Quân đội Nga sẽ được trang bị vũ khí mới nào trong năm 2021?

Năm 2019, chi tiêu quân sự của Quân đội Nga thậm chí chỉ còn 43 tỷ USD, thậm chí còn thấp hơn với những quốc gia "chiếu dưới" như Ấn Độ hay Ả Rập Xê Út (khoảng 60 tỷ USD). Điều này tưởng như là "điều không tưởng", đối với một cường quốc quân sự truyền thống như Nga. Tuy nhiên với nguồn ngân sách quân sự hạn chế, Nga vẫn sử dụng hiệu quả; không tìm cách cạnh tranh với NATO về sức mạnh quân sự thông thường, nhưng ít nhất Nga phải đảm bảo an ninh quốc gia của mình. Do đó, họ tập trung toàn lực để phát triển vũ khí phi đối xứng, cũng như vũ khí cấp "sát thủ", có thể "điểm huyệt" đối phương. Theo thông tin mới nhất của Hãng thông tấn Sputnik Nga, vào năm 2021, các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được gần 3.500 trang bị mới, và 2/3 ngân sách quốc phòng sẽ được dùng để mua vũ khí mới, cũng như nâng cấp vũ khí hiện có. Điều đáng nói là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tuyên bố, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nga đã phải cắt giảm gần 10% ngân sách quốc phòng từ năm 2021 đến 2023. Nhưng hiện tại, có vẻ như kế hoạch thay thế trang bị mới của quân đội Nga, vẫn chưa bị ảnh hưởng lớn, bởi việc cắt giảm ngân sách. Minh chứng cho điều này là về hải quân, Nga có kế hoạch hạ thủy và nâng cấp 32 tàu chiến vào năm 2021. Trong đó nổi bật là 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc Đề án 955A. Tàu ngầm được trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, với tầm bắn 8.600 km; có thể bắn trúng chính xác bất kỳ mục tiêu nào trong cùng bán cầu. So với mẫu cơ bản của tàu ngầm hạt nhân lớp lớp Borei, tàu 955A đã có sự cải tiến đáng kể về ngoại hình, tích hợp hoàn hảo phần "lưng rùa", dùng để phóng tên lửa đạn đạo với thân tàu, một mặt được giảm tải rất nhiều. Mặt khác, giảm lực cản của tàu ngầm khi di chuyển dưới nước, cũng như giảm độ ồn; giúp nó giữ bí mật tốt hơn. Trong tương lai, Hải quân Nga sẽ đóng thêm một số tàu ngầm hạt nhân chiến lược 955A, và đây sẽ là lực lượng chủ lực tuyệt đối trong khả năng răn đe chiến lược của Hải quân Nga. Ngoài ra, Hạm đội Phương Bắc cũng sẽ được trao giải thưởng tàu ngầm diesel-điện lớp "Warsaw Woman" yên tĩnh nhất thế giới. Trong lĩnh vực tàu nổi, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng sẽ nhận hai khinh hạm hạng nhẹ thuộc Đề án 20380. Tuy khinh hạm này có lượng choán nước toàn phần chỉ 2.100 tấn, nhưng nó được trang bị 20 giếng phóng thẳng đứng; có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Trong tương lai, những con tàu của đề án này, còn được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh tầm xa Zircon; có thể đánh giá, tuy là tàu nhỏ, nhưng sức mạnh rất đáng gờm. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng sẽ nhận được một số tàu nhỏ, nhưng được trang bị hỏa lực mạnh hơn. Trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Nga sẽ nhận được chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Su-57, được sản xuất hàng loạt. Hiện tại, phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên của tiêm kích tàng hình Su-57, đã được một trung đoàn không quân ở quân khu miền Nam nước Nga thử nghiệm. Ngoài ra, cường kích tiến công mặt đất Su-34M, sẽ được nâng cấp hệ thống vũ khí, hệ thống điện tử hàng không và thiết bị tác chiến điện tử với số lượng lớn. Về máy bay ném bom chiến lược, chiếc Tu-160M2 cải tiến cũng sẽ được hoàn thành việc nâng cấp; Tu-160M2 sẽ được trang bị động cơ NK-32-02, giúp tăng lực đẩy và giảm tiêu hao nhiên liệu, khiến tầm hoạt động của Tu-160M2 vượt xa nguyên bản. Ngoài ra, Tu-160M2 còn được trang bị thiết bị dẫn đường bay hiện đại, hệ thống liên lạc và điều khiển đường không, trạm radar mới, thiết bị đối phó điện tử; giúp nâng cao rõ rệt hiệu quả chiến đấu. Cuối cùng là vũ khí siêu thanh, đầu tiên là tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon sẽ được lắp đặt liên tiếp trên các tàu hải quân Nga, tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ tối đa đến Mach 9. Zircon đã được thử nghiệm thành công trên khinh hạm 22350. Ngoài ra, đầu đạn siêu thanh Avangard được trang bị trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, còn có thể đạt tốc độ xuyên lên tới Mach 27. Mặc dù so với các cường quốc quân sự khác như Mỹ, Trung Quốc, thì ngân sách quốc phòng Nga quá "khiêm tốn"; nhưng thông qua việc sử dụng nguồn lực "hạn chế" một cách hiệu quả, Nga vẫn có thể nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia của mình một cách tối đa. Đây cũng là biểu hiện của “trí tuệ Nga”. Nguồn ảnh: BMDP. Sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Nga với mẫu xe tăng hiện đại nhất thế giới.

