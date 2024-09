Mặt trận phía đông Ukraine trong tình trạng khẩn cấp: Tuyến phòng thủ phía đông được Kiev dày công xây dựng suốt 10 năm đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, khi quân phòng thủ Ukraine tại đây rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nguyên nhân là Quân đội Nga đang từng bước tiến lên một cách “chậm nhưng chắc”, kể từ khi Cụm quân Trung tâm của Nga tiếp quản thị trấn New York, diễn biến tình hình xung đột Nga-Ukraine đột ngột chuyển sang chiều hướng xấu hơn. Về phần Ukraine, ban đầu họ dự kiến sẽ cho Quân đội Nga một trận quyết chiến ở tỉnh Kursk trên lãnh thổ Nga, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Quân đội Ukraine đang bị móng sắt của quân Nga đè bẹp bẹp. Trận chiến thực sự của cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn ra ở Donbass. Mặt khác, trong khi Ukraine đang “bận rộn tìm kiếm rắc rối” ở Kursk, thì Quân đội Nga vẫn kiên trì chiến lược ở Donbass và chiếm thị trấn New York; điều này khiến Quân đội Ukraine cảm thấy “ớn lạnh”. Đồng thời, sự thất thủ của thị trấn New York là điềm báo trước sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Ukraine ở Donbass. Thị trấn New York nghe có tên giống thành phố lớn nhất của nước Mỹ, nhưng nó chỉ là một thị trấn, nằm trên lãnh thổ tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Vậy thị trấn này quan trọng thế nào? Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nếu mất thị trấn New York, tuyến phòng thủ mà Quân đội Ukraine dày công xây dựng từ năm 2014 sẽ trở nên vô ích. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Belousov còn đích thân cài hoa cho những người lính đã chiếm được thị trấn New York, điều này cho thấy họ rất coi trọng nó. Theo giới truyền thông Nga, sự thất thủ của thị trấn New York chỉ đơn giản là một bước ngoặt trong cuộc xung đột này, và cuộc tiến công về phía tây của Quân đội Nga giờ đây đã không bị cản trở. Khí thế của Quân đội Nga đơn giản là đang lên. Sau khi thị trấn New York rơi vào tay quân Nga, họ đã tổ chức ba mũi tiến công vào các làng Zhelanoye và Megevoye ở Donetsk, các ngôi làng này lần lượt cũng rơi vào tay Quân đội Nga. Phòng tuyến Donbass giờ giống như gỗ bị mối xông rỗng ruột, khi chọc vào sẽ gãy. Nếu quân Ukraine không tìm được cách chặn lỗ hổng lớn theo hướng Donetsk, thì quân Nga có thể tiến vào qua lỗ hổng này và giáng một đòn chí mạng vào tuyến phòng thủ Ukraine từ phía sau. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky và bộ tham mưu của ông cũng không phải buông trôi tất cả. Dù tình hình khó khăn, nhưng Tướng Syrsky vẫn cho rằng, người Ukraine phải kiên trì chiến đấu với Quân đội Nga trên mặt trận dài 1.400 km. Quân đội Nga có ưu thế về không quân, ưu thế về tên lửa và pháo binh; nhưng Ukraine lại có sự hỗ trợ của phương Tây. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, Quân đội Ukraine hiện đang trong tình trạng khó khăn. Nghị sĩ Bezuglaya thậm chí còn tung tin rằng, do sai sót chỉ huy, Quân đội Ukraine đang rút toàn bộ khỏi tỉnh Donetsk. Đây đơn giản là một món quà lớn đối với Nga. Vào ngày 2/9, trang Topwar của Nga cho biết, Quân đội Nga đã chiếm giữ phần phía bắc của thị trấn Ukrainsk nằm ở phía nam thành phố Pokrovsk; đây là mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ Selidovo-Ukrainsk-Kurakhovo. Ukrainsk là một thị trấn nhỏ, nhưng có vị trí hết sức quan trọng trong tuyến phòng thủ Selidovo-Ukrainsk-Kurakhovo. Việc quân Ukraine để mất thị trấn Ukrainsk có thể đe dọa sự an toàn của trung tâm phòng thủ Kurakhovo. Quân Ukraine đang cố gắng giữ tuyến phòng thủ này, không để rơi dễ dàng vào tay quân Nga. Vào hôm 1/9, Tướng Syrsky đã tung lực lượng dự bị vào chiến đấu ở Selidovo. Tại thị trấn này, Quân đội Nga kiểm soát toàn bộ phần phía đông và một phần phần trung tâm thị trấn. Quân đội Ukraine, sau khi để quân Nga áp sát thành phố Pokrovsk, đang cố gắng ngăn chặn những tổn thất mới. Nếu quân Ukraine để mất Selidovo hoặc Ukrainsk, sẽ dẫn đến sự hợp nhất thực sự của hai mặt trận, đó là Pokrovsk và Kurakhovo. Đồng thời, sẽ cắt quân Ukraine thành hai phần. Cuộc chiến giành và giữ Ukrainsk, sự thành công của Nga phụ thuộc vào quân số mà phía Ukraine tung vào trận. Liên quan đến tình hình Ukraine, từ ngày 22/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã phát đi thông báo tới toàn thể người dân Trung Quốc, nếu không có việc gì khẩn cấp, không đến Ukraine. Những người Trung Quốc đang ở ở Ukraine, nếu có thể hãy rời quốc gia này thật nhanh. Tần suất cảnh báo này ngày càng cao hơn qua từng ngày, cho biết tình hình Ukraine hiện đang hết sức nguy hiểm. (Nguồn ảnh: ISW, TASS, RT, Ukrinform, Liveuamap).

