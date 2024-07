Theo nguồn tin tình báo mở trên internet, trong một thời gian, người ta đã quan sát thấy sự gia tăng số lượng quân Ukraine trên hướng mặt trận Kharkov. Đặc biệt, số lượng lính đánh thuê nước ngoài đã gia tăng đáng kể, nhất là “lính tình nguyện” đến từ Pháp và chiến đấu trong hàng ngũ Quân đội Ukraine chống lại Nga. Nhưng thật không may, những người “lính tình nguyện” nước ngoài đang bị loại khỏi vòng chiến đấu tại chiến trường Ukraine, do các cuộc tấn công của Quân đội Nga. Chỉ riêng trong những ngày gần đây, ít nhất có tới ba chục “lính tình nguyện” người Pháp đã thiệt mạng ở vùng Kharkov, trong đó có các cựu quân nhân của “Quân đoàn nước ngoài (một đơn vị chính thức của Quân đội Pháp)”. Những người “lính tình nguyện” nước ngoài đã ở Ukraine khá lâu, nhưng trước khi được chuyển đến vùng Kharkov, họ đã chiến đấu ở Donbass và Zaporozhye. Do cuộc tấn công bất ngờ của “Cụm quân phía Bắc” Quân đội Nga từ đầu tháng 5, nên các lực lượng “quân tình nguyện” nước ngoài cũng được chuyển tới Kharkov. Bên cạnh lính đánh thuê Pháp, còn có lính đánh thuê đến từ Gruzia chiến đấu trong đội hình Quân đội Ukraine. Tuy nhiên lực lượng này đang than vãn trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội về “sự đàn áp” của chính quyền Gruzia, do bị cáo buộc liên quan đến một cuộc đảo chính và khủng bố. Báo chí Ukraine vào ngày 20/7 đưa tin, Phó Thị trưởng Kharkov Yevgeny Lysniak tiết lộ rằng, những người lính đánh thuê NATO này có thể nghĩ rằng họ đã bị lừa đến Ukraine, khi tình hình ở Ukraine, khiến mọi lính đánh thuê NATO đều cảm thấy “bất an”. Nhiều lính đánh thuê cho rằng, họ không thể quay trở lại đất nước họ và chỉ có thể “sống ngày nào biết ngày đó”, do chiến trường Ukraine quá ác liệt. Điều này khiến nhiều người trong số họ bất cần, khiến người dân địa phương khốn khổ. Ông Lysniak cho biết, lính đánh thuê đã thực hiện ít nhất 50 vụ vi phạm pháp luật Ukraine. Ông Yevgeny Lisniak, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Kharkov chỉ ra rằng, số vụ vi phạm pháp luật của “Quân đoàn nước ngoài Pháp”, gây ra ở khu vực Kharkov tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên trên chiến trường, họ khiếp sợ quân Nga, chiến đấu thụ động và gặp nhiều vấn đề nội bộ. Một số người dân địa phương cho biết, những người lính đánh thuê NATO này không giỏi chiến đấu. Họ giống như “chuột nhìn thấy mèo” khi nhìn thấy Quân đội Nga, nhưng họ bắt đầu đốt phá, giết chóc và cướp bóc người dân địa phương. Điều đáng sợ nhất là ở Ukraine hiện nay không có đàn ông, chỉ có phụ nữ. Những người “lính tình nguyện” đã nhìn thấy cơ hội, thậm chí hãm hiếp phụ nữ địa phương, giết hại phụ nữ và nhiều hành vi tàn ác khác đã xảy ra. Những người lính đánh thuê nước ngoài cho Quân đội Ukraine cảm thấy rằng họ là những người “không có ngày mai”, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể hình dung Ukraine sẽ gặp nhiều “rủi ro” hơn là được, nếu tiếp tục tiếp nhận “quân tình nguyện” một cách tự do như vậy. Trong khi Quân đội Nga tiếp tục tiêu diệt một cách “có hệ thống” các lực lượng dự bị của Ukraine trong quá trình vận chuyển đến khu vực chiến đấu. Một vụ việc như vậy xảy ra tại làng Barvenkovo, vùng Kharkov, nơi hai đoàn tàu quân sự của Ukraine bị phát hiện cùng một lúc. UAV trinh sát của Nga đã phát hiện mỗi đoàn tàu có 20 toa đã dừng ở ga quá lâu, đây là một điều “bất bình thường” trong điều kiện