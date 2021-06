Sức mạnh Belarus: Dàn vũ khí đủ sức dìm Mỹ, NATO vào biển lửa (2)

Loại vũ khí tiếp theo của Belarus, đủ sức đe dọa tới Mỹ và NATO to, là tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka. Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn OTR-21 Tochka là vũ khí có khả năng tác chiến cao trong kho vũ khí của Belarus được thừa hưởng từ Liên Xô, có tầm bắn ước tính khoảng 190 km và đầu đạn nặng khoảng 490kg. Tên lửa sử dụng hỗn hợp nhiên liệu rắn, cho phép luôn giữ được đầy đủ nhiên liệu và duy trì thời gian phóng rất ngắn. Tên lửa Tochka được triển khai từ các bệ phóng lắp dựng trên các xe tải di động, khiến chúng khó theo dõi và vô hiệu hóa, đồng thời cho phép tên lửa nhanh chóng di chuyển khỏi các vị trí sau khi khai hỏa. Tên lửa có tốc độ siêu âm thấp trên Mach 5, kết hợp với khả năng cơ động cao khiến những tên lửa của tổ hợp OTR-21 Tochka rất khó bị đánh chặn. Belarus hiện cũng đang triển khai khoảng 60 tên lửa đạn đạo Scud-B cũ hơn. Mặc dù những tên lửa này không phải là hệ thống tác chiến trên không về mặt kỹ thuật, nhưng tính hữu dụng của tên lửa Tochka trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu như sân bay và địa điểm phòng không khiến chúng trở thành những vũ khí có khả năng quyết định trong một cuộc chiến trên không. Thứ tư là máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29 của Không quân Belarus, là lực lượng nòng cốt của phi đội máy bay chiến đấu Belarus. MiG-29 đã được lựa chọn thay vì những chiếc Su-27, MiG-25PD và Su-24M nặng hơn, bởi vì tính linh hoạt của máy bay và chi phí sử dụng thấp hơn. Một bất lợi chính của máy bay so với các thiết kế của đối thủ là tầm hoạt động ngắn, khiến hạn chế tiềm năng tấn công của máy bay. Nhưng MiG-29 lại có hiệu suất bay vượt trội so với nhiều máy bay của các đối thủ và được hưởng lợi từ những nâng cấp đối với hệ thống điện tử hàng không, hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí. Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất đối với máy bay là sự tích hợp của tên lửa không đối không R-77, không chỉ mang lại tầm bắn xa hơn, mà còn dẫn đường bằng radar chủ động hoàn toàn và các biện pháp đối phó tác chiến điện tử ưu việt. Belarus cũng duy trì 21 máy bay chiến đấu Su-27, hiện đang trong tình trạng dự trữ chiến đấu. Trong khi Su-27 là loại máy bay cao cấp hơn MiG-29, nhưng máy bay chiến đấu này đã bị dừng hoạt động do chi phí hoạt động và tiêu thụ nhiên liệu cao hơn nhiều. Cuối cùng là trực thăng tấn công Mi-24P của Belarus, hiện đang được triển khai ước tính khoảng 12 chiếc kế thừa từ thời Liên Xô, đây là loại máy bay được sử dụng rộng rãi nhất và là một trong những máy bay được thử nghiệm kỹ lưỡng nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay trực thăng thuộc phiên bản pháo hạm Mi-24P, được trang bị pháo tự động hai nòng 30mm gắn cố định bên cạnh máy bay cùng với hệ thống tên lửa và rocket tiêu chuẩn hiện đại. Máy bay đã được chứng minh là có khả năng sống sót cao trong các trận chiến cường độ cao từ Afghanistan đến Syria, đồng thời có tốc độ nhanh, được bọc thép dày, có khả năng bay quần vòng trong thời gian dài và rất thích hợp để hoạt động ở những vùng khí hậu khắc nghiệt. Các máy bay chiến đấu Mi-24 của Belarus sẽ được triển khai cùng với lữ đoàn lực lượng đặc biệt của nước này với khoảng 11.750 nhân viên, đơn vị đặc biệt này chuyên hoạt động tấn công đổ bộ đường không trên những chiếc vận tải cơ Mi-8. Những đơn vị tinh nhuệ của Belarus có nhiệm vụ hoạt động đánh phá hoặc chiếm giữ các mục tiêu quan trọng phía sau phòng tuyến của kẻ thù, trong khi đó các lực lượng khác sẽ tấn công vào chính diện phòng tuyến của đối phương. Tiêu chuẩn để đào tạo lực lượng đặc biệt của Belarus được đánh giá là khắc nghiệt nhất ở châu Âu. Nguồn ảnh: Topwar. Tiêm kích Su-27 - dòng chiến đấu cơ thành công nhất lịch sử Liên Xô, tiền đề cho gần như mọi tiêm kích hiện đại của Không quân Vũ trụ Nga sau này. Nguồn: HACI.

