Quân đội Campuchia ra mắt hoành tráng loạt khí tài mới nhận từ Trung Quốc

Ngày 10/6 vừa qua, hơn 200 xe vận tải quân sự do Trung Quốc chế tạo đã được chuyển đến cảng biển Sihanoukville Autonomous Port của Campuchia. Đây là loạt khí tài mới nhất sắp tới được đưa vào biên chế Quân đội và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia nhằm nâng cao năng lực của hai lực lượng này. Ảnh: Xe cảnh sát Campuchia dẫn đầu đoàn xe vận tải vừa tiếp nhận. Được biết, đây là một phần viện trợ của Trung Quốc cho chính phủ Campuchia nhằm nâng cao năng lực vận chuyển binh sĩ cũng như vận tải hậu cần và hàng hóa.

Ảnh: Đoàn xe từ cảng trên đường tiến về thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. Với việc đưa vào sử dụng số lượng xe rất lớn này, khả năng của quân đội Campuchia được tăng lên một cách đáng kể, nhất là trong việc vận chuyển một số lượng lớn binh sĩ nhanh chóng cơ động khắp đất nước.

Ảnh: Phía sau đoàn xe vận tải. Đến ngày 18/6, tại thủ đô Phnôm Pênh, lực lượng vũ trang Campuchia dưới sự góp mặt của Thủ tướng Hun Sen đã chính thức tổ chức lễ tiếp nhận trang bị với số lượng lớn các xe vận tải từ Trung Quốc này. Ảnh: Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận. Theo Thiếu tướng Mao Phalla - phát ngôn viên của Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết, các xe tải này là một phần trong chương trình ủng hộ Campuchia của Trung Quốc từ năm ngoái, tuy nhiên do sự hoành hành của đại dịch COVID-19 đã cản trở quá trình chuyển giao cho nên mới có sự chậm trễ này.

Ảnh: Hàng dài xe vận tải Campuchia vừa đưa vào tiếp nhận. Trong chuyến thăm Bắc Kinh của thủ tướng Hun Sen vào tháng 4/2019, chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã đồng ý cấp 90 triệu USD viện trợ để củng cố năng lực quốc phòng của Campuchia, sang tháng 9/2019, ông Hun Sen cũng tuyên bố nước này mua vũ khí và trang thiết bị trị giá hàng triệu USD từ phía Trung Quốc. Ảnh: Quang cảnh buổi lễ nhìn từ trên cao. Có thể dễ dàng nhận thấy một điều là các xe tải này của Campuchia thuộc hệ vận tải dân sự chứ không phải thiết kế quân sự, với lốp sau dùng bánh đôi. Đây là loại thiết kế phù hợp di chuyển trên đường nhựa và địa hình bằng phẳng tốt nhưng lại rất kém trong việc việt dã vượt địa hình.

Ảnh: Cận cảnh loạt xe tải mới của Campuchia. Một số luồng ý kiến trái chiều ở Campuchia cho rằng, trong lúc đại dịch COVID-19 đang hoành hành thì chính phủ nên tập trung chống dịch và bảo đảm y tế hơn là việc tiếp tục mua sắm vũ khí trang bị cho quân đội. Một số ý kiến khác thì hoài nghi về chất lượng xe cộ do Trung Quốc chế tạo. Giữa dịch COVID-19, hồi tháng 3, Trung Quốc và Campuchia cũng đã tổ chức cuộc diễn tập chung mang tên “Rồng Vàng” với sự tham gia của hơn 3000 binh sĩ cả hai nước và nhiều vũ khí khí tài hạng nặng.

Ảnh: Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận nhìn từ trên cao. Có thể nói rằng việc tiếp nhận loạt khí tài của Trung Quốc cũng như các hoạt động đối ngoại Quân sự cho thấy Campuchia đang ngày càng xích gần hơn về phía Trung Quốc, tăng thêm quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Campuchia hiện nay cũng được coi là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á đồng thời chủ tịch Tập cũng đã gọi Campuchia là “người bạn trung thành” của Trung Quốc. Ảnh: Binh sĩ Campuchia trong buổi lễ. Video Đón nhận cán bộ chiến sĩ quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam học tập - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

