Mùa đông đang tới, xung đột Nga-Ukraine sẽ diễn biến như thế nào?

Trong những tuần qua, giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn quyết liệt trên nhiều mặt trận. Kể từ ngày 18/11, Quân đội Nga liên tục thu hẹp vòng vây của Ukraine ở tỉnh Kursk. Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt một phần Quân đội Ukraine bị bao vây ở Kursk. Trong khi tình hình quân Ukraine ở Kursk ngày càng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, những xu hướng mới cũng xuất hiện ở Kupyansk, khu vực tranh giành lâu dài giữa Nga và Ukraine, khi Quân đội Nga bất ngờ đột phá thành công vào khu đô thị phía đông Kupyansk vào tuần trước và tiếp tục mở rộng phần nhô ra. Truyền thông Nga cho biết, Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu công nghiệp ở phía đông Kupyansk. Truyền thông Ukraine cũng xác nhận, hai đoàn xe bọc thép của Nga đã tiến vào thành phố Kupyansk và kiểm soát tiền đồn của Quân đội Ukraine. Trong khi ở mặt trận Kurakhove, Quân đội Nga dùng chiến thuật "săn sói", buộc quân Ukraine phải rút lui. Tình hình phòng thủ của quân Ukraine ở chiến trường Donbass đang gặp nhiều khó khăn. Truyền thông Nga đưa tin, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía nam Kurakhove đang xấu đi nhanh chóng. Hiện tại, Quân đội Nga đã thành lập hai vòng vây ở Kurakhove, một lớn và một nhỏ. Phía bắc Kurakhove, Quân đội Nga tiếp tục kiểm soát nhiều khu định cư ở bờ bắc hồ chứa. Phía nam Kurakhove, Quân đội Nga giành quyền kiểm soát làng Dalye trên trục đường O0515 vào ngày 21/11; trực tiếp vây ép quân Ukraine ở thành phố Kurakhove từ hướng nam. Quân đội Nga thậm chí đã đột phá vào thành phố Kurakhove từ phía đông đến trung tâm thành phố và đẩy quân Ukraine sang phía tây. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 21/11 đưa tin, Quân đội Nga đã kiểm soát khoảng một nửa thành phố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "săn sói" theo hướng Kurakhove, chia quân Ukraine phòng thủ tại đây thành các nhóm nhỏ để bao vây và tiêu diệt bằng hỏa lực. Tờ Blind của Đức ngày 20/11 đưa tin, Kurakhove là thành trì lớn cuối cùng của Ukraine ở phía nam Pokrovsk. Sau khi tràn ngập Kurakhove, mục tiêu tiếp theo sẽ là Pokrovsk và sẽ kéo sang mùa đông. Liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine hiện nay, tờ New York Times của Mỹ, ngày 20/11 đã đăng một bài viết cho rằng, khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước vào mùa đông thứ tư, tình hình mà Quân đội Ukraine phải đối mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng, khi họ quá thiếu quân và vũ khí. Ở một số khu vực trên tiền tuyến, số lượng quân Nga đông gấp 6 lần Quân đội Ukraine. Hãng tin Anh BBC chỉ ra rằng, Nga sẽ kiểm soát gần gấp 6 lần diện tích lãnh thổ Ukraine vào năm 2024 so với năm 2023, và khi canh bạc của Ukraine ở Kursk thất bại, nếu Quân đội Nga tiếp tục tiến công với tốc độ hiện tại, mặt trận phía đông Ukraine có thể sụp đổ. Tờ New York Times của Mỹ nhận xét tình hình hiện nay tương đối nghiêm trọng đối với Ukraine, cả về sức mạnh quân sự lẫn thiếu hụt vật chất. Xét về tỷ lệ sức mạnh quân sự, so sánh giữa Nga và Ukraine là 6 trên 1. Bây giờ cuộc xung đột đã bước vào mùa đông thứ tư, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ diễn biến ra sao, phương Tây sẽ can thiệp như thế nào? Chuyên gia phân tích quân sự Trương Hồng của Trung Quốc nhận định, trên thực tế, việc ông Trump đắc cử đã dẫn đến nhiều đồn đoán từ các bên, tin rằng cơ hội đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đã tới nơi. Nhưng cũng thấy rằng, chính quyền của ông Biden vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine trước khi rời nhiệm sở. Có thể nói ai cũng tưởng đây là “dấu chấm hết câu”, nhưng lại xảy ra nhiều tình tiết cao trào. Đặc biệt việc Quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để trả đũa Quân đội Ukraine đã tấn công các mục tiêu chiến lược sâu vào lãnh thổ Nga. Điều này cho thấy, mặc dù tình hình chiến trường là Nga tấn công, Ukraine phòng thủ; Ukraine đang gặp khó khăn lớn, nhưng cường độ và rủi ro của chiến tranh đang dần gia tăng. Chuyêng gia Trương Hồng cũng cho rằng, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu tiềm lực quân sự, nhưng trên thực tế, vì ông Biden vẫn còn 2 tháng tại vị. Điều này không loại trừ khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và châu Âu ở Ukraine trong tương lai. Có lẽ số lượng viện trợ từ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu của Ukraine, chẳng hạn Ukraine yêu cầu nhiều đạn pháo và vũ khí hơn, nhưng chất lượng vũ khí mới có thể gây áp lực lớn hơn cho Quân đội Nga. Tất cả chúng ta đều biết rằng, một cuộc tấn công có chiều sâu chiến lược như vậy, sẽ làm tình hình an ninh ở miền nam nước Nga trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Mặc dù Nga đã đưa ra cảnh báo hạt nhân tới Mỹ và phương Tây, nhưng cảnh báo hạt nhân này dường như không có tác dụng ngăn chặn hiệu quả. Thay vào đó, chúng ta hiện thấy khả năng xung đột Nga-Ukraine đang vượt khỏi tầm kiểm soát. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, New York, BBC).

