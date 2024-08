Đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy, khoảnh khắc lá cờ Nga được treo trên một tòa nhà trường học ở làng New York (Novgorodskoye) thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, đánh dấu việc quân Nga đã tiến vào và làm chủ trung tâm thị trấn. Mặc dù ở phía bắc khu vực thị trấn hiện vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Quân đội Ukraine. Đáng chú ý là biểu ngữ trên khắp thị trấn New York được treo bởi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 của Quân đoàn 1 Donetsk, được thành lập trên cơ sở tiểu đoàn tấn công “Somalia” trước đây của lực lượng dân quân Donetsk. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột vũ trang ở Donbass (năm 2014), đơn vị này đã thể hiện hiệu quả chiến đấu cao trong các trận đánh với Quân đội Ukraine. Mặc dù Quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần khu dân cư của thị trấn New York, nhưng rõ ràng Quân đội Nga đã đạt được một kết quả khả quan. Với việc giành được quyền kiểm soát trung tâm thị trấn New York, thì việc đánh bật hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi thị trấn chiến lược này chỉ là vấn đề trong tương lai gần. Hiện tại, các đơn vị của Nga tiến vào thị trấn New York và tiếp tục tiến hành truy quét, đồng thời mở rộng vị trí về phía đông thị trấn, nơi quân Ukraine đang cố gắng trốn thoát, chịu thiệt hại nặng nề. Bộ chỉ huy Ukraine đã lệnh rút quân về vị trí mới, khi vòng vây của quân Nga vẫn chưa khép hẳn. Theo nguồn tin Ukraine, quân Ukraine buộc phải rời khỏi tuyến phòng thủ phía đông New York vì sợ rơi vào một “nồi hầm” thậm chí còn lớn hơn. Đồng thời, họ rút lui về phía làng Nelepovka ở phía bắc, nơi hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát bằng hỏa lực pháo binh các cỡ của Quân đội Nga. Trước đó, chuyên gia quân sự Julian Repke trên tờ Bild của Đức cho biết, quân Ukraine có thể rơi vào tình hình khó khăn ở khu vực Toretsk, nếu họ không rút quân khỏi một số khu vực dân cư kịp thời. Trong khi đó, ở Toretsk, quân Nga đã giành thắng lợi trong ngày thứ hai liên tiếp, mở rộng vùng kiểm soát tại phía bắc khu mỏ ở Pivnichne. Trong khi đó, trang Avia.pro của Nga đưa tin, quân Ukraine bắt đầu rút lui khỏi tuyến phòng thủ nằm ở phía đông thị trấn New York, về làng Nelepovka ở phía bắc để tránh bị bao vây. Theo chỉ huy Quân đội Ukraine, việc rút quân được thực hiện phù hợp với yêu cầu tác chiến và nhằm duy trì hiệu quả chiến đấu của các đơn vị. Trong những ngày qua, quân Nga tích cực chiến đấu nhằm đánh bật quân Ukraine ra khỏi khu dân cư ở thị trấn New York. Tuy nhiên, quân Ukraine kháng cự quyết liệt, tích cực sử dụng các loại vũ khí, đặc biệt là UAV FPV để chống lại các mũi xung kích của Nga. Phía bên Nga đã sử dụng hỏa lực pháo binh và bom lượn có điều khiển, để tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine. Do tại thị trấn New York có những tòa nhà kiên cố, được quân Ukraine biến thành các cứ điểm phòng ngự; quân Nga đối phó bằng việc sử dụng bom phá hạng nặng có điều khiển, thổi bay các vị trí phòng thủ của quân Ukraine. Những loại bom này, từ lâu đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với Quân đội Ukraine. Lực lượng quân Nga đảm nhiệm tiến công trên hướng thị trấn New York là quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 thuộc Quân đoàn 1 Donetsk. Tuy nhiên tốc độ tiến công của Lữ đoàn chậm ở các khu dân cư, do quân Ukraine tích cực sử dụng UAV FPV. Quân Nga cũng sử dụng ồ ạt những loại vũ khí này để tiêu diệt những mục tiêu nhỏ lẻ, cơ động. Theo quan sát chiến trường vào ngày 5/8, vòng bán nguyệt ở phía đông của khu dân cư ở thị trấn New York đang bị thu hẹp. Những đơn vị phòng ngự của Ukraine nằm trong vòng bán nguyệt này đã không được phép rút lui khỏi vị trí; điều này một lần nữa gây ra làn sóng chỉ trích, từ các đại biểu của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine). Lý do Tổng tư lệnh Syrsky bị chỉ trích là vòng vây có thể bị đóng bất cứ lúc nào, đồng nghĩa với việc hàng trăm binh sĩ Ukraine sẽ bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên trước tình hình nguy cấp, vào ngày 7/8, chỉ huy Quân đội Ukraine tại New York đã hạ lệnh rút lui, mặc dù vòng vây của quân Nga chưa kịp khép. Còn trang Topwar của Nga đưa tin, tại New York, Quân đội Nga đã tiến ít nhất 1km về phía bắc, chiếm phần lớn thị trấn. Chỉ trong vòng 24 giờ, ít nhất 6 km2 lãnh thổ khu vực tuyến phòng thủ New York - Toretsk đã bị quân Nga chiếm giữ. Như vậy, lực lượng dự bị của Ukraine được chuyển đến New York vào cuối tháng 7 để “tấn công vào sườn kẻ thù (tức là quân Nga)”, nhưng phải vội vã rút lui vì lo sợ quân Nga bao vây tiêu diệt. Nếu không rút kịp, kết quả là một cái vạc thực sự cho lực lượng dự bị của Ukraine ở phía đông New York sẽ khép lại và họ chỉ đầu hàng mới còn cơ hội sống sót. (Nguồn ảnh: CNN, Blind, Sputnik). Quân Lữ đoàn bộ binh cơ giới 91, Quân đoàn 1 Donetsk treo cờ trên tòa nhà trường học thị trấn New York. Nguồn: Topwar.

