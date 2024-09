Khi quân Nga rút khỏi nhà máy tổng hợp nằm ở phía tây nam thành phố Volchansk, phía bắc tỉnh Kharkov, các quan chức cấp cao Ukraine đã vội vàng quảng bá mình tại sự kiện này. Theo tờ Kyiv Independent, Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU), ông Budanov tuyên bố rằng, nhà máy tổng hợp đã bị lực lượng đặc biệt của GRU đẩy lùi. Sau khi Quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi Nhà máy tổng hợp Volchansk và các đơn vị đặc biệt GRU của Ukraine tiếp quản, quân Ukraine đang củng cố trận địa phòng ngự, nhằm ngăn chặn các cuộc phản công của quân Nga. Đúng lúc này, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã xuất kích, và mục tiêu là Nhà máy tổng hợp Volchansk. Không quân Nga lựa chọn thời điểm thả bom vào ban ngày, khi quân Ukraine đang hoạt động mạnh ở khu vực này. Một quả bom cực mạnh đã được thả xuống nhà máy tổng hợp Volchansk, đó chính là loại “siêu bom” FAB-3000, với mô-đun cánh lượn UMPC. Quả bom tấn của Nga đã đánh trúng mục tiêu, làm sập toàn bộ tòa nhà của Nhà máy tổng hợp Volchansk, khói bụi bay mù mịt, những người ở trong khu vực tòa nhà khó có thể sống sót. Vụ tấn công được ghi hình bởi một UAV trinh sát độc lập của Nga. Hiện vẫn chưa có số liệu về số lượng quân Ukraine có thể đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Có thể, thông tin này sẽ sớm được biết đến từ các cáo phó của Ukraine, trong những trường hợp như vậy, thường xuất hiện vài ngày sau trên các trang công khai trong khu vực. Trong những ngày qua, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga liên tục tấn công các mục tiêu nằm ở phía sau chiến tuyến, gây thiệt hại lớn cho Quân đội Ukraine; trong đó, Không quân Nga tiếp tục tấn công thành phố Zaporozhye bằng bom lượn có điều khiển. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, vào sáng 29/9, máy bay Nga đã tấn công nhà ga thành phố Zaporozhye với số lượng là 13 quả bom. Nhà chức trách không cho biết chính xác mục tiêu nào đã bị trúng bom, nhưng theo thông tin của Ukrinform, một số quả bom đã đánh trúng vào nhà ga Zaporozhye-1. Thiệt hại gì không được tiết lộ, nhưng có thiệt hại về toa xe và sự chậm thời gian chạy tàu đã được công bố. Trong khi đó, lực lượng tình báo ngầm của Nga tại Zaporozhye thông báo về việc tòa nhà của lực lượng an ninh (SBU) của Ukraine ở tỉnh Zaporozhye cũng bị bom của Nga tấn công trong buổi sáng ngày 29/9. Theo Lực lượng ngầm của Nga tại Zaporozhye, vào sáng sớm, Không quân Nga đã tấn công tòa nhà SBU ở Zaporozhye, nơi có thể có các cố vấn NATO đang trú tại đây. Rất có thể, sự xuất hiện của họ là nguyên nhân để Nga phát động tấn công bằng bom lượn có điều khiển. Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết, một trong những cuộc tấn công của Không quân Nga ở Zaporozhye đã được thực hiện vào tòa nhà SBU, nơi có các cố vấn NATO vào thời điểm đó. Khu vực xung quanh tòa nhà đã được phong tỏa và đống đổ nát đang được dọn sạch. Theo nhà chức trách Zaporozhye, đến nay đã có ít nhất 15 người nước ngoài tử vong. Cũng theo các đặc vụ ngầm của Nga ở khu vực do Ukraine kiểm soát cho biết, vào ban đêm ở làng Kotlyarovo, vùng Nikolaev, một điểm triển khai quân tạm thời của Quân đội Ukraine nằm trong một trường học hoặc trung tâm ở địa phương, đã bị tấn công. Hiện chưa biết chính xác Nga đã sử dụng vũ khí gì để tấn công vào Kotlyarovo; có thông tin phía Nga dùng cả UAV tự sát Geran-2 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và các cuộc tấn công đều vào ban đêm. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có thể có từ 20 người bị thiệt mạng trở lên. Sự xuất hiện của xe cứu thương và lính cứu hỏa do đám cháy đã được ghi lại. Ngoài tấn công vào làng Kotlyarovo, vùng Nikolaev, trong đêm cùng ngày, UAV tự sát Geran-2 của Nga cũng tấn công vào các mục tiêu ở thành phố Izmail, vùng Odessa. Một xưởng đóng tàu và hai nhà ga bốc hàng đã bị UAV Geran-2 tấn công. Người dân địa phương cho biết, vụ nổ thứ hai đã xảy ra có thể có một kho đạn ở một trong các xưởng. Theo người phát ngôn của Quân đội Ukraine, trong đêm 29/9, nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine đã bị 22 chiếc UAV tự sát của Nga tấn công, trong đó lực lượng phòng không Ukraine đã "bắn hạ" 15 chiếc. Trong số còn lại, 5 chiếc rơi vì bị tác chiến điện tử và không có thông tin về 2 chiếc còn lại “đã đi đâu”. Phía Ukraine nhấn mạnh rằng, “không có thiệt hại” trên mặt đất? (Nguồn ảnh: Topwar, TASS). Không quân Nga sử dụng bom FAB-3000 tấn công phá hủy nhà máy tổng hợp Volchansk. Nguồn: Topwar.

