Nga một lần nữa chứng tỏ khả năng tác chiến phòng không mạnh mẽ và chặt chẽ của mình bằng hành động. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/7 đã công khai tuyên bố rằng, các lực lượng chiến đấu Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo Tochka-U với đạn chùm và máy bay không người lái tấn công Tu-143 Ris, để tấn công khu vực Belgorod và Kurd của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công có chủ ý của Ukraine được thực hiện vào các khu dân cư tại khu vực Belgorod và Kurd, mặc dù không có bất kỳ cơ sở quân sự nào ở đó. Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã sử dụng tên lửa phòng không S-400, trực tiếp bắn hạ cả 3 tên lửa phóng tới Belgorod và 6 chiếc máy bay không người lái tấn công cũng bị biến thành sắt vụn. Để đối phó với cuộc không kích của Nga vào Kiev, Ukraine có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột lớn hơn. Với sự hỗ trợ từ hậu trường và những lời đe dọa của Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga mà không do dự. Có thông tin cho rằng, các cuộc tấn công hiện nay của Ukraine, khác với cuộc tấn công trực tiếp trước đây của họ vào các cơ sở quân sự, nằm trên lãnh thổ của Nga, trực tiếp tấn công tên lửa vào các khu dân cư, mà không có bất kỳ cơ sở quân sự nào tại đây. Nhưng Ukraine chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay cả những khu dân cư không có cơ sở quân sự, vẫn nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng phòng không và chống tên lửa rất mạnh của Nga. Và các tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công, mà Ukraine này phóng đi, lại trở thành "Mục tiêu sống" của lực lượng phòng không và chống tên lửa của Nga như mọi khi. Theo thông tin chính thức do Lực lượng tên lửa phòng không Nga cung cấp, vào khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 4/7, radar của lực lượng phòng không Nga bất ngờ phát hiện một số mục tiêu không xác định, bay thẳng vào lãnh thổ Nga. Ngay lập tức các đơn vị vào trạng thái chiến đấu và nhanh chóng phóng hơn một tá tên lửa phòng không S-400 vào mục tiêu bị khóa, tiêu diệt chính xác tất cả các mục tiêu bay tới, bao gồm 3 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái tấn công, đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công có chủ đích của Ukraine. Cuộc chiến đấu phòng không chống lại tên lửa đạn đạo Tochka-U và máy bay tấn công không người lái hạng nặng của lực lượng phòng không Nga, phản ánh đầy đủ thế trận phòng không cực kỳ tối tân, năng lực hoàn hảo và đầy sức mạnh của lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa Nga. Để ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa và UAV hạng nặng của Ukraine vào các vùng lãnh thổ Nga, Quân đội Nga không chỉ triển khai hàng trăm hệ thống phòng không, chống tên lửa bao gồm S-300, S-400, Pantsir-S1…với hàng nghìn tên lửa phòng không ở khu vực biên giới Ukraine. Ngoài ra để tăng khả năng răn đe, hơn 20 máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang tên lửa hạt nhân và hàng chục tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công toàn bộ châu Âu của lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã được triển khai. Theo điểm mấu chốt của chiến tranh hạt nhân vừa được Nga công bố, một khi lãnh thổ của Nga bị trúng tên lửa, dù là tên lửa hạt nhân hay tên lửa thông thường, đó sẽ được Moscow coi là một cuộc tấn công hạt nhân. May mắn thay, tất cả tên lửa đạn đạo do Ukraine phóng đi lần này đều bị bắn hạ, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, Ukraine nên cân nhắc kỹ lưỡng. Điểm mấu chốt của chiến tranh hạt nhân do Nga công bố không phải chỉ dùng để hù dọa thiên hạ; nhất là trong bối cảnh xung đột như hiện nay.