Năm 2019, chi tiêu quân sự của Quân đội Nga thậm chí chỉ còn 43 tỷ USD, thậm chí còn thấp hơn với những quốc gia "chiếu dưới" như Ấn Độ hay Ả Rập Xê Út (khoảng 60 tỷ USD). Điều này tưởng như là "điều không tưởng", đối với một cường quốc quân sự truyền thống như Nga. Tuy nhiên với nguồn ngân sách quân sự hạn chế, Nga vẫn sử dụng hiệu quả; không tìm cách cạnh tranh với NATO về sức mạnh quân sự thông thường, nhưng ít nhất Nga phải đảm bảo an ninh quốc gia của mình. Do đó, họ tập trung toàn lực để phát triển vũ khí phi đối xứng, cũng như vũ khí cấp "sát thủ", có thể "điểm huyệt" đối phương. Theo thông tin mới nhất của Hãng thông tấn Sputnik Nga, vào năm 2021, các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được gần 3.500 trang bị mới, và 2/3 ngân sách quốc phòng sẽ được dùng để mua vũ khí mới, cũng như nâng cấp vũ khí hiện có. Điều đáng nói là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tuyên bố, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nga đã phải cắt giảm gần 10% ngân sách quốc phòng từ năm 2021 đến 2023. Nhưng hiện tại, có vẻ như kế hoạch thay thế trang bị mới của quân đội Nga, vẫn chưa bị ảnh hưởng lớn, bởi việc cắt giảm ngân sách. Minh chứng cho điều này là về hải quân, Nga có kế hoạch hạ thủy và nâng cấp 32 tàu chiến vào năm 2021. Trong đó nổi bật là 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc Đề án 955A. Tàu ngầm được trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, với tầm bắn 8.600 km; có thể bắn trúng chính xác bất kỳ mục tiêu nào trong cùng bán cầu. So với mẫu cơ bản của tàu ngầm hạt nhân lớp lớp Borei, tàu 955A đã có sự cải tiến đáng kể về ngoại hình, tích hợp hoàn hảo phần "lưng rùa", dùng để phóng tên lửa đạn đạo với thân tàu, một mặt được giảm tải rất nhiều. Mặt khác, giảm lực cản của tàu ngầm khi di chuyển dưới nước, cũng như giảm độ ồn; giúp nó giữ bí mật tốt hơn. Trong tương lai, Hải quân Nga sẽ đóng thêm một số tàu ngầm hạt nhân chiến lược 955A, và đây sẽ là lực lượng chủ lực tuyệt đối trong khả năng răn đe chiến lược của Hải quân Nga. Ngoài ra, Hạm đội Phương Bắc cũng sẽ được trao giải thưởng tàu ngầm diesel-điện lớp "Warsaw Woman" yên tĩnh nhất thế giới. Trong lĩnh vực tàu nổi, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng sẽ nhận hai khinh hạm hạng nhẹ thuộc Đề án 20380. Tuy khinh hạm này có lượng choán nước toàn phần chỉ 2.100 tấn, nhưng nó được trang bị 20 giếng phóng thẳng đứng; có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Trong tương lai, những con tàu của đề án này, còn được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh tầm xa Zircon; có thể đánh giá, tuy là tàu nhỏ, nhưng sức mạnh rất đáng gờm. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng sẽ nhận được một số tàu nhỏ, nhưng được trang bị hỏa lực mạnh hơn. Trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Nga sẽ nhận được chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Su-57, được sản xuất hàng loạt. Hiện tại, phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên của tiêm kích tàng hình Su-57, đã được một trung đoàn không quân ở quân khu miền Nam nước Nga thử nghiệm. Ngoài ra, cường kích tiến công mặt đất Su-34M, sẽ được nâng cấp hệ thống vũ khí, hệ thống điện tử hàng không và thiết bị tác chiến điện tử với số lượng lớn. Về máy bay ném bom chiến lược, chiếc Tu-160M2 cải tiến cũng sẽ được hoàn thành việc nâng cấp; Tu-160M2 sẽ được trang bị động cơ NK-32-02, giúp tăng lực đẩy và giảm tiêu hao nhiên liệu, khiến tầm hoạt động của Tu-160M2 vượt xa nguyên bản. Ngoài ra, Tu-160M2 còn được trang bị thiết bị dẫn đường bay hiện đại, hệ thống liên lạc và điều khiển đường không, trạm radar mới, thiết bị đối phó điện tử; giúp nâng cao rõ rệt hiệu quả chiến đấu. Cuối cùng là vũ khí siêu thanh, đầu tiên là tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon sẽ được lắp đặt liên tiếp trên các tàu hải quân Nga, tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ tối đa đến Mach 9. Zircon đã được thử nghiệm thành công trên khinh hạm 22350. Ngoài ra, đầu đạn siêu thanh Avangard được trang bị trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, còn có thể đạt tốc độ xuyên lên tới Mach 27. Mặc dù so với các cường quốc quân sự khác như Mỹ, Trung Quốc, thì ngân sách quốc phòng Nga quá "khiêm tốn"; nhưng thông qua việc sử dụng nguồn lực "hạn chế" một cách hiệu quả, Nga vẫn có thể nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia của mình một cách tối đa. Đây cũng là biểu hiện của “trí tuệ Nga”. Nguồn ảnh: BMDP. Sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Nga với mẫu xe tăng hiện đại nhất thế giới.