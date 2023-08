Quá hiệu quả trong thực chiến, Nga tăng sản xuất tên lửa Iskander

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những phát triển gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga nhằm đáp ứng hai yêu cầu, thứ nhất là vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột tiềm năng với khối NATO; thứ hai là cho cuộc xung đột với Ukraine. Việc tăng năng lực sản xuất tên lửa Iskander đã được xác nhận bởi ông Sergey Pitikov, Giám đốc điều hành của Cục thiết kế chế tạo máy, công ty sản xuất tên lửa Iskander, tại Diễn đàn Army-2023. Ông lưu ý rằng việc cung cấp các hệ thống Iskander-M đã tăng gấp nhiều lần. Cũng tại Diễn đàn Army-2023, truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng, Bộ Quốc phòng Nga đã được trao một hợp đồng bổ sung để sản xuất thêm tên lửa Iskander. Nhu cầu gia tăng này có thể phần lớn là do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và căng thẳng gia tăng với NATO. Nhưng trước hết là tính hiệu quả của Iskander trong thực chiến. Quân đội Nga có một kho dự trữ tên lửa Iskander-M đáng kể; phần lớn trong số này nhằm chống lại bất kỳ sự gia tăng thù địch nào với NATO, do đó chúng ít được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine. Việc này đã hạn chế việc triển khai tên lửa Iskander trên chiến trường Ukraine và Quân đội Nga chỉ sử dụng Iskander cho các mục tiêu quan trọng. Trước đó, tên lửa Iskander cũng chỉ được sử dụng hạn chế trong chiến đấu, đáng chú ý là trong cuộc xung đột Nga-Gruzia năm 2008 và có khả năng là ở Syria năm 2017. Tính năng của hệ thống này gần giống với tính năng của hệ thống tên lửa đạn đao chiến thuật OTR-23 Oka của Liên Xô, đặc biệt là biến thể Oka-U cải tiến. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga đã xoay sở để đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật Oka-U, lúc này vốn đang trong giai đoạn phát triển cuối vào thử nghiệm và họ đã dễ dàng thu được thành công. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, hệ thống tên lửa Iskander-M có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với Oka-U của Liên Xô. Một số người thậm chí còn cho rằng, Iskander-M thực chất là chương trình Oka-U, được đổi thương hiệu và tái sử dụng cho thời hậu Xô Viết. Khi nói đến hiệu suất chiến đấu, Iskander-M hầu như không có đối thủ, có lẽ ngoại trừ một số hệ thống tên lửa nhất định ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Các nhà phân tích quốc phòng Thụy Điển của tạp chí Svenska Dagbladet đã nhấn mạnh về khả năng độc đáo của Iskander, nói rằng nó là một thiết kế vũ khí hoàn toàn mới. Svenska Dagbladet lưu ý rằng, quỹ đạo của tên lửa Iskander không hoàn toàn là đường đạn đạo ổn định như các loại tên lửa đạn đạo thông thường, mà nó có khả năng thay đổi quỹ đạo bay; điều này gây khó khăn cho các hệ thống radar theo dõi và đánh chặn. Mặt khác, tên lửa Iskander có thể đạt tốc độ ấn tượng khi ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đạt vận tốc từ 2-3 km/giây (tương đương Mach 5,8 đến 8,7). Svenska Dagbladet chỉ ra rằng, việc đánh chặn một tên lửa bay nhanh như vậy, đòi hỏi một hệ thống phòng không tiên tiến, chuyên dùng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Sức mạnh tập thể của lực lượng không quân NATO, đã đặt ra một thách thức đáng kể đối với Nga, khiến nước này gặp bất lợi đáng kể. Do đó, Nga đã nhấn mạnh chiến lược tầm quan trọng của vũ khí tên lửa đất đối đất, như Iskander, để duy trì khả năng phản công đáng tin cậy. Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Nga được đưa vào sử dụng năm 2006; được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau. Các mục tiêu có thể là bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Ngoài ra, Iskander-M được thiết kế để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, v.v. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 500 km và có khả năng mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả thông thường và hạt nhân. Iskander là một phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Nga, đảm bảo cho Nga có khả năng răn đe trước mọi đối thủ. Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có một số tính năng kỹ chiến thuật đặc biệt, khiến nó trở thành một vũ khí được đánh giá cao; đặc biệt là việc sử dụng bệ phóng bánh hơi có tính cơ động cao, nên khó bị phát hiện và tiêu diệt. Tên lửa Iskander có độ chính xác cao, với sai số vòng tròn (CEP) được nhà sản xuất tuyên bố là dưới 5 mét. Ngoài ra, tên lửa có khả năng thực hiện các thao tác lẩn tránh trong khi bay, khiến nó càng khó bị đánh chặn. Hệ thống tên lửa Iskander-M có khả năng mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả thông thường và hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân mà tên lửa có thể mang theo được cho là vũ khí hạt nhân chiến thuật năng suất thấp với đương lượng nổ lên tới 50 kiloton; được thiết kế để phá hủy các mục tiêu quân sự, như nơi tập trung binh lực, sở chỉ huy cũng như bệ phóng tên lửa Việc lãnh đạo Nga úp mở về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, rất có thể, tên lửa Iskander sẽ là vũ khí “lĩnh ấn tiên phong”, nếu đúng như những gì lãnh đạo Nga tuyên bố; vì hiện nay, ngoài tên lửa siêu thanh Kinzhal, thì tên lửa Iskander là vũ khí chiến thuật khó bị đánh chặn nhất trong kho tên lửa của Nga.

