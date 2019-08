"Siêu máy bay" Boeing sẽ được NATO dùng thay cho E-3A?

Hiện tại, các máy bay cảnh bao sớm loại E-3A Sentry đang là "tiêu chuẩn" không chỉ của NATO mà còn của rất nhiều quốc gia đồng minh với Mỹ để đáp ứng được yêu cầu chia sẻ thông tin tình báo khi hiệp đồng tác chiến đa quốc gia. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên loại máy bay đã ra đời từ năm 1972 này dường như không còn phù hợp với điều kiện tác chiến hiện tại, nhất là khi nó phải đối đầu với những kiểu áp chế điện tử hoặc các loại vũ khí mới có khả năng tàng hình cao đang được Nga và Trung Quốc phát triển. Nguồn ảnh: BI. Để đáp ứng được nhu cầu của tác chiến hiện đại, các quốc gia thuộc NATO vừa đưa ra tuyên bố chung khẳng định, lực lượng không quân của các nước này sẽ chỉ sử dụng tiếp E-3A tới năm 2035 trước khi thay thế chúng hoàn toàn bằng các máy bay cảnh báo sớm đời mới hơn cũng do Boeing phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại máy bay cảnh báo sớm được lựa chọn là phiên bản E-7 Wedgetail - một loại máy bay cảnh báo sớm được cải biên từ máy bay Boeing 737 do tập đoàn Boeing sản xuất. Nguồn ảnh: Wiki. Loại máy bay cảnh báo sớm đời mới này đã được ra đời từ năm 2004 và bắt đầu được đưa vào sử dụng trong biên chế của một vài quốc gia từ năm 2009. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính tới thời điểm hiện tại, Boeing 747 AEW&C mới chỉ được sản xuất khoảng 14 chiếc và được sử dụng trong biên chế của bốn quốc gia trên thế giới bao gồm Không quân Australia, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Không quân Hàn Quốc và Không quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống radar của máy bay cảnh báo sớm E-7 được cải tiến so với phiên bản E-3, cho phép nó phát hiện được mục tiêu có kích thước bằng máy bay chiến đấu ở khoảng cách tối đa 370 km và phát hiện được mục tiêu hàng hải có kích thước bằng khinh hạm ở khoảng cách 240 km. Nguồn ảnh: Aviation. Ngoài việc phát hiện được mục tiêu từ khoảng cách lớn, E-7 còn có khả năng theo dõi cùng lúc 180 mục tiêu và dẫn đường chỉ thị cho phép các loại hoả lực liên kết khác tấn công cùng lúc 24 mục tiêu cùng lúc. Nguồn ảnh: Aviation. Hiện tại, trong lực lượng Không quân đang sở hữu nhiều máy bay cảnh báo sớm E-7 nhất thế giới là Không quân Australia với sáu chiếc loại này trong biên chế, không quân Hoàng gia Anh thực tế mới chỉ đặt hàng chứ chưa nhận được bất cứ chiếc E-7 nào. Nguồn ảnh: Aviation. Mời độc giả xem Video: Máy bay cảnh báo sớm chiến thuật cỡ nhỏ mang tên GloblaEye

