibr cũng được triển khai, cũng như các tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa như Mach 8 động cơ phản lực 3M22 Zircon , đây là chìa khóa trong chiến lược của Hải quân Nga nhằm đảm bảo ưu thế hải quân, mặc dù quy mô hạm đội mặt nước tương đối nhỏ. Một biến thể hải quân của tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal cũng được triển khai trên Shkval. Lớp Shkval là một chương trình vũ khí hiện đại, do hạn chế về ngân sách, chúng đã được đưa vào sử dụng bằng nhiên liệu thông thường chứ không phải là năng lượng hạt nhân. Hải quân Nga đang ngày càng dựa vào một lớp tàu chiến mặt nước hạng nặng, có thể được trang bị để thực hiện các vai trò khác nhau tùy thuộc vào kho vũ khí tên lửa của họ. Việc đưa vào trang bị một lớp tàu khu trục mới, được cho là hiệu quả hơn so với các tàu sân bay mới, sẽ giúp hải quân Nga trở lại vị thế của một cường quốc hải quân lớn. Nguồn ảnh: Theo BMDP.

