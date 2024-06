Quân đội Nga thay đổi chiến lược, Ukraine “vật lộn” chống đỡ

Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/6 tuyên bố, Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa, độ chính xác cao và UAV để tiến hành các cuộc tấn công đồng thời vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cùng ngày, Kiev tuyên bố, cuộc tấn công hỏa lực của Nga đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/6 cũng cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công đồng loạt vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, mục tiêu của cuộc tấn công này còn bao gồm kho vũ khí của Quân đội Ukraine và trang bị do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đài phát thanh và truyền hình Trung Quốc (CCTV) và hãng tin Mỹ CNN của Mỹ đề cập trong một thông báo khác rằng, "Kể từ tháng 3 năm nay, Nga thay đổi chiến lược, tập trung tấn công các nhà máy điện, trung tâm phân phối điện của Ukraine". Theo tuyên bố của Nga, mục đích của cuộc tấn công này không chỉ là “đáp trả việc chính quyền Kiev cố gắng phá hủy các cơ sở năng lượng của Nga”, mà nước này dường như đang nghĩ nhiều hơn đến việc phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ hậu cần của Ukraine cho chiến trường. Như chuyên gia quân sự Nga Dandykin đã nhấn mạnh tính hiệu quả của một cuộc tấn công toàn diện bằng nhiều vũ khí khác nhau. Dandykin cho rằng, tất cả những điều này đều có lợi cho việc giải quyết các vấn đề ở Donbass, đặc biệt là theo hướng của Gorlovka. Theo nhận định của chuyên gia Dandykin, cường độ của những cuộc tấn công như vậy sẽ tiếp tục gia tăng. Lý do là “Ukraine đã được phép sử dụng tên lửa để tấn công lãnh thổ của chúng ta”. Đặc biệt ngày “phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đang đến gần”. Trước những tình huống có thể xảy ra, Moscow cần phải tăng cường tấn công. Nhất trí với quan điểm của chuyên gia Dandykin, một chuyên gia quân sự khác của Nga là Đại tá về hưu Matvichuk cũng tham gia bình luận. Ông nói: "Tên lửa Nga bay với mật độ dày đặc đến mức ngay cả radar ở nước láng giềng Ba Lan cũng sáng lên... Có hai lý do dẫn đến cuộc tấn công này. Thứ nhất, đây là phản ứng của Nga đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây tấn công các cơ sở năng lượng của nước ta. Thứ hai là ngăn chặn ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine”. Giới quan sát nhận thấy, mạng lưới năng lượng của Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa Nga, kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra. Nhưng năm nay, đã có một sự thay đổi rõ ràng về chiến thuật so với mùa đông năm ngoái. Các chuyên gia liên quan cho rằng, Nga đã sử dụng vũ khí tốt hơn và tận dụng điểm yếu của hệ thống phòng không yếu kém của Ukraine. Tại Hội nghị tái thiết Ukraine tổ chức ở Berlin vào giữa tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky, tiết lộ khi nói về tình hình hiện nay của các cơ sở năng lượng nước này rằng, “các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga đã phá hủy công suất phát điện 9 triệu kilowatt, trên tổng công suất phát điện 18 triệu kilowatt của Ukraine. Như vậy một nửa công suất phát điện không còn nữa". Các quan chức năng lượng và giám đốc điều hành doanh nghiệp Ukraine thừa nhận, mất điện là điều khó tránh khỏi trong mùa đông năm nay. Nhiệm vụ bây giờ chỉ là giảm thiểu số lần mất điện. Hiện Ukraine vẫn còn 120 ngày trước khi sưởi ấm và hoạt động kinh doanh không thể diễn ra bình thường. Còn Saharuk, Giám đốc điều hành của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết: “Nếu chúng ta không sửa chữa các nhà máy điện bị hư hỏng, cải thiện khả năng kết nối đầu vào và xây dựng các nhà máy nhánh ở một số nơi, thì việc cung cấp điện sẽ chưa đến bốn giờ một ngày”. Theo CNN, Ukraine đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài việc sửa chữa nếu có thể, các quan chức và công ty năng lượng đang nỗ lực đảm bảo có càng nhiều máy phát điện và tua-bin càng tốt, để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng trong suốt mùa đông và đang hợp tác với các đối tác châu Âu, để tăng cường nhập khẩu điện. Svetlana, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi hiểu rằng thật khó để tồn tại nếu không có năng lượng". CNN cho biết, để đối phó với vấn đề mất điện, nhiều người dân đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà. Đồng thời, các công ty Ukraine cũng đang nỗ lực giảm mức sử dụng điện. Bộ đường sắt Ukraine đã điều chỉnh lịch trình của 74 chuyến tàu chở khách và tạm thời hủy một số chuyến. Các công ty cho biết, họ cũng đã ngừng sử dụng điều hòa trong các tòa nhà văn phòng và tắt hệ thống chiếu sáng ngoài trời. Tuy nhiên, Pidubny, nhà nghiên cứu tại Trường Kinh tế Kiev, chỉ ra rằng việc mất điện sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát ở Ukraine. Ông nói: “Các công ty phải mua máy phát điện diesel, tấm pin mặt trời… để duy trì nguồn điện dự phòng, điều này làm tăng chi phí đầu ra và làm suy yếu cán cân thương mại”. Trường Kinh tế Kiev ước tính vào tháng trước rằng, việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại của Ukraine sẽ tiêu tốn 50,5 tỷ USD, bao gồm các biện pháp mới, nhằm tăng cường khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, họ đã xây dựng những nơi trú ẩn để bảo vệ một số thiết bị năng lượng khỏi bị tấn công. Chính quyền Kiev tin rằng, việc sở hữu một hệ thống phòng không hiện đại hơn, là cách duy nhất để bảo vệ tất cả các nhà máy điện và ngăn Ukraine tăng chi phí tái thiết. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Bild, Ukrinform).

