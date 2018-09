Su-35 Nga mạnh mẽ đến nhường nào mà đòi “vít cổ” F-35 Mỹ?

Chính thức cất cánh từ năm 1988, tuy nhiên thời gian đầu, chiến đấu cơ Su-35 không gây được nhiều sự chú ý do so với Su-27 và Su-33, Su-35 chỉ nhìn hơn đôi chút về hiệu năng động cơ và có cánh lớn hơn - nghĩa là trọng tải lớn hơn đôi chút. Nguồn ảnh: Sina. Su-35 chỉ chính thức khiến phương Tây lo ngại khi nó bắt đầu được hiện đại hoá vào khoảng năm 2005. Quá trình hiện đại hoá của Su-35 được đánh giá là cực kỳ thành công khi nó đã tận dụng được gần như mọi công nghệ hiện đại nhất của thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, Su-35 được hiện đại hoá nhằm đối phó với các chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ (khi này F-35 chưa ra đời, chỉ có F-22) trong khi chờ đợi không quân Nga hoàn thiện chiến đấu cơ thê hệ thứ năm của riêng mình. Vượt qua mọi kỳ vọng, Su-35 giờ đây thậm chí còn được xem là "con bài tẩy" để Nga đối phó với F-22 và cả F-35 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản Su-35 hiện đại hoá được một vài trang tin của Nga gọi là Su-35BM, trong đó BM viết tắt của "Bolshaya Modernizatsiya" - có nghĩa là Hiện đại hoá sâu. Tuy nhiên bản thân quân đội Nga và nhà sản xuất Sukhoi chỉ đơn giản coi đây là Su-35 - khiến rất khó để có thể phân biệt được Su-35 và Su-35 bản hiện đại hoá. Nguồn ảnh: Sina. Những thay đổi tổng thể nhất của Su-35BM so với bản gốc đó là Su-35 mới bỏ đi cánh mũi và cánh tà hãm tốc. Thiết kế mới với việc bỏ đi một vài bộ phận khí động học "mong manh" như cánh mũi buộc phần khung máy bay phải được gia cố. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay Su-35BM có phần mũi mới, với radar nhỏ hơn so với bản gốc. Tuy nhỏ hơn nhưng hệ thống radar này lại hiện đại hơn nhiều bản gốc. Đó là radar quét mảng pha điện tử bị động cải tiến, kết hợp với hệ thống điện tử hàng không và hệ thống lái fly-by-wire kiểu mới cùng với một radar sau khiến Su-35BM có khả năng cơ động và tầm bao quát cực kỳ khủng khiếp khi hoạt động. Nguồn ảnh: Sina. Su-35 sử dụng động cơ đẩy véc tơ 3D mới loại 117S. Loại động cơ này được phát triển để thay thế cho động cơ AL-35 hay AL-31F hiện tại đã quá cũ dù vẫn đang được sử dụng trên một lượng lớn chiến đấu cơ của Nga. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ 117S của Su-35 sử dụng công nghệ tua bin áp suất thấp và tua bin áp suất cao tiên tiến, giúp lực đẩy tổng thể của động cơ này tăng vọt lên 16%. Tuổi thọ của động cư 117S cũng tăng lên 4000 giờ - gấp đôi so với các loại động cơ kiểu cũ và khoảng cánh giữa hai lần đại tu cũng tăng lên 1000 giờ giúp giảm tải rất lớn cho quá trình hậu cần. Nguồn ảnh: Sina. Bên ngoài có thể Su-35 có ngoại hình rất giống với Su-27. Tuy nhiên bên trong lại khác hoàn toàn. Đặc biệt là về các vật liệu cấu tạo Su-35, việc sử dụng các loại vật liệu mới với độ bền tương đương và hơn nhưng lại có trọng lượng nhẹ hơn trên Su-27 đã khiến Su-35 có khả năng mang vác tốt hơn nhiều các loại chiến đấu cơ khác cùng loại. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, dự trữ nhiên liệu của Su-35 là 11,5 tấn, nhiều hơn 22% so với Su-27 trong khi đó trọng lượng cất cánh tối đa của Su-35 vẫn là 35 tấn - tương đương Su-30 và nhỉnh hơn 11% so với trọng lượng cất cánh của Su-27. Nguồn ảnh: Wiki. Sự vượt trội của Su-35 được thể hiện qua việc, Nga đã ép buộc Bắc Kinh phải mua một số lượng lớn chiến đấu cơ Su-35 của nước này để có được động cơ 117S trong tay. Chưa hết, truyền thông Nga còn cho rằng, việc Nga ép Trung Quốc mua Su-35S với số lượng lớn sẽ là một "đòn gượng ép" buộc các nước lân cận với Trung Quốc chi thêm tiền mua máy bay thế hệ mới hơn, thậm chí là Su-57 sau này của Nga để đối phó với Su-35S. Trong khi đó, các loại máy bay đời cũ rõ ràng đều không phải là đối thủ của chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Vitli. Mời độc giả xem Video: Sukhoi Su-35 của Nga thể hiện độ cơ động cực khủng của mình.

