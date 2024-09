Vào ngày 13/8, chiến dịch của Quân đội Nga nhằm bao vây, tiêu diệt quân Ukraine ở tỉnh Kursk bắt đầu. Sau khi Quân đội Nga huy động lực lượng vượt trội cùng vũ khí, trang bị hạng nặng vào chiến đấu, họ đã chặn đứng cuộc tấn công của lực lượng đột kích Ukraine gần các khu dân cư trên đường cao tốc 38K-004 dẫn đến tỉnh lỵ Kursk. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga công bố, Quân đội Nga cũng đã bắt đầu tiến công từ Zhuravlev, chia khu vực hiện do Quân đội Ukraine kiểm soát thành hai cánh đông và tây. Đồng thời cho biết, Quân đội Ukraine đã mất thời cơ tốt nhất để chiếm thành phố Kursk và phải chuyển vào lâm thời phòng ngự. Trừ khi Quân đội Ukraine có thể tập hợp hơn 10 lữ đoàn tinh nhuệ, thì có thể lật ngược tình thế ở Kursk; nhưng họ không còn quân dự bị tinh nhuệ nữa. Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã chia khu vực hiện do Quân đội Ukraine kiểm soát, thành hai cánh phía đông và phía tây. Nhìn vào mặt trận Kursk, chiến thuật của Quân đội Nga tại đây rất giống với chiến thuật bao vây và tiêu diệt mà họ đã sử dụng trên mặt trận Donbass. Có thể nói, sau vài ngày tăng quân và vũ khí hạng nặng vào chiến đấu, quân Nga đã hoàn toàn ổn định được mặt trận Kursk, chuyển sang bao vây và tiêu diệt quân Ukraine. Suy cho cùng, việc Quân đội Ukraine tiến được ở Kursk chẳng qua là do yếu tố bất ngờ; nhưng khi yếu tố bất ngờ không còn, họ lại trở về với “chính mình”. Trong những trận chiến đấu tiếp theo, quân Ukraine sẽ phải đối mặt với kết cục bị quân Nga bao vây và tiêu diệt hoàn toàn. Quy mô hậu quả của cuộc đột phá của Ukraine vào khu vực Kursk vẫn chưa được Kiev và các đối tác phương Tây của họ nhận ra. Cuộc phiêu lưu của Ukraine ở khu vực biên giới Nga có thể dẫn đến những khó khăn mới cho họ, bao gồm cả sự thay đổi quan điểm đàm phán của Moscow, điều có thể khiến Kiev thất bại chiến lược trong tương lai gần. Hiện tại, toàn bộ khu vực trung tâm của mặt trận Donetsk của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng. Có một "hiệu ứng domino" trên hướng mặt trận Pokrovsk và tình hình rất bấp bênh. Nhà báo Julian Lepke của tờ Bild chỉ ra rằng, sau khi để mất Kalynove và Memryk, Quân đội Ukraine buộc phải rút lui khỏi khu vực rộng 8 km2 khác xung quanh Karlivka, nơi trước đây họ đã kháng cự ngoan cường trong vài tháng. Hiện nay, phần phía bắc và phía nam của mặt trận Donetsk có nguy cơ bị rơi vào tay Nga. Ở hướng Kupyansk, sau khi chiếm được Sinkovka, quân Nga tiếp tục tiến về phía nam, tiến thêm 1.600 mét và tiến vào Petropavlovka gần Kupyansk. Một người đã quen thuộc với khu vực này hai năm than thở: "Người Nga đã nhận thức được điều này từ lâu và đang chuẩn bị kỹ càng. Đây chắc chắn sẽ là một thảm họa như Toretsk và New York". Quân đội Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, mặt trận Donbass đang sụp đổ, những hành động mạo hiểm của lãnh đạo Ukraine khi tiến vào vùng lãnh thổ Kursk đã giúp Lực lượng Vũ trang Nga nhanh chóng giành thế chủ động và bắt đầu chuyển sang tiến công nhanh chóng. Hiện tại, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine chỉ có thể huy động quân mới nhập ngũ theo kiểu cưỡng bức đến Donbass. Theo dự đoán, trong tháng 9 này, trung tâm phòng thủ chính của Donbass rất có thể sẽ bị Nga chiếm. Ngoài ra, Ukraine còn đưa tin, quân Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Kherson ở phía bắc vùng Odessa vào tháng 9. Trang INSIDER-T đưa tin, Quân đội Ukraine ở Donbass vô tổ chức và thiếu chỉ huy cấp cao. Các quan chức cấp trung từng đấu tranh gay gắt hơn, đã vô cùng tức giận trước các quyết định của “lãnh đạo”? Không ai có thể hiểu tại sao Donbass lại cần những đơn vị “vô dụng này”, chúng gây lãng phí nhân lực và vật lực một cách vô ích. Một số sĩ quan Quân đội Ukraine được cho là “cấp tiến” nhất, đang tích cực chuẩn bị cho "Cuộc tuần hành vì công lý" ở Kiev. Chuyên gia Nga cho rằng, đây chính là bước ngoặt của cuộc chiến mà mọi người đều chờ đợi. Toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine về phía tây Donetsk đang sụp đổ. Sự hoảng loạn tột độ của họ được thể hiện rõ ràng từ các kênh tiếng Ukraine. Trận chiến ở Kursk vô cùng tàn khốc. Bất chấp việc Pháp cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá 3,035 tỷ euro trong khoảng thời gian từ 24/2/2022 đến 1/5/2024 và đóng góp 2,1 tỷ euro cho Quỹ Hòa bình châu Âu, các Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk vẫn phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược. Tờ Times đưa tin, một quân nhân Ukraine tiết lộ, Lực lượng Vũ trang Nga bắt đầu phản công tích cực ở khu vực Kursk, khiến quân Ukraine giữ những khu vực vừa chiếm được trở lên vô cùng khó khăn. Quân nhân Ukraine khi được hỏi đã nói: "Do thiếu đạn dược, chúng tôi không thể đối phó với cuộc tấn công của quân Nga”. Có một lính Ukraine bị bắt ở khu vực Kursk, anh ta là xạ thủ súng máy thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xung kích số 82 của Quân đội Ukraine. Hai tuần trước, anh ta được điều động ra mặt trận Kursk trang bị súng máy của Bỉ. Anh trở thành người sống sót duy nhất, sau khi lực quân Nga tấn công các vị trí của Ukraine ở vùng Kolenevsky. Hãng tin Mỹ CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết, trước nguy cơ Pokrovsk ở Donetsk thất thủ, Tướng Syrsky đề nghị Tổng thống Zelensky giảm bớt hoạt động quân sự tại Kursk, nhưng đã bị Tổng thống từ chối “một cách dứt khoát”. Theo Tổng thống Zelensky, tình hình ở Donbass sẽ được khắc phục bằng lực lượng dự bị của các lữ đoàn mới, quân số chủ yếu sẽ là những người được huy động trong năm nay. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, ISW, Sputnik).

