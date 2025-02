Nga thay đổi chiến thuật ở mặt trận Kupyansk, đánh chắc tiến chắc

Ngay đầu năm 2025, quân đội Nga (RFAF) bất ngờ tăng tốc tiến về phía Kupyansk, một thành phố ở phía Nam Kharkov; RFAF tổ chức vượt sông Oskil trên diện rộng và phát động tấn công dữ dội, khiến phía Ukraine chịu nhiều thiệt hại. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, RFAF đã triển khai một số lượng lớn quân lần này, với ít nhất một lữ đoàn chủ lực của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 ở tuyến đầu, cố gắng vượt sông Oskil, thiết lập đầu cầu ở phía bờ tây. Động thái này chắc chắn đã gây áp lực rất lớn lên quân đội Ukraine (AFU), khi họ đang phải dàn mỏng trên nhiều mặt trận. Kể từ đầu năm 2024, RFAF đã liên tục phát động cuộc tấn công vào chiến trường Kupyansk. Đặc biệt sau tháng 9/2024, họ tiếp tục mở các trận tấn công cơ giới quy mô lớn ở cấp tiểu đoàn theo hướng này. Sau một năm tấn công liên tục, quân Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát khu vực phía bắc Kupyansk. Mặc dù AFU đã chống trả thành công bốn cuộc tấn công cơ giới của RFAF ở Kupyansk, nhưng hai cuộc đột kích cơ giới vẫn xé toạc tuyến phòng thủ của Ukraine, giúp quân Nga đạt được bước tiến đáng kể trên mặt trận này. Cuộc tấn công nhanh của RFAF trên hướng Kupyansk chắc chắn là nhằm mục đích gây thêm áp lực lên AFU. Sự xuất hiện của Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ số 1, thuộc quân khu Moscow của RFAF, khiến khả năng phòng thủ của AFU tại Kupyansk càng trở nên “mỏng manh” hơn. Theo kênh Deep State của Ukraine, lực lượng chủ lực đầu tiên của RFAF, bao gồm Sư đoàn xe tăng số 4 và Sư đoàn bộ binh cơ giới số 47, đã xuất hiện ở Kotlyarivka, phía đông Kupyansk. Lực lượng chủ lực thứ hai, bao gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 2 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 27, xuất hiện dọc theo gờ Zahrizov và tiến đến bờ đông (bờ trái) của sông Oskil, nơi họ giao tranh ác liệt với quân Ukraine. Điều đáng chú ý là chiến thuật tấn công của RFAF cũng liên tục thay đổi. Từ chiến thuật "làm mềm trận địa" bằng hỏa lực ban đầu, cho đến chiến thuật "tấn công nhanh" hiện nay, RFAF rõ ràng đã rút ra được bài học từ quá khứ, nên chiến thuật của họ trở lên hiệu quả hơn. Đặc biệt, khả năng tấn công chính xác của những đơn vị pháo binh hạng nặng RFAF, khiến cho cuộc phản công của AFU trở nên đặc biệt khó khăn. Có thể nói, hoạt động của quân Nga trên chiến trường Kupyansk, không còn theo lối "tiến công thô bạo" như trước, mà chú trọng hơn đến sự phối hợp chiến thuật và điều phối hỏa lực. Là một trung tâm đường sắt quan trọng ở khu vực phía đông Ukraine, Kupyansk có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với RFAF. Một khi họ chiếm lại Kupyansk, sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh của toàn bộ tuyến phòng thủ Donbass. Do đó, không khó hiểu khi các cuộc tấn công của Nga theo hướng Kupyansk đặc biệt dữ dội. Tuy nhiên, AFU cũng không thụ động ngồi yên; họ dựa vào hệ thống công sự, hầm hào và các bãi mìn dày đặc… để giữ vững vị trí. Và bộ binh trong chiến hào sử dụng súng máy, tên lửa chống tăng, UAV FPV và súng cối để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô nhỏ; hỏa lực pháo binh để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của quân Nga. Tuy nhiên, trước các cuộc tấn công liên tục quy mô nhỏ của quân Nga, các tuyến phòng thủ dần bị phá vỡ, khả năng kháng cự của quân đội Ukraine ở Kupyansk ngày càng trở nên khó khăn, khi họ phải lùi dần từng bước về sát bờ sông Oskil. Xét theo tình hình chiến sự hiện tại, lợi thế của RFAF trên hướng mặt trận Kupyansk đã khá rõ ràng. Họ không chỉ có lực lượng cơ giới và pháo binh mạnh mẽ, mà còn tận dụng tối đa tình thế bất lợi của AFU, dần xé toạc tuyến phòng thủ, biến những tổn thương của AFU từ nhẹ thành nặng, từ chảy máu thành đổ máu. Tuy nhiên, AFU cũng không phải không có cơ hội, khi họ có thể lợi dụng địa hình và công sự để chống lại các cuộc tấn công của Nga và tấn công vào điểm yếu của Nga thông qua chiến thuật linh hoạt và hỏa lực yểm trợ. Ngoài ra, AFU cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ và trợ giúp từ cộng đồng quốc tế để nâng cao hiệu quả chiến đấu. Ngoài ra, xác định Kupyansk là mặt trận trọng yếu, Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đã có sự chuẩn bị. Trước khi quân đội Nga mở đợt tấn công mới, tướng Syrsky đã huy động một số lượng lớn quân để thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc trên bờ đông sông Oskil. Tuy nhiên, do AFU đã “tự bắn vào chân mình”, khi phân tán lực lượng; nhất là khi họ dồn quân mở mặt trận mới ở khu vực Kursk của Nga, từ đó đã thu hút một số lực lượng dự bị chủ lực cơ động tinh nhuệ của họ vào mặt trận mới này. Sự kiện này, khiến cuộc tấn công của Nga theo hướng Kupyansk trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù chiến thuật “bao vây gọng kìm” của RFAF đang dần đe dọa tới sự an đến lợi ích cốt lõi của Ukraine ở Kupyansk, thì sự kháng cự ngoan cường của quân đội Ukraine tại đây, cũng cho thấy tính phức tạp của cuộc chiến này. Kết quả của một một mặt trận, sẽ không bao giờ được quyết định bởi một yếu tố duy nhất. Số phận của Kupyansk có thể ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ chiến trường Donbas, nhưng nó không thể quyết định hướng đi của toàn bộ chiến trường Nga-Ukraine. (nguồn ảnh Liveuamap, Deep State, Ukrinform, Sputnik).

