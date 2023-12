Su-57 Nga có thể mang theo và điều khiển UAV kiểu ‘bầy đàn’

Theo Military View, quân đội Nga đã phát triển một loại UAV nhỏ được tích hợp vào tiêm kích tàng hình Su-57. Theo đó, máy bay chiến đấu này có thể mang các UAV nhỏ này ở bên trong, phóng và điều khiển chúng xâm nhập mạng lưới phòng không của đối phương hiệu quả hơn. “Quân đội Nga đã phát triển thành công mẫu máy bay không người lái mini đa chức năng mới cho máy bay chiến đấu Su-57. UAV này được cất giữ trong khoang thân hoặc giá treo bên ngoài của máy bay chiến đấu và có thể được phóng từ trên không. Su-57 có thể triển khai nhiều UAV nhỏ cùng lúc và điều khiển đường bay của chúng”, RIA Novosti hôm 28/11 cho biết. Các chuyên gia Nga tiết lộ thêm rằng, các UAV cỡ nhỏ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tấn công, trinh sát hoặc tác chiến điện tử. Tiêm kích Su-57 có thể mang các UAV bên ngoài hoặc trong khoang vũ khí, rồi thả chúng ra từ trên không và kiểm soát hoạt động của những UAV này. Su-57 có thể phóng hàng chục UAV cùng lúc để có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương bằng cách làm quá tải các kênh thông tin hoặc tập trung đánh vào một điểm cụ thể của lớp phòng thủ, kết hợp với hỏa lực từ chiến đấu cơ tàng hình Su-57. Vào tháng 4/2021, một nguồn tin trong ngành vũ khí Nga cho biết, tiêm kích Su-57 sẽ được nâng cấp phần cứng và phần mềm để có thể điều khiển nhiều UAV cỡ nhỏ cùng lúc. Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, Nga đang xây dựng một cơ sở để kiểm tra cách thức UAV tương tác với máy bay chiến đấu. Theo ông Guy McCardle, biên tập viên trang web quân sự SOFREP, việc phóng UAV khi máy bay chiến đấu đang bay với tốc độ cao là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi UAV có thể bị phá hủy do nhiễu loạn không khí. Tuy nhiên, Cơ quan nghiên cứu dự án tiên tiến quốc phòng Mỹ (DARPA) năm 2020 đã phóng thành công UAV X-61A Gremlin từ máy bay vận tải quân sự đang bay, nhưng không thu hồi được do chiếc UAV gặp sự cố và rơi xuống biển. Năm 2017, ba tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ cũng đã phóng thành công tổng cộng 103 UAV Pedrix khi đang bay ở trên không. McCardle nhận định “Dựa vào các thông tin này, tôi nghĩ rằng người Nga có thể đã thực hiện dự án trên”. Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình đa năng thế hệ thứ 5 và được xem là tiêm kích hiện đại nhất của Nga. Đây là máy bay chiến đấu đa nhiệm, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Truyền thông Nga khẳng định, do được phủ một lớp sơn bằng vật liệu hấp thụ sóng radar và thiết kế khung đặc biệt, giúp cho máy bay có khả năng tàng hình trước các thiết bị trinh sát điện tử của đối phương, nên Su-57 được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Theo truyền thông Nga, tầm hoạt động của Su-57 là trên 5.500 km. Thời gian qua, Nga liên tục thử nghiệm tích hợp các vũ khí "khủng" như tên lửa siêu vượt âm, bom thông minh và dường như cả vũ khí xung điện từ lên Su-57. Su-57 là mẫu tiêm kích được cho là có khả năng cạnh tranh với F-22, F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc, nhưng đến nay Nga vẫn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt để trang bị cho quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 8/2022 cho biết, Su-57 đã thể hiện được “khả năng tự vệ cao trước nhiều hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương” khi tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng không nói rõ nó được trang bị loại vũ khí gì. Vào đầu năm nay, tình báo Anh đầu tiết lộ rằng, Nga đã triển khai tiêm kích Su-57 trên chiến trường Ukraine từ năm ngoái, nhưng thường chỉ phóng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu.

