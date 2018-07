Top ba vũ khí "đắt nhưng xắt ra miếng" của Quân đội Nga

Đứng đầu trong số ba loại vũ khí làm nên sức mạnh của Nga trên thế giới hiện nay chính là tàu ngầm lớp Borei. Mỗi tàu ngầm lớp Borei này có giá lên tới 713 triệu USD khi được đóng vào thời Liên Xô và năm 2011, khi Nga quyết định đưa Đề án này vào hoạt động lại, số tiền Moscow phải trả cho mỗi chiếc lên tới 1,4 tỷ USD. Nguồn ảnh: RTBH. Không chỉ hoạt động như một tàu ngầm thông thường, Borei hay Đề án 955 thậm chí còn có khả năng hoạt động ở vùng nước bị đóng băng ở Bắc Cực và tất nhiên, đây là một loại tàu ngầm tên lửa mang tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nguồn ảnh: RTBH. Dù có kích thước không hề nhỏ, tàu ngầm lớp Borei lại phát ra tiếng ồn khi hoạt động ít hơn 5 lần so với các loại tàu ngầm hạt nhân thông thường khác trên thế giới. Thêm vào đó, đây cũng là loại tàu ngầm đầu tiên của Nga hiện đang được đánh giá là có khả năng tàng hình gần như hoàn toàn khi hoạt động dưới nước. Nguồn ảnh: RTBH. Borei cũng có khả năng triển khai tên lửa khi đang di chuyển dưới lớp băng ở vùng Cực. Hiện tại, Borei là một trong những thứ vũ khí hiếm hoi mà Nga đặt trong tầm kiểm soát và không được bán ra nước ngoài. Nguồn ảnh: RTBH. Thứ vũ khí thứ hai làm nên sức mạnh của quân đội Nga chính là tên lửa S-400 Triumph - đây là một trong những thứ vũ khí của Nga được nhiều nước trên thế giới săn đón nhất hiện nay. Nguồn ảnh: RTBH. Có một sự thật hiển nhiên không phải bàn cãi đó là S-400 của Nga rõ ràng là tổ hợp phòng không hiện đại nhất thế giới thời điểm hiện tại và cũng gần như là đắt nhất. Ấn Độ đã từng chi 5,5 tỷ USD cho 4 Tiểu đoàn tên lửa S-400 này của Nga. Nguồn ảnh: RTBH. 4 tiểu đoàn tên lửa S-400 theo biên chế kiểu Nga sẽ bao gồm 12 đơn vị xe phóng di động, có khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu thế hệ 5 và tên lửa hành trình của đối phương ở khoảng cách tối đa 200 km. Nguồn ảnh: RTBH. Đây chính là thứ vũ khí khẳng định sức mạnh Nga trên trường quốc tế hiện tại khi nó không chỉ là loại vũ khí vượt trội hoàn toàn so với các hệ thống tương tự được Mỹ và Phương Tây sản xuất mà còn được Moscow xuất khẩu - nghĩa là có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới để "thử lửa" với các loại máy bay hiện đại nhất của phương Tây ngày nay. Nguồn ảnh: RTBH. Cuối cùng là Su-35S - loại chiến đấu cơ của Nga có giá khoảng 70 triệu USD mỗi chiếc và được coi là loại máy bay thế hệ 4++ hiện đại nhất của Nga và của thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: RTBH. Su-35S được thừa hưởng gần như hoàn toàn những công nghệ được coi là tốt nhất trên chiếc Su-57 - chiến đấu cơ thế hệ thứ năm hiện đại nhất của nga ngày nay với hệ thống cabin điện tử và các công nghệ tác chiến tiên tiến nhất. Nguồn ảnh: RTBH. Thứ duy nhất mà Su-35S không bằng Su-57 chính là khả năng tàng hình của nó. Còn lại, từ động cơ cho tới hoả lực và thiết bị cảm biến, gần như S-35S tương đương hoặc chỉ kém hơn đôi chút so với Su-57. Nguồn ảnh: RTBH. Đây cũng là loại vũ khí được Nga xuất khẩu rầm rộ ra nước ngoài. Năm 2014 vừa rồi, Indonesia đã ký hợp đồng mua cùng lúc hàng loạt các chiến đấu cơ Su-35 của Nga để thay thế cho gần như toàn bộ các loại máy bay chiến đấu của phương Tây hiện đang nằm trong biên chế của Không quân nước này. Nguồn ảnh: RTBH. Mời độc giả xem Video: Sukhoi Su-35 thể hiện khả năng cơ động cực khủng của mình.

