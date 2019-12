Siêu vận tải cơ C-130 mất tích: Rơi xuống biển, 38 người không ai sống sót?

Vào lúc 16:55 ngày 9/12 giờ địa phương, máy bay quân sự C-130 của không quân Chile cất cánh từ căn cứ quân sự tại Punta Arenas. Tới 18:13 cùng ngày, máy bay biến mất trên màn hình radar. Nguồn ảnh: Scramble. Các mảnh vỡ sau đó đã được tìm thấy rải rác trên biển quanh khu vực nghi ngờ là nơi chiếc vận tải cơ C-130 bị rơi. Quân đội Chile đã lên tiếng cho biết cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - sẽ không còn ai sống sót. Nguồn ảnh: Planespotters. Gia đình của những người trên máy bay cũng đã được thông báo thông tin và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tin buồn ngay sau khi việc máy bay C-130 bị rơi xuống biển được xác nhận. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Chile cho biết, chiếc C-130 khi đó đang thực hiện hành trình bay tới nam cực, trên máy bay có 17 thành viên phi hành đoàn, 21 hành khách trong đó có 3 nhân viên dân sự. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở phía Bắc bán cầu hiện tại đang là mùa đông nhưng tại Nam Cực, lại đang là mùa hè nên khí hậu khá mát mẻ, tầm nhìn tốt, không có dấu hiệu thời tiết cực đoan trong hành trình bay của chiếc C-130 này. Nguồn ảnh: Pinterest. Với việc phi công không liên lạc với mặt đất để báo có sự cố, nhiều khả năng vụ tai nạn xảy ra do lỗi của phi công điều khiển hoặc do hệ thống thông báo độ cao, tốc độ trên máy bay gặp trục trặc đã không hiển thị đúng tham số. Nguồn ảnh: Pinterest. C-130 là loại vận tải cơ rất bền bỉ từng được không quân Mỹ sử dụng suốt từ chiến tranh Việt Nam tới nay. Đây là loại vận tải cơ đáng tin cậy, có khả năng bay biển tốt dù chỉ sử dụng động cơ cánh quạt. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, việc huấn luyện cho phi công có khả năng bay biển chưa bao giờ là điều đơn giản. Khi ở ngoài biển, phi công sẽ không có bất cứ vật chuẩn nào để làm mốc, không thể tự phán đoán được độ cao, hướng bay và tốc độ của mình. Nguồn ảnh: Jetphoto. Thậm chí trong một vài trường hợp, phi công còn không thể phân biệt được bầu trời và mặt nước do toàn bộ bầu trời đều được phản chiếu xuống mặt nước một cách hoàn hảo. Trong những tình huống như thế này, nếu hệ thống hiển thị thông số bay trên máy bay gặp trục trặc, tai nạn sẽ rất dễ xảy ra. Nguồn ảnh: Jetphoto. Mời độc giả xem Video: Vận tải cơ C-130 được độ thêm pháo, biến thành AC-130 với nhiệm vụ cung cấp hoả lực yểm trợ từ trên không.

