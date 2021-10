Quá chán nản với J-15, Trung Quốc phát triển FC-31 thành tiêm kích hạm

Sau một số cải tiến, mới đây đã có những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy tiêm kích hạm tàng hình này của Trung Quốc đã thực hiện một chuyến bay thử tại một nơi chưa được tiết lộ. Đây được cho là một biến thể, hoặc một mẫu tiêm kích hạm mới mà Trung Quốc đang phát triển, dựa theo nguyên mẫu là tiêm kích hạm FC-31, một mẫu tiêm kích do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương phát triển. Mẫu tiêm kích này đã được sửa đổi để trở thành một tiêm kích hạm chủ lực trên tàu sân bay, các sửa đổi có thể nói tới việc cánh có thể gập lại, và hệ thống móc kéo để vận hành trên tàu sân bay trong việc phóng đi và đáp cánh. Nguyên mẫu qua các hình ảnh mới đây cũng cho thấy, mẫu tiêm kích hạm này có nắp buồng lái ngắn hơn so với FC-31 nguyên bản. Ngoài ra, bên dưới có gắn một cụm cảm biến, được cho là tương tự hệ thống nhắm mục tiêu điện quang (EOTS), xuất hiện trên các tiêm kích F-35 của Mỹ. Các thay đổi khác có thể kể đến, phần đuôi được thiết kế nhỏ hơn, bề mặt nhẵn nhụi và thân máy bay cũng ít góc cạnh hơn. Về tên gọi, hãng sản xuất phát triển tiêm kích hạm mới này chưa chính thức đặt bất cứ cái tên nào cho nó. Nhưng theo một số nguồn tin, tiêm kích hạm này có thể được gọi là J-31 hoặc J-35. Mẫu tiêm kích hạm này dường như chắc chắn sẽ tương thích với hàng không mẫu hạm Type-003 của Trung Quốc, đây là tàu sân bay thứ 3 của lực lượng hải quân Trung Quốc. Dự kiến, tàu sân bay Type-003 này sẽ được trang bị máy phóng điện từ (EMALS) cho các máy bay quân sự, hiện đại hơn so với hệ thống phóng thiết kế cầu nhảy của 2 tàu sân bay khác của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không có cải tiến về vận hành bằng việc trang bị lò phản ứng hạt nhân cho Type-003. Theo các chuyên gia, việc cải biên FC-31 thành tiêm kích hạm sẽ đòi hỏi rất nhiều về mặt kỹ thuật, bao gồm các sửa đổi liên quan đến khí động học và phải trang bị thêm thiết bị tạo lực nâng trên cánh. Hệ thống điện tử xuất hiện trên tiêm kích này cũng cần được sửa đổi để phù hợp trong việc vận hành trên biển đặc thù. Khung thân của tiêm kích hạm cũng cần gia cố để chịu áp lực, khi sẽ cất cánh từ máy phóng và đáp xuống sàn tàu bằng hệ thống cáp hãm đà. Dự đoán, tiêm kích hạm này có thể sẽ sử dụng nhiều vật liệu composite, giúp tránh bị ăn mòn khi hoạt động trên biển. Việc xuất hiện của tiêm kích hạm mới này được cho là tương đối phù hợp, vì hiện nay, Trung Quốc đang cần những chiến đấu cơ trên biển mới, thay thế có các tiêm kích hạm J-15 của quốc gia này đang gặp nhiều vấn đề. Ngoài ra, với thiết kế mới, hiện đại hơn, có thể nhà phát triển tiêm kích hạm mới này sẽ chú trọng về trọng lượng hơn, nhằm gia tăng số lượng xuất hiện của nó trên các tàu sân bay, cũng như thực hiện nhiệm vụ tốt hơn so với J-15. Vì như đã biết, J-15 là một trong những tiêm kích hạm nặng nề nhất trên thế giới. Điều này đã khiến việc vận hành trở nên khó khăn, thậm chí còn phải lược bỏ bớt vũ khí, nhiên liệu để có thể hoạt động trên các tàu sân bay của Trung Quốc. Có lẽ vì vậy, tiêm kích hạm nặng nề này đã bị cho dừng sản xuất sau khi có 24 chiếc xuất xưởng vào năm 2017. Còn về FC-31 nguyên bản, tiền đề cho tiêm kích hạm mới này. Đây là máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 5 của Trung Quốc, hiện nay có sự xuất hiện của 4 nguyên mẫu cho loại tiêm kích tàng hình này. Các thông số của FC-31 là chưa chính thức, ước tính thì chiều dài thân của nó đạt 17.3m, sải cánh rộng chừng 11.5m và chiều cao đạt khoảng 4.8m. Sơ bộ, tiêm kích này có thể có tải trọng cất cánh tối đa vào khoảng 28.000kg. Song, đi kèm việc được trang bị động cơ đôi WS-19 mạnh mẽ, gia tốc tối đa của tiêm kích này có thể đạt Mach 1.8. Còn về vũ trang của FC-31, tiêm kích này xuất hiện 6 khoang vũ khí, có thể đạt đến 8.000kg vũ khí các loại. Đảm bảo đủ hoả lực cho nó, khi có sự xuất hiện của các loại tên lửa không đối không tầm trung tân tiến, các tên lửa siêu âm không đối đất và các loại bom mạnh mẽ. Có thể nói, việc phát triển không chỉ FC-31, cả tiêm kích hạm mới này sẽ tạo ra một cơ sở năng lực mới cho Quân đội Trung Quốc. Việc này sẽ gia tăng sức mạnh quân sự của quốc gia này một cách đáng kể. Nguồn ảnh: QQ.

Trung Quốc từng muốn FC-31 trở thành tiêm kích thế hệ năm dành cho Không quân, tuy nhiên yêu cầu của thực tiễn dường như đã biến FC-31 thành tiêm kích hạm chủ lực. Nguồn: Sina.



