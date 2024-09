Quân đội Nga bắc cầu phao, gây bất ngờ khi phản công ở Kursk

Trong những ngày qua, khu vực phía tây mặt trận Kursk một lần nữa trở thành tâm điểm của giới quan sát quân sự toàn cầu. Theo thông tin đáng tin cậy, Quân đội Nga đã mở cuộc phản công quyết liệt tại đây, nhắm vào lực lượng còn lại của Ukraine cố thủ ở khu vực Kursk. Trong cuộc tấn công bất ngờ này, tiểu đoàn xung kích thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đóng vai trò chủ chốt. Giống như những lưỡi dao sắc bén, họ xuyên thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và tái chiếm thành công nhiều khu dân cư quan trọng. Cuộc phản công này không chỉ thể hiện hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ và tính linh hoạt chiến thuật của Quân đội Nga; mà còn gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới thế giới bên ngoài đó là, trên mặt trận Kursk, Quân đội Nga vẫn duy trì ý chí và sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Đối với Quân đội Ukraine, cuộc tấn công này của Nga chắc chắn là một đòn nặng nề. Tuyến phòng thủ tạm thời của họ đã bị xé nát, và lực lượng còn lại phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây và thiệt hại thêm. Trong cuộc phản công này, màn trình diễn chiến thuật cầu phao của Quân đội Nga đặc biệt mãn nhãn. Với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và khả năng thực hiện hiệu quả, họ đã thiết lập thành công tới 15-20 chuyến phà tạm, để đưa lực lượng vượt sông Seme. Những chiếc phà dã chiến này, không chỉ cung cấp cho Quân đội Nga phương tiện vượt sông thuận tiện, mà còn cho phép họ triển khai cầu phao dã chiến theo ý muốn; thậm chí còn hiện thực hóa chiến thuật linh hoạt “dùng một lần”. Những ngày qua, tại khu vực Kursk, quân Nga đã dựa vào chiến thuật cầu phao dã chiến này, để mở cuộc tấn công bất ngờ vào sườn phía tây khu vực chiếm đóng của quân Ukraine. Quân Nga lợi dụng sự tiện lợi và bí mật của cầu phao dã chiến, để nhanh chóng vượt sông và bất ngờ tấn công quân Ukraine. Đối mặt với sự tấn công nhanh chóng của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine rõ ràng đã mất cảnh giác, tuyến phòng thủ nhanh chóng bị chọc thủng. Ví dụ chiến đấu này một lần nữa chứng minh tầm quan trọng và tính thực tiễn của chiến thuật phao dã chiến trong chiến tranh hiện đại. Trước chiến thuật cầu phao của quân Nga, quân Ukraine không có biện pháp đối phó. Họ có tên lửa HIMARS tiên tiến, một hệ thống vũ khí nổi tiếng với độ chính xác cao và khả năng tấn công tầm xa. Tuy nhiên, trong thực tế tác chiến, Quân đội Ukraine phải đối mặt với một bài toán hóc búa, đó là liệu có đáng lãng phí tên lửa HIMARS cho những chiếc cầu phao dã chiến này? Từ quan điểm tuyên truyền, việc phá hủy cầu phao của Nga chắc chắn sẽ nâng cao tinh thần của Quân đội Ukraine và chứng tỏ hiệu quả chiến đấu cũng như quyết tâm của họ với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, từ góc độ thực tế, là giá thành của chiếc phao tương đối thấp và có thể dễ dàng sửa chữa hoặc thay thế nhanh chóng. Nếu so sánh giá giá trị, thì tên lửa HIMARS cao hơn nhiều so với phao. Vì vậy, sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, Quân đội Ukraine có thể thấy rằng, việc sử dụng tên lửa HIMARS để tấn công cầu phao là không khôn ngoan. Khi cuộc phản công của Nga tiếp tục và chiến thuật cầu phao được sử dụng thành công, tình hình ở khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng ngày càng xấu đi. Trước tình thế nghiệt ngã này, kênh quân sự DeepState của Ukraine cũng đã phải thừa nhận thực tế. Trong thông tin của mình, DeepState giận dữ chỉ trích một số chỉ huy Quân đội Ukraine, coi sông Sem là "rào cản tự nhiên" và tin rằng, "việc cho nổ tung một số cây cầu trên sông Sem, có thể buộc Quân đội Nga “phải bàn giao” những vùng đất rộng lớn trong và xung quanh Glushkovo cho Ukraine? Kiểu lạc quan mù quáng và đánh giá thấp kẻ thù này của một số chỉ huy Ukraine chắc chắn đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Trên chiến trường, sự đánh giá thấp và sơ suất của mỗi bên có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Do vậy, việc đánh giá đúng tình hình, tăng cường phòng thủ và phản công là điều quan trọng nhất với Ukraine lúc này. (Nguồn ảnh: Topwar, RT, Ukrinform).

