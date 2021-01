Su-35 của Nga bay lộn ngược, "trêu ngươi" máy bay Mỹ gần Syria

Không quân Mỹ vừa một lần nữa lên tiếng chỉ trích Nga khi một tiêm kích Su-35 của nước này đã có hành vi bay... lộn ngược bên cạnh máy bay do thám của Mỹ gần với khu vực Syria. Cụ thể, lực lượng Không quân Mỹ cho biết một chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã áp sát máy bay do thám của nước này khi đang di chuyển ở phía Đông Địa Trung Hải, gần với khu vực Syria.Máy bay chiến đấu Su-35 hiện được đánh giá là một trong những loại tiêm kích thế hệ 4++ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, đây cũng đang được coi là loại tiêm kích hiện số một của Không quân Nga. Hiện tại trong biên chế của Không quân Vũ trụ Nga đang sở hữu ít nhất 98 chiến đấu cơ loại này và sẽ tăng quân số lên 128 chiếc trong thời gian tới. Ngoài Nga, Trung Quốc hiện cũng đang sở hữu 24 chiến đấu cơ Su-35 trong biên chế. Indonesia cũng từng có ý tưởng đặt mua 11 máy bay chiến đấu Su-35 từ phía Nga, tuy nhiên dưới áp lực của Mỹ, quốc gia Đông Nam Á này đã phải từ bỏ ý định kể trên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tiêm kích Nga có hành vi gây hấn với máy bay do thám của Mỹ ở vùng không phận quốc tế. Trước đó, nhiều lần Không quân Mỹ đã lên tiếng chỉ trích những pha hành động mang đậm tính "cao bồi" của các phi công chiến đấu Nga khi cho máy bay "tạt đầu" hoặc tiếp cận quá sát với máy bay do thám Mỹ. Trong khi các máy bay do thám Mỹ đều có kích thước lớn, độ cơ động không cao nên chỉ biết giữ nguyên tốc độ và hướng bay, mong chờ rằng tiêm kích Nga sẽ không... quệt vào mình. Thực tế, Không quân Nga cũng không khuyến khích phi công của mình có những hành động nguy hiểm khi bay tuần tra, áp sát máy bay nước ngoài. Tuy nhiên lực lượng này cũng từng thừa nhận rằng họ... không thể quản được phi công của mình một khi chiếc tiêm kích đã cất cánh. Cận cảnh một pha tăng tốc vượt tốc độ âm thanh của tiêm kích Nga khiến máy bay do thám Mỹ rơi vào nhiễu động không khí. Chiến đấu cơ Nga mang theo đầy đủ vũ khí bay sát bên cạnh một máy bay do thám của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Avia. Chiến đấu cơ Nga "vờn" nhau với máy bay Mỹ.

