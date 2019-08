“Siêu thị” súng ống Nga ở Army 2019 có gì hay?

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Army 2019 diễn ra trong tháng 7, công nghiệp quốc phòng Nga lần thứ 4 giới thiệu súng chống máy bay không người lái cỡ nhỏ REX 1. Thực ra, súng là một khí tài điện tử không bắn ra viên đạn mà phát ra sóng âm gây nhiễu tín hiệu dẫn đường UAV khiến chúng mất kiểm soát và rơi xuống đất. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng lục PL-15K dùng đạn 9x19mm do Kalashnikov Concern phát triển, so với phiên bản PL-15 khẩu này có trọng lượng nhẹ hơn, ngắn hơn và dùng hộp tiếp đạn 14 so với 16 viên (PL-15). Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng trường tấn công compact (nhỏ gọn) AM-17 dùng đạn 5,45x39mm và AMB-17 dùng đạn 9x39mm chuyên dùng cho lực lượng đặc nhiệm, đặc công cần yếu tố bí mật, phản ứng nhanh. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Đáng chú ý, cả hai khẩu này đều là sản phẩm của Tập đoàn Kalashnikov Concern được thiết kế tối ưu cho hoạt động tác chiến đô thị, khu vực đông dân cư. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trong ảnh là khẩu AM-17 với chiều dài tổng 750mm, trọng lượng không có hộp tiếp đạn 2,5kg, hộp tiếp đạn kiểu AK-74 30 viên 5,45x39mm, tốc độ bắn 700-850 phát/phút. Súng có hai chế độ bắn: tự động và bán tự động. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trong ảnh là khẩu súng trường tấn công AMB-17 có chiều dài tổng 850mm, trọng lượng rỗng không có hộp tiếp đạn 2,9kg, tốc độ bắn 700-850 viên/phút. Súng dùng đạn cỡ 9x39mm giống với các loại súng đặc nhiệm AS Val hay SR-3M Vikhr, hộp tiếp đạn 10-20-30 viên. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Tiếp tục là một sản phẩm của Kalashnikov Concern - súng trường bắn tỉa thiện xạ SVCh-51 được phát triển nhằm thay thế cho khẩu Dragunov SVD huyền thoại. SVCh có độ chính xác rất cao và tầm bắn hiệu quả lên đến 1000 mét hoặc xa hơn, tùy thuộc vào các phiên bản, tầm bắn của nó cao hơn so với Dragunov SVD là 800 mét. Với loại đạn thích hợp, SVCh có độ chính xác là 1 MOA hoặc cao hơn. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin SVCh có cơ chế nạp đạn bằng khí nén và khóa nòng xoay. Nó sử dụng các hộp tiếp đạn có thể tháo rời. Trong phiên bản 7.62×54mmR, nó sử dụng các băng đạn tương thích với súng trường bắn tỉa Dragunov SVD. Còn phiên 7.62×51mm NATO và.338 LM thì sử dụng các băng đạn độc quyền với lượng đạn tiêu chuẩn và khá nhiều đạn. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trong ảnh là súng bắn tỉa SV-98 do Izhmash thiết kế để tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau trong phạm vi 1.000m. Đặc điểm chính của SV-98 chính là nòng súng được gắn một cách tự do vào thân súng giúp gia tăng độ chính xác cũng như được mạ crôm. Hệ thống khóa nòng của SV-98 có thể trượt và xoay với ba móc khóa cố định viên đạn vào vị trí chính giữa khoang chứa đạn. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trung liên RPK-16 cũng do Kalashnikov Concern phát triển thay thế khẩu RPK-74 thời Liên Xô. Nó có cơ chế nạp đạn bằng khí nén truyền thống của dòng Kalashnikov, hệ thống nòng giảm thanh có thể tháo rời, thay ray Picatinny gắn ở trên và dưới thân để có thể lắp được nhiều loại phụ kiện khác nhau. RPK-16 đạt tốc độ bắn 700 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 800m, hộp tiếp đạn tang trống 96 viên hoặc dùng chung với hộp tiếp đạn AK-74, RPK-74. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng trường tấn công AK-308 lần thứ 2 ra mắt tại Army 2019, nó được Kalashnikov thiết kế dựa trên mẫu AK-103, sử dụng đạn 7,62x51mm và kế thừa một số bộ phận của AK-12. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng ngắn SR1M được phát triển cho các nhân viên cảnh sát, cảnh vệ làm nhiệm vụ đặc biệt trong cơ quan an ninh FSB hoặc cơ quan bảo vệ VIP FSO. Súng dùng hộp tiếp đạn 18 viên 9x21mm, tầm bắn hiệu quả 200m. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng ngắn Udav do Viện nghiên cứu TSNII TochMash phát triển nhằm thay thế cho khẩu Makarov PM hoặc Yarygin PYa trong lực lượng vũ trang Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng trường bắn tỉa đặc biệt VSSM Vintorez - phiên bản hiện đại hóa khẩu VSS thời Liên Xô. Súng có tầm bắn hiệu quả 300m với đầu ruồi, 400m với kính ngắm PSO-1, hộp tiếp đạn 10-20 viên cỡ 9x39mm, tốc độ bắn 700 phát/phút. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Video bắn thử trung liên RPK-16. Nguồn: Russia Beyond