Trong những ngày qua, khu vực phía tây mặt trận Kursk một lần nữa trở thành tâm điểm của giới quan sát quân sự toàn cầu. Theo thông tin đáng tin cậy, Quân đội Nga đã mở cuộc phản công quyết liệt tại đây, nhắm vào lực lượng còn lại của Ukraine cố thủ ở khu vực Kursk. Trong cuộc tấn công bất ngờ này, tiểu đoàn xung kích thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đóng vai trò chủ chốt. Giống như những lưỡi dao sắc bén, họ xuyên thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và tái chiếm thành công nhiều khu dân cư quan trọng. Cuộc phản công này không chỉ thể hiện hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ và tính linh hoạt chiến thuật của Quân đội Nga; mà còn gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới thế giới bên ngoài đó là, trên mặt trận Kursk, Quân đội Nga vẫn duy trì ý chí và sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Đối với Quân đội Ukraine, cuộc tấn công này của Nga chắc chắn là một đòn nặng nề. Tuyến phòng thủ tạm thời của họ đã bị xé nát, và lực lượng còn lại phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây và thiệt hại thêm. Trong cuộc phản công này, màn trình diễn chiến thuật cầu phao của Quân đội Nga đặc biệt mãn nhãn. Với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và khả năng thực hiện hiệu quả, họ đã thiết lập thành công tới 15-20 chuyến phà tạm, để đưa lực lượng vượt sông Seme. Những chiếc phà dã chiến này, không chỉ cung cấp cho Quân đội Nga phương tiện vượt sông thuận tiện, mà còn cho phép họ triển khai cầu phao dã chiến theo ý muốn; thậm chí còn hiện thực hóa chiến thuật linh hoạt “dùng một lần”. Những ngày qua, tại khu vực Kursk, quân Nga đã dựa vào chiến thuật cầu phao dã chiến này, để mở cuộc tấn công bất ngờ vào sườn phía tây khu vực chiếm đóng của quân Ukraine. Quân Nga lợi dụng sự tiện lợi và bí mật của cầu phao dã chiến, để nhanh chóng vượt sông và bất ngờ tấn công quân Ukraine. Đối mặt với sự tấn công nhanh chóng của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine rõ ràng đã mất cảnh giác, tuyến phòng thủ nhanh chóng bị chọc thủng. Ví dụ chiến đấu này một lần nữa chứng minh tầm quan trọng và tính thực tiễn của chiến thuật phao dã chiến trong chiến tranh hiện đại. Trước chiến thuật cầu phao của quân Nga, quân Ukraine không có biện pháp đối phó. Họ có tên lửa HIMARS tiên tiến, một hệ thống vũ khí nổi tiếng với độ chính xác cao và khả năng tấn công tầm xa. Tuy nhiên, trong thực tế tác chiến, Quân đội Ukraine phải đối mặt với một bài toán hóc búa, đó là liệu có đáng lãng phí tên lửa HIMARS cho những chiếc cầu phao dã chiến này? Từ quan điểm tuyên truyền, việc phá hủy cầu phao của Nga chắc chắn sẽ nâng cao tinh thần của Quân đội Ukraine và chứng tỏ hiệu quả chiến đấu cũng như quyết tâm của họ với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, từ góc độ thực tế, là giá thành của chiếc phao tương đối thấp và có thể dễ dàng sửa chữa hoặc thay thế nhanh chóng. Nếu so sánh giá giá trị, thì tên lửa HIMARS cao hơn nhiều so với phao. Vì vậy, sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, Quân đội Ukraine có thể thấy rằng, việc sử dụng tên lửa HIMARS để tấn công cầu phao là không khôn ngoan. Khi cuộc phản công của Nga tiếp tục và chiến thuật cầu phao được sử dụng thành công, tình hình ở khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng ngày càng xấu đi. Trước tình thế nghiệt ngã này, kênh quân sự DeepState của Ukraine cũng đã phải thừa nhận thực tế. Trong thông tin của mình, DeepState giận dữ chỉ trích một số chỉ huy Quân đội Ukraine, coi sông Sem là "rào cản tự nhiên" và tin rằng, "việc cho nổ tung một số cây cầu trên sông Sem, có thể buộc Quân đội Nga “phải bàn giao” những vùng đất rộng lớn trong và xung quanh Glushkovo cho Ukraine? Kiểu lạc quan mù quáng và đánh giá thấp kẻ thù này của một số chỉ huy Ukraine chắc chắn đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Trên chiến trường, sự đánh giá thấp và sơ suất của mỗi bên có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Do vậy, việc đánh giá đúng tình hình, tăng cường phòng thủ và phản công là điều quan trọng nhất với Ukraine lúc này. (Nguồn ảnh: Topwar, RT, Ukrinform).