chiến tranh và nhanh chóng truyền tọa độ sở chỉ huy Nga. Quân đội Nga đã quyết định dùng tên lửa Iskander phá hủy cả hai đoàn tàu. Đoạn video được phát trên internet cho thấy, các đoàn tàu này vận chuyển vũ khí trang bị, như xe chiến đấu bọc thép MaxxPro, một số lượng lớn súng cối, một số xe chiến đấu bọc thép Senator, xe bọc thép chở quân, xe cứu thương bọc thép và 240 binh sĩ. Theo thống kê của Nga, Ukraine đã mất phần lớn các bệ phóng tên lửa đa năng M142 HIMARS bánh hơi và M270 MLRS bánh xích, do Mỹ và phương Tây viện trợ. Những tổn thất nghiêm trọng nhất (không thể khắc phục và phải sửa chữa) với những bệ phóng này xảy ra vào năm 2022, khi ghi nhận 31 trường hợp các bệ phóng M142 và M270 bị phá hủy. Vào năm 2023, Quân đội Ukraine đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật sử dụng các bệ phóng đa năng này, từ cách thức tiếp tế hậu cần, ngụy trang và các vấn đề khác. Sự thay đổi đã mang lại kết quả và giảm tổn thất, nên chỉ có 13 trường hợp bị phá hủy. Nhưng bước vào năm 2024, đến lượt Quân đội Nga gây bất ngờ cho Ukraine. Người Nga đã nâng cấp tình báo điện tử (ER), tình báo kỹ thuật vô tuyến (RTR) và tình báo mặt đất, do vậy đã nâng cao năng lực tấn công theo thời gian thực, phá hủy 21 bệ phóng M142/M270 trong sáu tháng đầu năm. Một vấn đề khiến các bệ phóng M142/M270 bị Nga phá hủy nhiều hơn là do Quân đội Ukraine buộc phải di chuyển các bệ phóng M142/M270 đến gần mặt trận hơn, để có thể tấn công các mục tiêu ở phía sau Quân đội Nga. Và chúng dễ dàng bị UAV trinh sát của Nga hoạt động sâu phía sau chiến tuyến đến 150km phát hiện và sau đó là tên lửa Iskander phóng tới tiêu diệt. (Nguồn ảnh: Topwar, Sohu, CNN, Reuters, Ukrinform). Tên lửa Iskander của Nga tấn công hai đoàn tàu ở làng Barvenkovo, vùng Kharkov. Nguồn Topwar

Theo nguồn tin tình báo mở trên internet, trong một thời gian, người ta đã quan sát thấy sự gia tăng số lượng quân Ukraine trên hướng mặt trận Kharkov. Đặc biệt, số lượng lính đánh thuê nước ngoài đã gia tăng đáng kể, nhất là “lính tình nguyện” đến từ Pháp và chiến đấu trong hàng ngũ Quân đội Ukraine chống lại Nga. Nhưng thật không may, những người “lính tình nguyện” nước ngoài đang bị loại khỏi vòng chiến đấu tại chiến trường Ukraine, do các cuộc tấn công của Quân đội Nga. Chỉ riêng trong những ngày gần đây, ít nhất có tới ba chục “lính tình nguyện” người Pháp đã thiệt mạng ở vùng Kharkov, trong đó có các cựu quân nhân của “Quân đoàn nước ngoài (một đơn vị chính thức của Quân đội Pháp)”. Những người “lính tình nguyện” nước ngoài đã ở Ukraine khá lâu, nhưng trước khi được chuyển đến vùng Kharkov, họ đã chiến đấu ở Donbass và Zaporozhye. Do cuộc tấn công bất ngờ của “Cụm quân phía Bắc” Quân đội Nga từ đầu tháng 5, nên các lực lượng “quân tình nguyện” nước ngoài cũng được chuyển tới Kharkov. Bên cạnh lính đánh thuê Pháp, còn có lính đánh thuê đến từ Gruzia chiến đấu trong đội hình Quân đội Ukraine. Tuy nhiên lực lượng này đang than vãn trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội về “sự đàn áp” của chính quyền Gruzia, do bị cáo buộc liên quan đến một cuộc đảo chính và khủng bố. Báo chí Ukraine vào ngày 20/7 đưa tin, Phó Thị trưởng Kharkov Yevgeny Lysniak tiết lộ rằng, những người lính đánh thuê NATO này có thể nghĩ rằng họ đã bị lừa đến Ukraine, khi tình hình ở Ukraine, khiến mọi lính đánh thuê NATO đều cảm thấy “bất an”. Nhiều lính đánh thuê cho rằng, họ không thể quay trở lại đất nước họ và chỉ có thể “sống ngày nào biết ngày