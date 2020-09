Quân cảnh Nga bị "úp sọt" ở Syria, thiết giáp BTR-82A tan tành

Theo tờ InfoSMI, sự việc xảy ra trong cuộc tuần tra chung giữa quân cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria. Đoàn tuần tra đã bị phục kích bởi nhóm khủng bố chưa rõ danh tính, chúng đã sử dụng súng phóng lựu (có thể RPG-7) tấn công khiến ít nhất một xe thiết giáp chở quân BTR-82A bị hư hại. "Một cuộc tuần tra chung giữa binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga vừa hứng chịu một cuộc tấn công ở Syria. Có thông tin cho rằng ít nhất hai quân nhân Nga đã bị thương do cuộc tấn công này", nguồn tin InfoSMI cho hay. Cũng theo InfoSMI, trước đó hôm 22/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thông báo cuộc tuần tra chung Nga - Thổ từng bị đình chỉ sẽ được nối lại tỉnh tỉnh Idlib, Syria. Vị trí thực hiện sẽ là đường cao tốc M4, nơi mà cách đây không lâu đã diễn ra các chiến dịch tấn công tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham. Nguồn tin không nói rõ chính xác thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng đây không phải lần đầu tiên quân khủng bố tấn công quân đội Nga, và hơn nữa tình hình có lẽ còn trầm trọng hơn do Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trước đây với Nga về việc giảm leo thang căng thẳng tại tỉnh Idlib. Đáng chú ý, đây cũng là lần “thứ N” BTR-82A hứng chịu các cuộc tấn công của nhóm phiên quân khủng bố tại Syria. Bởi một lý do đơn giản khi mà đây là phương tiện cơ động tuần tra phổ biến của Quân cảnh Nga tại Syria, ngoài ra nó còn được sử dụng để bảo vệ các căn cứ của Quân đội Nga – Syria ở các vùng có chiến sự. Hiện chưa có thống kê rõ ràng số xe BTR-82A hứng chịu thiệt hại tại Syria. Tuy nhiên, có một điều đáng quan tâm hơn là việc tham gia cuộc chiến Syria cho thấy dòng xe thiết giáp chở quân này lại khá an toàn. BTR-82A bị tấn công bởi nhiều loại vũ khí gồm súng phóng lựu chống tăng, mìn nhưng chúng tỏ ra bảo vệ tốt các binh sĩ bên trong. Các hư hỏng với xe cũng không quá nặng và hoàn toàn có thể sửa được. Rõ ràng là các cải tiến mới áp dụng cho dòng BTR-82A khá thành công và nước Nga có lý do để mua trang bị thêm dòng xe này trong tương lai gần, trong khi chờ các dòng xe thế hệ mới như Boomerang hoàn thiện. Theo nhà sản xuất, BTR-82A được chế tạo từ giáp thép gia cường, lớp composite đa lớp, bao gồm cả sợi kevlar tổng hợp, giúp tăng khả năng chống đạn, mảnh văng. Thân xe BTR-82A có thể chống được đạn súng máy 7,62mm, trong đó giáp trước chống được đạn xuyên thép 12,7mm. Một điểm đáng chú ý khác là thiết kế đáy xe dạng V-hull giúp chống lại các loại thiết bị nổ tự tạo (IED) và mìn. Hệ thống treo của BTR-82A cũng được tùy biến để hấp thụ và làm chệch hướng lực xuyên phá từ các vụ nổ để hạn chế tối đa thương vong cho kíp xe khi bị đánh bom hoặc trúng mìn. Khi tham chiến ở Syria, BTR-82A đã chứng minh khả năng kháng mìn rất tốt khi bảo vệ an toàn cho kíp chiến đấu quân cảnh Nga khi đang tuần tra trên đường cao tốc M4 thì bị phiến quân đánh bom khiến xe bị hất văng ra khỏi đường. Khả năng cơ động của xe BTR-82A rất đáng chú ý với động cơ diesel tuabin tăng áp KamAZ 740.14-300 công suất 300 mã lực cho phép xe hoạt động trên mọi địa hình, đạt tốc độ tối đa tới 100km/giờ trên đường nhựa. Cũng giống như các dòng xe bọc thép của Liên Xô và Nga, BTR-82A có khả năng bơi với hệ thống bơm nước ở đuôi xe. Đặc biệt hỏa lực của BTR-82A ngang cơ với các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 với pháo tự động 2A72 30mm có thể bắn thủng vỏ xe thiết giáp đối phương. Cùng với pháo chính, module chiến đấu còn trang bị súng máy đồng trục PKT 7,62mm để diệt mục tiêu cự ly gần. Với hệ thống ổn định nòng súng 2 trục và góc nâng hạ nòng lớn (từ -7 tới 70 độ), BTR-82A có khả năng chiến đấu trong các môi trường địa hình phức tạp, trong đó có cả tác chiến đô thị. Video Hai xe bọc thép Mỹ chặn đường quân cảnh Nga ở Đông Bắc Syria - Nguồn: Reuters

