Soi trang bị chịu nhiệt giống "áo chống nắng" của thủy thủ trên tàu chiến

Bộ quần áo đặc biệt có vẻ ngoài trông như "áo chống nắng" này thực tế lại có cấu tạo từ vật liệu không dẫn nhiệt. Nguồn ảnh: Asianavy. Trên các tàu chiến hải quân hiện đại ngày nay, thuỷ thủ đoàn sẽ được trang bị một bộ chùm mặt và bao chùm tay chống cháy và chống dẫn nhiệt kiểu này. Nguồn ảnh: Asianavy. Sở dĩ thuỷ thủ phải mặc thứ trang phục nóng nực và cồng kềnh này là do phần lớn các tàu chiến hiện đại ngày nay, toàn bộ tàu đều có cấu tạo bằng kim loại. Nguồn ảnh: Asianavy. Trong khi đó, kim loại lại là một vật liệu dẫn nhiệt cực kỳ tốt. Vậy nên, khi tàu chiến dính hoả lực của đối phương và bốc cháy ở một khu vực nào đó, nhiều khu vực xung quanh sẽ nóng lên rất nhanh do đặc tính dẫn nhiệt của kim loại. Nguồn ảnh: Asianavy. Nếu thuỷ thủ không biết được nhiệt đang phát ra từ đầu và nhỡ tay sờ vào hoặc trong lúc di chuyển, do tàu bập bềnh nên phải bấu víu vào phần kim loại đang dẫn nhiệt trên tàu, thuỷ thủ đó sẽ bị bỏng nặng và nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức. Nguồn ảnh: Asianavy. Từ đó, những bộ phụ kiện đặc dụng được ra đời để đảm bảo thuỷ thủ đoàn có thể thao tác tốt trong trường hợp tàu bị hoả hoạn mà không sợ thương tích đã được ra đời. Nguồn ảnh: Asianavy. Từ những kinh nghiệm xương máu trong cuộc đại chiến và trong nhiều vụ hoả hoạn, tai nạn trên tàu chiến diễn ra sau này, những phụ kiện chống nóng cho thuỷ thủ đã được ra đời. Nguồn ảnh: Cyber. Tuy nhiên, khi thuỷ thủ sử dụng các loại phụ kiện này, họ sẽ không nhận ra nhau mà chỉ nhận biết được đồng đội qua bảng tên. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong những môi trường nóng nực như khoang động cơ, bộ phụ kiện này cũng khiến thuỷ thủ đoàn "phát ngốt". Tuy nhiên đây được xem là thứ trang bị rẻ tiền và cực kỳ hiệu quả trong trường hợp tác chiến. Nguồn ảnh: PA. Mặc dù vậy, hiện tại trên thế giới mới chỉ có một vài quốc gia (chủ yếu là thành viên của NATO) sử dụng loại trang bị này trong biên chế lực lượng hải quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Scorpen - lớp tàu ngầm điện - diesel nguy hiểm bậc nhất của châu Âu hiện nay.

