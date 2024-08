Quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật mới trên chiến trường Ukraine

Ngày 7/8, cuộc chiến ở Ukraine bước sang ngày thứ 896, hơn 700.000 quân Nga tiếp tục duy trì áp lực tiến công lên Quân đội Ukraine trên nhiều mặt trận. Nơi căng thẳng nhất đối với Quân đội Ukraine hiện nay, đó là thành phố Toretsk, ở trung tâm chiến trường Donbass. Quân đội Nga không chỉ quyết tâm đột phá vào thành phố Toretsk, mà với việc sử dụng lực lượng bộ binh và hỏa lực không quân, pháo binh cùng với chiến thuật mới trong cuộc tấn công, cũng ảnh hưởng lớn đến tinh thần của quân phòng thủ Ukraine. Trong ba mũi quân Nga tiến về phía tây theo hướng Pokrovsk, quân Nga trên sườn phía bắc tạo nên "Bông hoa Ocheretine", đã nhắm thẳng vào thị trấn Gorodovka và thị trấn Novogorodovka ở phía nam; những thị trấn này hiện chỉ cách thành phố Pokrovsk khoảng 15 km. Để bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng ở phía đông Pokrovsk, Quân đội Ukraine đã khẩn trương sơ tán người dân ở các thị trấn Gorodovka và Novogorodovka. Khi ông Shoigu còn là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Quân đội Nga chủ yếu sử dụng đạn pháo để tấn công, tiêu hao sức mạnh của quân đội Ukraine. Nhưng sau khi ông Belousov trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Quân đội Nga đã tăng cường sử dụng bom hàng không và các phân đội bộ binh nhỏ lẻ. Thông tin của Quân đội Ukraine cho rằng, việc Quân đội Nga “không biết cách chiến đấu” và do đó chịu tổn thất nặng nề là không đúng. Trên thực tế, người Nga đang chiến đấu “rất thông minh”. Điều này được một sĩ quan thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 của Ukraine với ký hiệu “Alex” viết trên trang Telegram cá nhân. “Alex” đã nói về chiến thuật mới của Quân đội Nga áp dụng trong các trận đánh gần Pokrovsk. Theo “Alex”, các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine được thực hiện liên tục, quân Nga tấn công hoàn toàn bằng bộ binh, không có sự tham gia của xe bọc thép, nên việc sử dụng UAV chống lại họ là không hiệu quả. “Alex” cho biết, quân Nga thường tấn công theo nhóm nhỏ, nhanh chóng dọn sạch các vị trí của quân Ukraine. Khi gặp quân Ukraine ngăn chặn không thể tiến, quân Nga không ham đánh, mà lùi lại thả UAV trinh sát, sau đó cung cấp tọa độ cho lực lượng pháo binh và không quân giải quyết. Chiến thuật này của quân Nga rất thành công, đến mức ngay cả truyền thông Ukraine cũng thừa nhận, trong các trận đánh ở phía đông thành phố Pokrovsk, quân Ukraine tổn thất từ 200 đến 300 người, cũng như nhiều người bị bắt làm tù binh. Còn quân Nga tổn thất cực kỳ thấp. Theo “Alex”: “Quân Nga chiến đấu ở đó rất thông minh, họ đã tìm ra chiến thuật mới và đang sử dụng nó. Thường từ 5-7 lính Nga cơ động đến vị trí tham chiến và họ dọn sạch vị trí đầu tiên, sau đó là vị trí thứ hai; chúng tôi thiệt hại 200, 300 người và nhiều người bị bắt làm tù binh. Quân Nga thậm chí không có người bị thương”. Như “Alex” nhấn mạnh, pháo binh Ukraine rất khó hoạt động; một số UAV trinh sát của Nga thuộc loại Orlan hoặc Supercam liên tục bay trên không, nếu phát hiện trận địa hỏa lực của quân Ukraine, ngay lập tức dùng UAV mang vũ khí tấn công chúng tôi. Còn theo nhà báo Mỹ Maxim Tucker, cây viết của tờ The New York Times, cho biết, quân Nga đã thay đổi chiến thuật, dẫn đến những thành công gần đây của họ. Tucker cho rằng, nếu trước đây mục tiêu của Quân đội Nga chủ yếu là xác định các công sự phòng thủ yếu, thì giờ đây họ đang tập trung vào việc tìm kiếm các đơn vị phòng thủ yếu của quân Ukraine. Tờ New York Times trước đây đã viết về điều này, chỉ ra rằng, các mục tiêu của Quân đội Nga chủ yếu là các đơn vị Ukraine đã bị đánh bại và suy yếu trong các trận đánh. Nhưng trong những tháng gần đây, quân Nga ngày càng tập trung tấn công vào các đơn vị Ukraine suy yếu và được tổ chức kém, bằng cách tập trung lực lượng khoan thẳng vào đó. Theo Tucker, cuộc tấn công của Quân đội Nga đang diễn ra “chậm nhưng chắc”, sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ gồm ba hoặc bốn người, được trang bị UAV FPV, pháo binh và không quân hỗ trợ; đồng thời triệt để lợi dụng các cánh rừng để ẩn nấp. Vì vậy, quân Nga đã chiếm được một số ngôi làng. Với chiến thuật và hỏa lực vượt trội, khiến các đơn vị chiến đấu của quân đội Ukraine ở hướng đông thành phố Pokrovsk lâm vào tình thế khó khăn, khết sức khó chống đỡ. Và việc truyền thông Ukraine kể những câu chuyện về các cuộc tấn công bằng “chiến thuật biển người” của bộ binh Nga là vô nghĩa. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, CNN, NYT).

