Sau khi chiếm trung tâm cứ điểm phòng ngự Ocheretine ở phía tây bắc thành phố Avdiivka, Quân đội Nga nhanh chóng mở rộng lợi thế ra khu vực xung quanh và chiếm được nhiều ngôi làng, bao gồm Novobakhmutivka, Soloviove Kramyk, Novokalinov và Arkhanhel's'ke, tạo nên sự sụp đổ liên hoàn. Quân đội Ukraine với hệ thống phòng thủ yếu kém tại phía tây Avdiivka, đã để đánh mất thế trận phòng ngự trước các Sư đoàn 27 và 30 của Nga. Quân Nga từ Ocheretine nhanh chóng phát triển về 4 phía theo đúng nghĩa đen. Sau khi để mất Ocheretine, Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, khi các tuyến phòng thủ bị phá vỡ, các làng mạc phía tây Avdiivka lần lượt thất thủ. Quân Ukraine không đủ quân số và vũ khí để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, khiến hệ thống phòng ngự sụp đổ theo dây chuyền. Việc chiếm được Ocheretine là khởi đầu cho việc mở rộng nhanh chóng lợi thế của Quân đội Nga ở phía tây Avdiivka. Trong trận đánh này, Quân đội Nga đã thể hiện sức mạnh và khả năng tổ chức tuyệt vời, khi mạo hiểm tổ chức mũi thọc sâu tới 8 km. Sau đó quân Nga phát huy chiến quả, nhanh chóng tận dụng lợi thế chiến thuật của mình sau khi chiếm Ocheretine, khu vực có địa hình cao hơn các khu vực xung quanh, để chiếm làng Novokalinov, nằm kẹp giữa gọng kìm bao vây của quân Nga giữa Ocheretine và Novobakhmutivka. Sự đột phá này của quân Nga đã khiến Quân đội Ukraine rơi vào tình thế mất đi các vị trí then chốt, khiến hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ngày càng suy yếu, nên khó có thể chống trả hiệu quả cuộc tấn công của Nga. Sau khi chiếm Novokalinov, quân Nga nhanh chóng chiếm tiếp làng Kramik, một ngôi làng nằm kề ở phía bắc làng Novokalinov. Việc mất tiếp ngôi làng Kramik càng khiến khó khăn của Ukraine tại khu vực này trở nên trầm trọng hơn. Kramik là một ngôi làng có tầm quan trọng chiến thuật, và sự thất thủ của nó đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Ocheretine. Việc quân Nga nhanh chóng chiếm đóng khu vực này bằng các hoạt động chiến thuật táo bạo, khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn. Sự thất thủ tiếp theo của quân Ukraine là ở làng Arkhanhel's'ke, ngôi làng nằm ở phía bắc Ocheretine. Nếu chiếm được làng Arkhanhel's'ke, quân Nga sẽ mở rộng khu vực an toàn tại đầu cầu Ocheretine. Đây cũng là ngôi làng có diện tích tương đối lớn ở tây bắc thành phố Avdiivka. Trong những ngày qua, sau khi chiếm Arkhanhel's'ke, các đơn vị quân Nga đang củng cố trên các trận địa đã chiếm trước đó, tiếp tục dọn sạch khu vực phía tây của khu làng. Họ không gặp phải bất kỳ cuộc phản công nào của quân Ukraine trong ngày qua. Sự thất thủ Ocheretine và sau đó là việc liên tiếp để các làng xung quanh Ocheretine rơi vào tay Nga, đã làm tăng thêm những thách thức mà Ukraine phải đối mặt. Đặc biệt là sự thất thủ của Quân đội Ukraine tại Arkhanhel's'ke buộc chỉ huy Quân đội Ukraine phải điều chỉnh lại chiến lược, nhằm đối phó với cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Ngoài chiến thắng ở khu vực phía bắc và phía đông Ocheretine, Quân đội Nga còn đạt được những bước tiến quan trọng ở khu vực phía nam cứ điểm này. Sau sự rút lui có thể đoán trước của quân Ukraine khỏi làng Novobakhmutivka và Soloviove, quân Ukraine phải tiếp tục rút khỏi làng Berdychi. Kênh Readovka ngày 8/8 đưa tin, quân Nga từ đầu cầu Ocheretine bắt đầu cuộc tấn công vào làng Novoprokovsky ở phía nam, một vị trí mà quân Ukraine không sẵn sàng để phòng thủ và hiện họ cũng không có cơ hội để đưa ra bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào. Chiếm Novoprokovsky sẽ giúp quân Nga tiếp cận thị trấn Novoselovka Pervaya, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng của Quân đội Ukraine tại phía tây Avdiivka. Nhưng trước hỏa lực của quân Nga, quân Ukraine phải tiếp tục rút lui một khoảng cách đáng kể. Trên hướng tây nam Avdiivka, trong ngày 9/5, trên mạng xuất hiện đoạn phim quay cảnh lá cờ Nga được kéo lên trên một đài tưởng niệm ở trung tâm phía bắc làng Umanske. Đến cuối ngày 9/5, có thông tin về việc ngôi làng quan trọng này đã được Nga kiểm soát hoàn toàn. Xa hơn về phía tây nam Avdiivka, ở làng Netailovo, ghi nhận có việc giảm tập trung quân số của Ukraine. Nguyên nhân do thiếu quân tiếp viện, hay quân Ukraine quyết định rút lui hiện tại rất khó đoán. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Nga đang giao tranh ác liệt ở trung tâm khu làng Netailovo. Hoạt động thành công của các đơn vị như Lữ đoàn 132 và Lữ đoàn 15 của Nga xung quanh khu vực Ocheretine đã làm tăng hiệu quả chiến đấu của các đơn vị mới thành lập của Quân đội Nga. Thông qua các hoạt động chiến đấu hiệp đồng và linh hoạt về mặt chiến thuật của quân Nga, làm tăng thêm áp lực lên Quân đội Ukraine. Giao tranh ác liệt trong vài tuần qua tại phía tây Avdiivka đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình trên chiến trường. Được biết, Quân đội Nga không chỉ giành được chỗ đứng ở các vị trí đã chiếm đóng, mà còn tiếp tục tấn công, tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Việc kiểm soát Ocheretino đã mở ra cơ hội cho Nga tiến xa hơn về phía tây, đồng thời củng cố vị trí của họ xung quanh các tuyến đường huyết mạch và cơ sở hạ tầng quan trọng về mặt chiến lược ở phía tây Avdiivka và thành phố Donetsk. Hệ quả của việc Ocheretine thất thủ là khiến Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước nguy cơ bị Quân đội Nga tấn công từ các hướng khác, Ukraine sẽ rơi vào tình thế khó khăn mà họ phải cố gắng vượt qua, nhằm ổn định thế trận phòng ngự ở phía tây Avdiivka. (Nguồn ảnh: CNN, Sputnik, RIA Novosti, Ukrinform).