đó”, do chiến trường Ukraine quá ác liệt. Điều này khiến nhiều người trong số họ bất cần, khiến người dân địa phương khốn khổ. Ông Lysniak cho biết, lính đánh thuê đã thực hiện ít nhất 50 vụ vi phạm pháp luật Ukraine. Ông Yevgeny Lisniak, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Kharkov chỉ ra rằng, số vụ vi phạm pháp luật của “Quân đoàn nước ngoài Pháp”, gây ra ở khu vực Kharkov tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên trên chiến trường, họ khiếp sợ quân Nga, chiến đấu thụ động và gặp nhiều vấn đề nội bộ. Một số người dân địa phương cho biết, những người lính đánh thuê NATO này không giỏi chiến đấu. Họ giống như “chuột nhìn thấy mèo” khi nhìn thấy Quân đội Nga, nhưng họ bắt đầu đốt phá, giết chóc và cướp bóc người dân địa phương. Điều đáng sợ nhất là ở Ukraine hiện nay không có đàn ông, chỉ có phụ nữ. Những người “lính tình nguyện” đã nhìn thấy cơ hội, thậm chí hãm hiếp phụ nữ địa phương, giết hại phụ nữ và nhiều hành vi tàn ác khác đã xảy ra. Những người lính đánh thuê nước ngoài cho Quân đội Ukraine cảm thấy rằng họ là những người “không có ngày mai”, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể hình dung Ukraine sẽ gặp nhiều “rủi ro” hơn là được, nếu tiếp tục tiếp nhận “quân tình nguyện” một cách tự do như vậy. Trong khi Quân đội Nga tiếp tục tiêu diệt một cách “có hệ thống” các lực lượng dự bị của Ukraine trong quá trình vận chuyển đến khu vực chiến đấu. Một vụ việc như vậy xảy ra tại làng Barvenkovo, vùng Kharkov, nơi hai đoàn tàu quân sự của Ukraine bị phát hiện cùng một lúc. UAV trinh sát của Nga đã phát hiện mỗi đoàn tàu có 20 toa đã dừng ở ga quá lâu, đây là một điều “bất bình thường” trong điều kiện chiến tranh và nhanh chóng truyền tọa độ sở chỉ huy Nga. Quân đội Nga đã quyết định dùng tên lửa Iskander phá hủy cả hai đoàn tàu. Đoạn video được phát trên internet cho thấy, các đoàn tàu này vận chuyển vũ khí trang bị, như xe chiến đấu bọc thép MaxxPro, một số lượng lớn súng cối, một số xe chiến đấu bọc thép Senator, xe bọc thép chở quân, xe cứu thương bọc thép và 240 binh sĩ. Theo thống kê của Nga, Ukraine đã mất phần lớn các bệ phóng tên lửa đa năng M142 HIMARS bánh hơi và M270 MLRS bánh xích, do Mỹ và phương Tây viện trợ. Những tổn thất nghiêm trọng nhất (không thể khắc phục và phải sửa chữa) với những bệ phóng này xảy ra vào năm 2022, khi ghi nhận 31 trường hợp các bệ phóng M142 và M270 bị phá hủy. Vào năm 2023, Quân đội Ukraine đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật sử dụng các bệ phóng đa năng này, từ cách thức tiếp tế hậu cần, ngụy trang và các vấn đề khác. Sự thay đổi đã mang lại kết quả và giảm tổn thất, nên chỉ có 13 trường hợp bị phá hủy. Nhưng bước vào năm 2024, đến lượt Quân đội Nga gây bất ngờ cho Ukraine. Người Nga đã nâng cấp tình báo điện tử (ER), tình báo kỹ thuật vô tuyến (RTR) và tình báo mặt đất, do vậy đã nâng cao năng lực tấn công theo thời gian thực, phá hủy 21 bệ phóng M142/M270 trong sáu tháng đầu năm. Một vấn đề khiến các bệ phóng M142/M270 bị Nga phá hủy nhiều hơn là do Quân đội Ukraine buộc phải di chuyển các bệ phóng M142/M270 đến gần mặt trận hơn, để có thể tấn công các mục tiêu ở phía sau Quân đội Nga. Và chúng dễ dàng bị UAV trinh sát của Nga hoạt động sâu phía sau chiến tuyến đến 150km phát hiện và sau đó là tên lửa Iskander phóng tới tiêu diệt. (Nguồn ảnh: Topwar, Sohu, CNN, Reuters, Ukrinform). Tên lửa Iskander của Nga tấn công hai đoàn tàu ở làng Barvenkovo, vùng Kharkov. Nguồn Topwar