Sốc: Nhật Bản nâng cấp tiêm kích F-15 thành “ngựa thồ” tên lửa

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các chuyên gia nước này đang tiến tới với kế hoạch nâng cấp một số máy bay chiến đấu F-15 Eagle bị xuống cấp, nhưng phải từ bỏ kế hoạch trang bị cho những chiếc máy bay này loại tên lửa chống hạm đắt tiền do Mỹ sản xuất. Theo thông tin mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp tại một cuộc họp báo trong tháng 8 vừa qua, việc chế tạo các tên lửa tầm xa tương thích với chiến đấu cơ F-15, điều mà Mỹ chưa làm trước đây đã làm tăng thêm chi phí cho dự án và gây trì hoãn việc nâng cấp. Ban đầu, Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp 68 chiếc F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản với trang bị thêm loại tên lửa chống hạm tầm xa tự hành hay còn gọi là LRASM, để phòng thủ chống lại các tàu chiến và lực lượng đổ bộ. LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) là tên lửa hành trình chống hạm tàng hình được phóng từ trên không và tàu chiến được phát triển cho không quân và hải quân Mỹ. LRASM được thiết kế để đi tiên phong trong khả năng nhắm mục tiêu tự động phức tạp hơn so với tên lửa chống hạm Harpoon hiện tại của hải quân Mỹ, được đưa vào trang bị từ năm 1977. Tuy nhiên, chi phí đã tăng vọt so với đánh giá ban đầu sau khi các phần của dự án được sửa đổi bao gồm kế hoạch thay thế các bộ phận và tích hợp hệ thống tên lửa theo các thông số kỹ thuật của Nhật Bản, các quan chức Nhật Bản cho biết tại cuộc họp. Một quan chức khác cho biết, nguồn kinh phí tương đương khoảng 354,9 triệu USD được phân bổ cho dự án năm ngoái đã không được chi tiêu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng quyết định không phân bổ khoảng 193,8 triệu USD cho dự án trong ngân sách năm nay và thay vào đó tiếp tục đàm phán chi phí với Mỹ. Các quan chức Nhật Bản cho biết sau khi xem xét chương trình và các cuộc đàm phán tiếp theo với không quân Mỹ và tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, Bộ Quốc phòng nước này đã từ bỏ kế hoạch về mua sắm tên lửa chống hạm tầm xa tự hành này. Tuy nhiên, chi phí ước tính để nâng cấp các máy bay chiến đấu đã tăng thêm 3,6 triệu USD, theo thông tin mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp. Thay vào đó, các máy bay F-15 sẽ được trang bị tên lửa phòng không liên hợp, một loại tên lửa hành trình phóng từ trên không. Những cải tiến hơn nữa sẽ bao gồm tăng trọng tải từ bốn tên lửa lên tám tên lửa và cải thiện khả năng tác chiến điện tử của máy bay chiến đấu. Tên lửa JASSM có tầm bắn ngắn hơn và khả năng hiển thị cao hơn so với phiên bản tàng hình tầm xa đắt tiền hơn. Mặc dù chi phí đã tăng lên kể từ khi Chương trình Phòng thủ Trung hạn được thành lập, nhưng vai trò của F-15 như một kho tên lửa trên không bằng cách tận dụng khả năng tải nhiều tên lửa là rất quan trọng, theo một báo cáo tóm tắt của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay. Nhật Bản đã lên kế hoạch nâng cấp khoảng 80 chiếc F-15 trong số 201 chiếc hiện có trong biên chế theo Chương trình Phòng thủ Trung hạn. Số còn lại không phù hợp với chương trình hiện đại hóa sẽ được thay thế bằng máy bay tàng hình F-35A và F-35B Lightning II. Bộ Quốc phòng nước này cũng đang xem xét lắp đặt thêm tên lửa phòng không nội địa trên máy bay chiến đấu F-2, như một phương án thay thế cho tên lửa chống hạm, các quan chức quân sự cho biết. Với sự quyết đoán ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng các tên lửa này là cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản xung quanh quần đảo Nansei, còn gọi là Ryukyus, một chuỗi đảo trải dài về phía tây nam phía Đài Loan. Ngoài ra, chính quyền Nhật Bản cũng có kế hoạch đưa ra yêu cầu ngân sách cho dự án trong năm tài chính tiếp theo, bắt đầu vào tháng 4 và hoàn thành nâng cấp 20 trong số các máy bay chiến đấu phản lực vào tháng 3/2028. Nguồn ảnh: Pinterest.

