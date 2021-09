Sốc: Ấn Độ mua Mirage 2000 cũ nát về "xẻ thịt" lấy phụ tùng

Không quân Ấn Độ có kế hoạch mua 24 máy bay chiến đấu Mirage 2000 đã qua sử dụng của Pháp. Việc mua máy bay chiến thuật thế hệ 4, với tư cách là “nhà tài trợ phụ tùng”, nhằm duy trì hiệu quả chiến đấu của các “đồng nghiệp” của chúng, trong Không quân Ấn Độ. Số tiêm kích Mirage 2000 này, sẽ không còn có khả năng phục vụ như số máy bay Mirage 2000 trong Không quân Ấn Độ, mà chỉ nhằm mục đích là “xẻ thịt” để lấy phụ tùng, thay thế cho những chiếc Mirage 2000 của Ấn Độ, trang Scramble viết. Theo cổng thông tin điện tử của Chính phủ Ấn Độ, Không quân Ấn Độ đã chi 27 triệu Euro cho vụ mua sắm trên. Số máy bay chiến đấu Mirage 2000 sẽ được giao cho khách hàng bằng đường biển và đường bộ dưới dạng tháo rời, đóng trong container. Về lý thuyết, 13 máy bay Mirage 2000 trong dạng hoàn chỉnh, trong đó 8 chiếc có thể bay sau khi được bảo dưỡng thích hợp; 11 chiếc khác đã bị lấy đi một phần phụ tùng (thùng nhiên liệu và ghế phóng dù phi công). Đổi lại, số phụ tùng thay thế từ 24 máy bay chiến đấu Mirage 2000 đã qua sử dụng này, sẽ được sử dụng để tiếp tục duy trì hiệu quả chiến đấu của 40 máy bay chiến đấu Mirage 2000E và 10 máy bay chiến đấu Mirage 2000ED, được đưa vào trang bị từ năm 1985 trong Không quân Ấn Độ. Việc mua cụ thể như vậy có thể được giải thích bởi một số lý do. Ví dụ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ có khoảng 8 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng năm 2021; số tiền này không đủ để quân đội Ấn Độ mua máy bay chiến thuật hoàn toàn mới, để thay thế 40 chiếc Mirage 2000. Về lý thuyết, công ty Dassault Aviation của Pháp, nơi đã phát triển tiêm kích chiến thuật Mirage 2000 (cũng là công ty bán máy bay Rafale cho Ấn Độ hiện nay), sẽ có trách nhiệm cung cấp phụ tùng chính hãng trong suốt vòng đời của những chiếc Mirage 2000; nhưng do giá phụ tùng của Mirage 2000 quá đắt, nên Ấn Độ buộc phải mua máy bay cũ để lấy phụ tùng cho rẻ; nhưng cũng kèm theo những rủi ro. Ấn Độ năm 2014 cũng đã ký hợp đồng với Dassault Aviation, mua 136 chiếc chiến đấu cơ Rafale cho lực lượng không quân của họ; nhưng cuối cùng chỉ có 36 chiếc được chuyển giao và các nghị sĩ Ấn Độ yêu cầu chấm dứt hợp đồng, do giá tiêm kích Rafale quá cao. Vào tháng 7/2021, khinh hạm INS Tabar của Ấn Độ đã có chuyến thăm chính thức đến Pháp, ngay trước ngày lễ Quốc khánh Pháp (14/7). Bối cảnh của sự kiện này chỉ ra rằng, Ấn Độ và Pháp có thể đạt được một số thỏa thuận mới về cung cấp vũ khí. Có vẻ như thỏa thuận cung cấp 24 máy bay chiến đấu Mirage 2000, với tư cách “nhà tài trợ phụ tùng”, là thành quả duy nhất từ chuyến thăm như vậy. Việc mua chiến đấu cơ đã qua sử dụng để khai thác phụ tùng, nhằm duy trì khả năng chiến đấu của các “đồng nghiệp” của chúng, có thể là một câu chuyện không hiếm; ngay cả Mỹ vẫn phải tận dụng số chiến đấu cơ cũ từ khu “nghĩa địa máy bay”, để lấy phụ tùng. Thậm chí Mỹ còn phải quyết định phá hủy hoàn toàn những chiếc chiến đấu cơ F-14 Tomcat, để phụ tùng của những chiếc máy bay này, không thể đến được tay Iran; do Mỹ và Iran là hai khách hàng duy nhất của dòng tiêm kích F-14. Ở châu Âu, vào tháng 2/2021, Đức bắt đầu phục hồi cho phi đội tiêm kích bom Tornado của họ. Và người Đức đã phải khôi phục sản xuất, để chế tạo khoảng 400 loại linh kiện cho loại chiến đấu cơ này. Tuy nhiên Đức là quốc gia có kỹ thuật, mới có thể chế tạo phụ tùng đơn lẻ như vậy và chấp nhận giá thành cao. Về lý thuyết, hiện nay phụ tùng thay thế cho máy bay có thể được sản xuất bằng phương pháp in 3D. Các thí nghiệm tương tự đã được bắt đầu vào tháng 3/2021 bởi hãng Saab Thụy Điển, để bảo trì chiếc JAS39 Gripen. Mirage 2000 là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ, một động cơ thế hệ thứ tư, được sản xuất bởi Dassault Aviation của Pháp. Mirage 2000 phát triển vào cuối những năm 1970 để thay thế Mirage III cho Không quân Pháp và sau này Mirage 2000, đã phát triển thành một máy bay chiến đấu đa nhiệm. Đầu thập niên 1980, sau khi Mỹ đồng ý bán chiến đấu cơ F-16 cho Pakistan, phía Ấn Độ đã tiếp cận Pháp mua Mirage 2000. Vào tháng 10/1982, Ấn Độ đã đặt hàng với công ty Dassault 36 chiếc Mirage 2000H một chỗ ngồi và 4 chiếc Mirage 2000TH hai chỗ ngồi. Việc giao máy bay bắt đầu vào tháng 6/1985 và hoàn thành vào năm 1994. Phi đội Mirage 2000 của Ấn Độ liên tục gặp phải các vấn đề kỹ thuật khác nhau trong thập kỷ đầu tiên phục vụ. Năm 1995, cơ quan Tổng kiểm toán của chính phủ Ấn Độ đã báo cáo sự chậm trễ trong việc xây dựng các cơ sở đại tu và tình trạng thiếu phụ tùng thay thế, khiến đội Mirage 2000 không thể đáp ứng đủ giờ bay theo yêu cầu. Ấn Độ cũng mua vũ khí của Pháp, đi kèm với máy bay Mirage 2000, như bom dẫn đường bằng laser BGL 1.000 kg; nhưng hệ thống ngắm bắn ATLIS II trên Mirage 2000 không thể sử dụng được vũ khí ở độ cao lớn; do vậy Mirage 2000 chỉ có thể sử dụng "bom ngu". Sau này nhờ sự giúp đỡ của Israel, số Mirage 2000 của Ấn Độ đã có thể sử dụng được vũ khí dẫn đường chính xác và chính số Mirage 2000 này đã tấn công bằng bom có điều khiển hạng nặng SPICE 2000 do Israel sản xuất, vào trại khủng bố nằm trên lãnh thổ Pakistan, gây ra cuộc khủng hoảng Balakot vào tháng 2/2019. Nguồn ảnh: QQ.

Chiến đấu cơ Mirage 2000 tới nay đã quá cũ và được cho là không còn đủ khả năng tác chiến trong thời điểm hiện tại. Nguồn: Spencerhughes2255.