Chính thức cất cánh từ năm 1988, tuy nhiên thời gian đầu, chiến đấu cơ Su-35 không gây được nhiều sự chú ý do so với Su-27 và Su-33, Su-35 chỉ nhìn hơn đôi chút về hiệu năng động cơ và có cánh lớn hơn - nghĩa là trọng tải lớn hơn đôi chút. Nguồn ảnh: Sina. Su-35 chỉ chính thức khiến phương Tây lo ngại khi nó bắt đầu được hiện đại hoá vào khoảng năm 2005. Quá trình hiện đại hoá của Su-35 được đánh giá là cực kỳ thành công khi nó đã tận dụng được gần như mọi công nghệ hiện đại nhất của thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, Su-35 được hiện đại hoá nhằm đối phó với các chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ (khi này F-35 chưa ra đời, chỉ có F-22) trong khi chờ đợi không quân Nga hoàn thiện chiến đấu cơ thê hệ thứ năm của riêng mình. Vượt qua mọi kỳ vọng, Su-35 giờ đây thậm chí còn được xem là "con bài tẩy" để Nga đối phó với F-22 và cả F-35 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản Su-35 hiện đại hoá được một vài trang tin của Nga gọi là Su-35BM, trong đó BM viết tắt của "Bolshaya Modernizatsiya" - có nghĩa là Hiện đại hoá sâu. Tuy nhiên bản thân quân đội Nga và nhà sản xuất Sukhoi chỉ đơn giản coi đây là Su-35 - khiến rất khó để có thể phân biệt được Su-35 và Su-35 bản hiện đại hoá. Nguồn ảnh: Sina. Những thay đổi tổng thể nhất của Su-35BM so với bản gốc đó là Su-35 mới bỏ đi cánh mũi và cánh tà hãm tốc. Thiết kế mới với việc bỏ đi một vài bộ phận khí động học "mong manh" như cánh mũi buộc phần khung máy bay phải được gia cố. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay Su-35BM có phần mũi mới, với radar nhỏ hơn so với bản gốc. Tuy nhỏ hơn nhưng hệ thống radar này lại hiện đại hơn nhiều bản gốc. Đó là radar quét mảng pha điện tử bị động cải tiến, kết hợp với hệ thống điện tử hàng không và hệ thống lái fly-by-wire kiểu mới cùng với một radar sau khiến Su-35BM có khả năng cơ động và tầm bao quát cực kỳ khủng khiếp khi hoạt động. Nguồn ảnh: Sina. Su-35 sử dụng động cơ đẩy véc tơ 3D mới loại 117S. Loại động cơ này được phát triển để thay thế cho động cơ AL-35 hay AL-31F hiện tại đã quá cũ dù vẫn đang được sử dụng trên một lượng lớn chiến đấu cơ của Nga. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ 117S của Su-35 sử dụng công nghệ tua bin áp suất thấp và tua bin áp suất cao tiên tiến, giúp lực đẩy tổng thể của động cơ này tăng vọt lên 16%. Tuổi thọ của động cư 117S cũng tăng lên 4000 giờ - gấp đôi so với các loại động cơ kiểu cũ và khoảng cánh giữa hai lần đại tu cũng tăng lên 1000 giờ giúp giảm tải rất lớn cho quá trình hậu cần. Nguồn ảnh: Sina. Bên ngoài có thể Su-35 có ngoại hình rất giống với Su-27. Tuy nhiên bên trong lại khác hoàn toàn. Đặc biệt là về các vật liệu cấu tạo Su-35, việc sử dụng các loại vật liệu mới với độ bền tương đương và hơn nhưng lại có trọng lượng nhẹ hơn trên Su-27 đã khiến Su-35 có khả năng mang vác tốt hơn nhiều các loại chiến đấu cơ khác cùng loại. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, dự trữ nhiên liệu của Su-35 là 11,5 tấn, nhiều hơn 22% so với Su-27 trong khi đó trọng lượng cất cánh tối đa của Su-35 vẫn là 35 tấn - tương đương Su-30 và nhỉnh hơn 11% so với trọng lượng cất cánh của Su-27. Nguồn ảnh: Wiki. Sự vượt trội của Su-35 được thể hiện qua việc, Nga đã ép buộc Bắc Kinh phải mua một số lượng lớn chiến đấu cơ Su-35 của nước này để có được động cơ 117S trong tay. Chưa hết, truyền thông Nga còn cho rằng, việc Nga ép Trung Quốc mua Su-35S với số lượng lớn sẽ là một "đòn gượng ép" buộc các nước lân cận với Trung Quốc chi thêm tiền mua máy bay thế hệ mới hơn, thậm chí là Su-57 sau này của Nga để đối phó với Su-35S. Trong khi đó, các loại máy bay đời cũ rõ ràng đều không phải là đối thủ của chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Vitli. Mời độc giả xem Video: Sukhoi Su-35 của Nga thể hiện độ cơ động cực khủng của mình.