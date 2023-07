Quân đội Ukraine đã tiếp cận tuyến phòng thủ “răng rồng” của Nga

Trong khi phương Tây đang “phàn nàn” về tiến độ phản công của quân đội Ukraine diễn ra quá “chậm chạp”, thì trong cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực phía nam Zaporizhia, quân đội Ukraine bất ngờ đã “xé toạc” tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga. Có vẻ như quân đội Ukraine đã bắt đầu tìm ra “lỗ hổng” của tuyến phòng thủ Surovikin. Sau khi trả giá đắt, quân đội Ukraine cuối cùng đã tiến tới vị trí phòng thủ cốt lõi đầu tiên của tuyến Zaporozhye do quân đội Nga xây dựng, đó là tuyến phòng thủ chống thiết giáp Longya, nằm giữa Robodine và Verbov. Kênh Telgram của các phóng viên quân sự Nga cũng thừa nhận, cụm xe bọc thép lớn của quân đội Ukraine do NATO trang bị, đang nỗ lực tìm cách đột phá vào làng Robodine thuộc vùng Zaporozhye; nơi Trung đoàn 291 của Nga đảm nhiệm phòng ngự. Trong tuần tới, trận đánh gần tuyến phòng thủ Longya sẽ quyết định cục diện Zaporozhye; nếu quân Nga giữ vững, sẽ đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của cuộc phản công lớn kéo dài hơn 1 tháng của quân đội Ukraine. Nếu quân đội Ukraine chọc thủng được, tuyến phòng thủ của quân đội Nga tại khu vực Zaporozhye sẽ sụp đổ, cả Tokmak và Melitopol đều có thể thất thủ. Nhìn chung, Nga hoàn toàn có khả năng đối phó với áp lực quân sự từ tất cả các bên. Kể từ khi quân đội Ukraine sử dụng thuyền không người lái cảm tử để mở cuộc tấn công vào cầu Crimea, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích ác liệt vào Odessa, nơi được Nga coi là khởi nguồn của "cuộc tấn công khủng bố". Kể từ tối 22/7 theo giờ địa phương, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa không đối đất và hải đối đất cùng một lượng lớn UAV tự sát Geran-2, để tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Odessa, phá hủy một số lượng lớn mục tiêu quân sự, biết thành phố cảng Odessa thành đống bê tông đổ nát. Theo hãng tin Mỹ CNN, trong những ngày qua, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa và UAV tự sát để thực hiện các cuộc tấn công tàn phá cơ sở hạ tầng của thành phố Odessa. Trong cuộc không kích kéo dài nhiều ngày, ngoài cơ sở cảng duy nhất của Ukraine bị san bằng, nhiều cơ sở quân sự bị phá hủy; một số lượng lớn binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tiêu diệt. Dưới hỏa lực ác liệt của lục quân Nga, trên biển và trên không, không chỉ các cơ sở quân sự trên toàn lãnh thổ Ukraine bị thiệt hại; mà quân đội và trang thiết bị Ukraine thực hiện nhiệm vụ phản công trên tiền tuyến cũng chịu tổn thất nặng nề. Quân đội Nga tuyên bố rằng, mặc dù viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài vẫn đang được vận chuyển đến tiền tuyến một cách ổn định, nhưng điều đó không thể thay đổi kết quả tổn thất của quân đội Ukraine dưới hỏa lực ác liệt của quân đội Nga. Nhiều nhà quan sát quân sự phương Tây cho rằng, quân đội Nga hiện tại không phải là “quân đội rút lui vững chắc”, giống như cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái; mà họ đang trở lại “với chính họ”, một quân đội được đánh giá có sức mạnh lớn thứ hai thế giới. Trong cuộc phản công gần đây do quân đội Ukraine phát động, quân đội Nga không chỉ có thể gây sát thương tối đa một cách hiệu quả, mà còn phát động một cuộc phản công chống lại quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của hỏa lực trên bộ và trên không. Kết quả là quân đội Ukraine không thể tận dụng được nhiều lợi thế trong cuộc phản công này. Sau gần 2 tháng tiến triển chậm chạp, Ukraine đã điều thêm quân cho cuộc phản công ở phía đông nam - một dấu hiệu cho thấy họ đã xác định được những điểm yếu tiềm ẩn, trong hệ thống phòng thủ của Nga tại đây. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine cũng đang "tiến dần" về hướng Melitopol và Berdyansk. Tuy nhiên, sự kháng cự ngoan cường của quân đội Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất nặng nề. Các lực lượng Ukraine đã có những bước tiến chậm chạp và vất vả khi vượt qua các phòng tuyến và bãi mìn rộng lớn của Nga dưới sự đe dọa của các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng về diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Một số phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng, ngay cả khi quân đội Ukraine tăng quân và đưa lực lượng dự trữ chiến lược cho một cuộc phản công quyết định, thì thắng lợi có thể không diễn ra ngay lập tức. Lý do là phía Nga đã thiết lập một phòng tuyến nhiều lớp và họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công này trong vài tháng và tiếp tục củng cố. Mặc dù các quan chức quân sự Ukraine và Mỹ đã xác nhận những tiến bộ đáng kể mà quân đội Ukraine đạt được, nhưng Mỹ vẫn cho rằng cuộc phản công lớn của quân đội Ukraine không mấy lạc quan. Mặc dù Nga đang sa lầy sâu trong cuộc xung đột Ukraine, giống như cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, nhưng các nguồn lực quân sự tham gia vào cuộc xung đột chưa phải là tất cả của Moskva. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cảnh báo sức mạnh quân sự của Nga không bị suy yếu nhiều dù sa lầy trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đô đốc Milley cho biết, Nga có "sự phòng thủ rất phức tạp về chiều sâu" trên mặt trận Ukraine, có quy mô tương đương với chiến tranh chiến hào trong Thế chiến thứ nhất. Quân đội Nga có một khu vực an ninh sâu rộng và dày đặc, có ít nhất hai, thậm chí ba tuyến phòng thủ chính. Do quân đội Nga chỉ triển khai lực lượng mặt đất và một lượng nhỏ lực lượng không quân trên chiến trường Ukraine, nên lực lượng không quân chiến lược, hạm đội chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới nước và lực lượng phản công chiến lược của Nga vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm với hàng chục quốc gia NATO, nhưng trong mắt những người ra quyết định ở Điện Kremlin, cuộc chiến này không thể làm lung lay nền tảng sức mạnh quân sự của Nga. Trong Diễn đàn Kinh tế Quốc tế được tổ chức ở St. Petersburg cách đây không lâu, Tổng thống Nga Putin đã phát biểu rằng, nước Nga vẫn “cực kỳ hùng mạnh và những tổn thất thiết bị kỹ thuật quân sự của Ukraine tiếp tục tăng lên mỗi ngày và kẻ thù đã không thể đạt được mục tiêu của mình trong bất kỳ phần nào".

https://k.sina.cn/article_1403915120_53ae0b700190179gj.html?from=mil Video xe tăng Challenger 2 của Ukraine huấn luyện vượt chướng ngại vật “răng rồng” trên thao trường. Nguồn Reuters

