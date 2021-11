Sốc: Trực thăng Tổng thống của Mỹ không đủ tiêu chuẩn cất cánh

Cụ thể, Lầu Năm Góc đã bắt buộc phải hoãn chuyến bay đầu tiên của Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden trên chiếc trực thăng Tổng thống mới của Quân đội Mỹ, khi cho rằng, trực thăng này không đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp, xét theo tiêu chuẩn đề ra. Đến nay, Chính quyền Biden vẫn chưa thể đưa ra quyết định chính xác việc, liệu chiếc trực thăng Tổng thống mới VH-92 này có thể thực hiện sứ mệnh được giao phó hay không, vì vấn đề an toàn của trực thăng này cần được đánh giá rất cẩn thận. Về mẫu trực thăng này, hiện nay Quân đội Mỹ đang tiến hành thay thế phi đội bao gồm 11 máy bay trực thăng Sikorsky VH-3D và 8 trực thăng VH-60N của mình, bằng 23 chiếc trực thăng mới VH-92 do hãng hàng không Lockheed Martin phát triển, và chiếc trực thăng “Tổng thống” là một trong 23 chiếc này. Khuôn khổ đặt hàng các trực thăng VH-92 từ Quân đội Mỹ với 23 chiếc mới nhập biên chế được biết là mang giá trị lên tới 5 tỷ USD, tương đương 1 chiếc khoảng 217 triệu USD. Mặc dù mang giá trị lớn, nhưng theo báo cáo nội bộ tới Lầu Năm Góc, mẫu trực thăng này "không đáp ứng được các yêu cầu về độ tin cậy, tính khả dụng hoặc ngưỡng khả năng bảo trì". Báo cáo này chỉ ra rằng, Sikosky VH-92 hoàn thành tốt các nhiệm vụ “hành chính”, như việc chở ông Joe Biden về quê nhà của ông tại Trại David. Nhưng mẫu trực thăng mới này lại không phát huy tính hiệu quả và an toàn của mình trong các “nhiệm vụ hoạt động dự phòng”, hay nói cách khác là các nhiệm vụ mang tính khẩn cấp. Đáng quan ngại là, hệ thống liên lạc của VH-92 mang xu hướng bị trễ, khi đang cần truyền tải gấp các thư tín hệ trọng trong nhiệm vụ khẩn cấp và “không hỗ trợ đầy đủ thông tin liên lạc kịp thời, liên tục và an toàn”, văn phòng thử nghiệm Lầu Năm Góc cho biết. Mặc dù, 23 chiếc trực thăng mới VH-92 này đã được đánh giá là có thể hoạt động tốt từ tháng 7, đã là bị lùi lại từ tháng 1. Và đặc biệt, việc này vốn đã bị trì hoãn từ tháng 6/2020, thật sự là đã rất lâu so với các dự kiến đưa ra cho mẫu trực thăng Tổng thống đời mới này. Chi tiết về mẫu trực thăng này, VH-92 vốn vẫn trong giai đoạn phát triển bởi Lockheed Martin, là một biến thể quân sự hoá của mẫu trực thăng Sikorsky S-92, là một mẫu máy bay trực thăng tiện ích, hay một trực thăng vận tải quân sự hạng trung. Về thiết kế, các trực thăng quân sự VH-92 mang chiều dài cơ sở là 17.12m, rộng 5.23m và cao 4.70m. Chúng được phát triển với hơn 12 tấn tải cất cánh tối đa, sức chứa tối đa 19 hành khách cùng 2 phi hành đoàn. Để đảm nhiệm tốt tính chất vận tải của mẫu trực thăng này, các VH-92 đã được trang bị 2 bộ động cơ turboshaft General Electric CT7-8A. Với bộ động cơ này, các VH-92 có thể đạt vận tốc tối đa là 306km/h, phạm vi hoạt động là trong vòng dưới 1.000km, trần bay phục vụ là 4.300m. Ngoài ra, với dự định phát triển dành cho VH-92, các trực thăng này ngoài việc được giao trọng trách của một trực thăng “Tổng thống”, chúng sẽ được trang bị cho Thuỷ quân Lục chiến Mỹ là chủ yếu. Nhưng đến nay, thực sự có thể nói là khá “thất vọng” về các VH-92 này, trì hoãn đã rất lâu và dường như sẽ còn lâu hơn nữa, cho tới khi nó được đưa vào hoạt động một cách chính thức, đặc biệt là với vai trò một chiếc trực thăng Tổng thống. Hình ảnh một chiếc trực thăng vận tải quân sự VH-92 của Không quân Mỹ cất cánh thử bay thử. Nguồn: MDx media.

