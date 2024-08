Chiến dịch tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk của Nga quả thực là bất ngờ, nhưng do Quân đội Ukraine đơn độc tiến sâu, nên thương vong nặng nề đã xảy ra. Ngày 14/8, trang web Pentapostagma của Hy Lạp đưa tin, các Lữ đoàn xung kích đường không 80 và 82 của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga đã gửi yêu cầu tới Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đề nghị rút khỏi khu vực Kursk. Mặc dù quân Ukraine đã chiến đấu rất kiên cường và họ đã sử dụng một số lượng lớn vũ khí hạng nặng do các nước NATO cung cấp để tấn công Quân đội Nga ở tỉnh Kursk, nên họ đã đạt được một số tiến bộ trong vài ngày đầu của chiến dịch và thậm chí đã kiểm soát gần một nghìn km2 lãnh thổ Nga. Tuy nhiên cái giá phải trả không nhỏ, khi lính Ukraine cũng đã hy sinh rất nhiều. Vào ngày 14/8, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và 80 và của Ukraine, đã mở các cuộc tấn công vào Korenevo, Orgovka, Pogrebki, Polechnoye và Cirkeskopo Rechnoye ở khu vực Kursk và 6 cuộc tấn công vào các nơi khác. Nhưng tất cả đều bị quân Nga đánh bại. Trong trận chiến, Quân đội Nga còn tấn công Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22, số 61, Lữ đoàn xung kích số 92 và Lữ đoàn cận vệ Tổng thống số 1 của Quân đội Ukraine ở Lockny, Kremiani, Oreshny, Sverdlikovo và Dar. Thương vong về người và vũ khí trang bị ở khu vực gần Reno là nghiêm trọng. Thiếu tướng Apdi Araudinov, anh hùng Liên bang Nga, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat, kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị Bộ Quốc phòng Nga, đang tham gia trận chiến phòng thủ Kursk, tuyên bố Quân đội Ukraine sẽ không bao giờ có thể tiến sâu vào Kursk Oblast. Theo Tướng Alaudinov, tổng cộng có khoảng 12 nghìn quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã xâm chiếm khu vực Kursk. Chỉ huy Akhmat nhấn mạnh rằng, rất khó khăn trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, chủ yếu là do khó xác định được vị trí của các đơn vị địch đã tiến lên ở đâu và quân số, vũ khí, trang bị bao nhiêu? Cùng với đó là vô số tin giả lan truyền trên internet, gây bất lợi cho Nga. Tuy nhiên, sau đó tình hình đã ổn định. Ngay trong ngày đầu tiên, cùng với các đơn vị lực lượng đặc nhiệm ở khu vực gần Martynovka, quân Nga đã phá hủy 32 xe cơ giới, ngày thứ hai là hơn 20 chiếc, ngày thứ ba là 12 chiếc, Tướng Alaudinov cho biết. Chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat nhấn mạnh rằng, quân Ukraine xâm chiếm lãnh thổ vùng Kursk thiệt hại rất nhiều trang bị đến nỗi binh lính của chúng tôi đã ngừng cố gắng xác định xem nó được sản xuất ở nước nào. Và những ngày qua, có quá nhiều thiết bị của kẻ thù bị phá hủy, đến nỗi Quân đội Ukraine còn lại ở khu vực Kursk đang mất đi cơ hội quay trở lại với chúng. Tướng Alaudinov cho biết thêm, quân Ukraine thường cơ động theo nhóm nhỏ, tối đa 20 người và sử dụng xe bán tải và lấy cả những ô tô cũ của người dân, tức là trang bị của quân Ukraine không còn đủ nữa. Như vậy rõ ràng là kế hoạch chiến tranh cơ giới của đối phương đã thất bại. Theo các blogger của Nga cho biết, hầu hết vũ khí hạng nặng của quân Ukraine đưa vào vùng lãnh thổ Kursk đã bị Quân đội Nga phá hủy. Điển hình là Quân đội Nga đã sử dụng UAV tự sát lảng vảng Lancet để tiêu diệt xe chiến đấu bọc thép Stryker do Mỹ hỗ trợ phục vụ trong Quân đội Ukraine. Một ví dụ khác, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 của Nga đã thực hiện thành công một cuộc tấn công lớn vào Quân đội Ukraine, phá hủy một số lượng lớn xe bọc thép và các phương tiện của lực lượng vũ trang khác. Video và hình ảnh từ hiện trường đã bắt đầu được lan truyền trên mạng cho thấy một cách sống động kết quả hoạt động thành công của quân nhân Nga. Tối 14/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố tình hình chiến sự: Trong 24 giờ, Quân đội Nga tiêu diệt và làm bị thương 270 binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk, phá hủy 16 phương tiện bọc thép của Ukraine. Trong một tuần kể từ khi trận chiến Kursk bắt đầu, quân đội Nga đã tiêu diệt và làm bị thương gần 2.300 quân Ukraine, phá hủy 35 xe tăng và 31 xe bọc thép, bắt sống 18 quân Ukraine. Điều này cũng đã được nhiều phương tiện truyền thông phương Tây xác nhận. Tờ Financial Times của Anh đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Nhiều xe cứu thương của Ukraine đã được sử dụng gần biên giới tỉnh Sumy; máy bay chiến đấu Nga thả 500 quả bom có điều khiển xuống khu vực Sumy. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho 5 đơn vị Quân đội Nga và Lực lượng đặc biệt "Akhmat" tới tăng cường cho Kursk. Ngày 14/8, Ukraine và Mỹ tung tin, Nga đã rút quân Nga khỏi vùng Zaporizhia và Kherson của Ukraine để bảo vệ vùng Kursk. Khi quân Nga tiến về Kursk ngày càng nhiều, quân Ukraine có nguy cơ lớn rơi vào vòng vây của Nga. Trong bối cảnh thương vong rất lớn và nhận thấy mình sắp bị Quân đội Nga tiêu diệt hoàn toàn, nhiều binh sĩ Lữ đoàn xung kích đường không 80 và 82 của Ukraine, không còn cách nào khác là cầu xin Tổng thống Zelensky rút khỏi Kursk. Theo một báo cáo trên trang web pentapostagma của Hy Lạp, các chỉ huy của hai lữ đoàn trên, nói với Tổng thống Zelensky rằng, binh lính Ukraine thiệt mạng ở khắp mọi nơi ở Kursk. Tất nhiên, việc có cho phép Quân đội Ukraine sơ tán khỏi Kursk không tùy thuộc vào Kiev, mà điều này cần có sự chấp thuận của Mỹ và phương Tây. Như Tổng thống Nga Putin đã nói, Mỹ và phương Tây đang dùng bàn tay của người Ukraine để chống lại Nga, còn Ukraine đang thực hiện mong muốn của phương Tây. Carlo Mazala, chuyên gia quân sự nổi tiếng người Đức và là giáo sư tại Đại học Bundeswehr ở Munich, chỉ ra rằng, "Quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk có thể phải chịu thất bại thảm hại và chịu tổn thất nặng nề", điều này sẽ dẫn đến thành công hơn nữa của Quân đội Nga ở Donbass. Theo chuyên gia Mazala, lý do đơn giản là cuộc tiến quân của Nga nhanh hơn, vì đơn giản là Lực lượng Vũ trang Ukraine không có đủ sức mạnh bổ sung, và điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc Ukraine có thể đầu hàng. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Pentapostagma, CNN).