Theo tờ InfoSMI, sự việc xảy ra trong cuộc tuần tra chung giữa quân cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria. Đoàn tuần tra đã bị phục kích bởi nhóm khủng bố chưa rõ danh tính, chúng đã sử dụng súng phóng lựu (có thể RPG-7) tấn công khiến ít nhất một xe thiết giáp chở quân BTR-82A bị hư hại. "Một cuộc tuần tra chung giữa binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga vừa hứng chịu một cuộc tấn công ở Syria. Có thông tin cho rằng ít nhất hai quân nhân Nga đã bị thương do cuộc tấn công này", nguồn tin InfoSMI cho hay. Cũng theo InfoSMI, trước đó hôm 22/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thông báo cuộc tuần tra chung Nga - Thổ từng bị đình chỉ sẽ được nối lại tỉnh tỉnh Idlib, Syria. Vị trí thực hiện sẽ là đường cao tốc M4, nơi mà cách đây không lâu đã diễn ra các chiến dịch tấn công tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham. Nguồn tin không nói rõ chính xác thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng đây không phải lần đầu tiên quân khủng bố tấn công quân đội Nga , và hơn nữa tình hình có lẽ còn trầm trọng hơn do Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trước đây với Nga về việc giảm leo thang căng thẳng tại tỉnh Idlib. Đáng chú ý, đây cũng là lần “thứ N” BTR-82A hứng chịu các cuộc tấn công của nhóm phiên quân khủng bố tại Syria. Bởi một lý do đơn giản khi mà đây là phương tiện cơ động tuần tra phổ biến của Quân cảnh Nga tại Syria, ngoài ra nó còn được sử dụng để bảo vệ các căn cứ của Quân đội Nga – Syria ở các vùng có chiến sự. Hiện chưa có thống kê rõ ràng số xe BTR-82A hứng chịu thiệt hại tại Syria. Tuy nhiên, có một điều đáng quan tâm hơn là việc tham gia cuộc chiến Syria cho thấy dòng xe thiết giáp chở quân này lại khá an toàn. BTR-82A bị tấn công bởi nhiều loại vũ khí gồm súng phóng lựu chống tăng, mìn nhưng chúng tỏ ra bảo vệ tốt các binh sĩ bên trong. Các hư hỏng với xe cũng không quá nặng và hoàn toàn có thể sửa được. Rõ ràng là các cải tiến mới áp dụng cho dòng BTR-82A khá thành công và nước Nga có lý do để mua trang bị thêm dòng xe này trong tương lai gần, trong khi chờ các dòng xe thế hệ mới như Boomerang hoàn thiện. Theo nhà sản xuất, BTR-82A được chế tạo từ giáp thép gia cường, lớp composite đa lớp, bao gồm cả sợi kevlar tổng hợp, giúp tăng khả năng chống đạn, mảnh văng. Thân xe BTR-82A có thể chống được đạn súng máy 7,62mm, trong đó giáp trước chống được đạn xuyên thép 12,7mm. Một điểm đáng chú ý khác là thiết kế đáy xe dạng V-hull giúp chống lại các loại thiết bị nổ tự tạo (IED) và mìn. Hệ thống treo của BTR-82A cũng được tùy biến để hấp thụ và làm chệch hướng lực xuyên phá từ các vụ nổ để hạn chế tối đa thương vong cho kíp xe khi bị đánh bom hoặc trúng mìn. Khi tham chiến ở Syria, BTR-82A đã chứng minh khả năng kháng mìn rất tốt khi bảo vệ an toàn cho kíp chiến đấu quân cảnh Nga khi đang tuần tra trên đường cao tốc M4 thì bị phiến quân đánh bom khiến xe bị hất văng ra khỏi đường. Khả năng cơ động của xe BTR-82A rất đáng chú ý với động cơ diesel tuabin tăng áp KamAZ 740.14-300 công suất 300 mã lực cho phép xe hoạt động trên mọi địa hình, đạt tốc độ tối đa tới 100km/giờ trên đường nhựa. Cũng giống như các dòng xe bọc thép của Liên Xô và Nga, BTR-82A có khả năng bơi với hệ thống bơm nước ở đuôi xe. Đặc biệt hỏa lực của BTR-82A ngang cơ với các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 với pháo tự động 2A72 30mm có thể bắn thủng vỏ xe thiết giáp đối phương. Cùng với pháo chính, module chiến đấu còn trang bị súng máy đồng trục PKT 7,62mm để diệt mục tiêu cự ly gần. Với hệ thống ổn định nòng súng 2 trục và góc nâng hạ nòng lớn (từ -7 tới 70 độ), BTR-82A có khả năng chiến đấu trong các môi trường địa hình phức tạp, trong đó có cả tác chiến đô thị. Video Hai xe bọc thép Mỹ chặn đường quân cảnh Nga ở Đông Bắc Syria - Nguồn: Reuters