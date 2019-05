Quái thú nặng 80 tấn giúp quân Mỹ chinh phục thế giới

Theo đó phương tiện bọc thép "khủng" này thuộc biên chế lực lượng Công binh của Mỹ. Đây là loại thiết giáp công binh được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, bắt đầu phục vụ quân đội Mỹ từ năm 2010 tới nay. Nguồn ảnh: BI. Xe công binh M1150 ABV có nhiệm vụ càn lướt, dọn dẹp chướng ngại vật bao gồm bom, mìn, thiết bị nổ và các chướng ngại khác để mở đường cho xe tăng, thiết giáp và các loại phương tiện khác của quân đội Mỹ di chuyển phía sau. Nguồn ảnh: BI. Có thiết kế gần như giống hệt với M1 Abrams với cả hệ thống tháp pháo được giữ lại (tất nhiên là bỏ đi khẩu pháo), M1150 rất dễ dàng nhận ra trên chiến trường khi nó thường xuyên được trang bị một gầu xúc cỡ lớn ở phía trước. Nguồn ảnh: BI. Chỉ tính riêng trọng lượng của chiếc gầu xúc này đã lên tới gần 5 tấn, nó có thể ủi được mọi loại chướng ngại vật trên đường bao gồm cả các loại bom mìn, vật liệu nổ. Nguồn ảnh: BI. Để có thể tải nổi trọng lượng gần 80 tấn của phương tiện này, M1150 ABV được trang bị một động cơ công suất cực khoẻ, lên tới 1500 mã lực. Nguồn ảnh: BI. Xe cũng được trang bị hệ thống bom kích mìn từ xa, cho phép M1150 kích nổ vật liệu nổ từ khoảng cách tối đa 130 mét. Đây là một công cụ cực kỳ hiệu quả, đảm bảo dọn dẹp được những thiết bị nổ kích thước lớn ở khoảng cách an toàn. Nguồn ảnh: BI. Loại phương tiện này hiện đang được phục vụ trong lực lượng Lục quân Mỹ và Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Lần đầu tiên M1150 được mang ra thử nghiệm là vào năm 2009 trên chiến trường Trung Đông và ngay sau đó, nó đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: BI. Năm 2013, sáu chiếc xe công binh M1150 ABV đã được Mỹ đưa tới Hàn Quốc để làm nhiệm vụ rà phá bom mìn còn sót lại trong chiến tranh và trong khu vực phi quân sự. Tuy nhiên ngay sau đó các phương tiện này được rút ra do không phù hợp với điều kiện hoạt động ở Hàn Quốc. Nguồn ảnh: BI. Dù rất hữu dụng nhưng do chi phí sản xuất đắt đỏ và không phù hợp với mọi môi trường hoạt động, tới nay vẫn chỉ có 39 chiếc xe công binh M1150 ABV được quân đội Mỹ sử dụng trong toàn lực lượng. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Phiên bản hiện đại nhất hiện nay của xe tăng chủ lực M1 Abrams.

