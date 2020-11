Quả bom 340kg vừa được di dời khỏi phố Cửa Bắc là loại gì?

Trong đêm 28/11, trong lúc đang thi công công trình trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 tại số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội, nhóm công nhân đã bất ngờ phát hiện một quả bom dài khoảng 1m nằm dưới lòng đất. Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn. Ảnh: Cán bộ công binh xem xét quả bom vừa được phát hiện. Phòng Công binh trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô xác định quả bom còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm rất cao. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch cũng đề nghị các đơn vị thông báo cho nhân dân, người lao động,… không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m tính từ nơi phát hiện quả bom cho đến khi lực lượng chức năng giải quyết ổn thỏa tình hình. Ảnh: Xe cẩu tiếp cận hiện trường quả bom tại phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đêm 29/11 - Nguồn: Tiền Phong. Đến 23h30 đêm 29/11, các đơn vị đã xử lý thành công quả bom ở phố Cửa Bắc và nhanh chóng đưa nó ra khỏi hiện trường. Chiếc máy xúc đã đưa quả bom lên khỏi nơi nó được phát hiện sâu 6m so với vỉa hè, sau đó được máy cẩu đưa lên xe an toàn. Ảnh: Máy xúc trục kéo quả bom lên khỏi mặt đất - Nguồn: Vietnamnet. Đến 23h45 29/11, quả bom đã hoàn toàn được đưa lên xe, rời khỏi phố Cửa Bắc. Quả bom được tìm thấy có trọng lượng 340kg, đường kính 400mm và dài 125cm. Ảnh: Quả bom được đưa lên xe vận tải an toàn - Nguồn: Tiền Phong. Qua hình dáng và số liệu được cơ quan chức năng công bố thì đây rất có thể là loại bom M117 (Mk117) đã Mỹ thả xuống Thủ đô Hà Nội trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Đây cũng là một trong những loại bom phổ biến hàng đầu được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Bom M117 chuẩn bị được lắp đặt lên máy bay ném bom hạng nặng B-52. Bom M117 có khối lượng 340kg và 372kg khi lắp đầy đủ ngòi nổ và đuôi bom, trong đó chứa 183kg thuốc nổ TNT hoặc Tritonal. Loại bom này đã phục vụ trong quân đội Mỹ từ trước chiến tranh Triều Tiên cho đến tận ngày nay như là một loại bom thông thường cực kỳ phổ biến và hiệu quả. Ảnh: Bom M117 chuẩn bị được lắp lên tiêm kích của Không quân Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. M117 được sử dụng trên nhiều loại máy bay từ tiêm kích cho đến oanh tạc cơ của Không quân và Không quân hải quân Mỹ tham gia trong chiến tranh tại Việt Nam như F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, F-105 Thunderchief, F-111, F-4 Phantom, B-52,… Người Mỹ đã tính toán rằng họ đã thả khoảng 44.600 quả M117 từ máy bay B-52 trong suốt cuộc chiến tranh tại Vùng Vịnh. Ảnh: Bom M117 của Mỹ dưới cánh tiêm kích F-4 Phantom trong chiến tranh Việt Nam. Trong số các phiên bản của bom M117 thì đặc biệt nguy hiểm là loại M117D vốn có ngoại hình tương tự như các phiên bản khác nhưng khi thả xuống đất thì cắm sâu và không nổ trong điều kiện thông thường, chỉ kích hoạt khi phát hiện từ tính hay còn được gọi là bom từ trường. Đây chính là lí do mà các cơ quan chức năng nghiêm cấm người dân sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử trong phạm vi 200m từ quả bom ở Cửa Bắc vì nếu đây là bom M117D thì sóng từ trường sẽ kích nổ quả bom. Ảnh: Bom M117 chuẩn bị được lắp đặt lên máy bay ném bom B-52. Dù cho quả bom đã được thả xuống từ cách đây khoảng hơn 40 năm trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh tuy nhiên do nó còn nguyên ngòi nổ và đầu nổ khiến cho nó vẫn có sức nguy hiểm cực kỳ ghê gớm, nếu xảy ra mất an toàn trong tháo gỡ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường cho người dân và các lực lượng can thiệp. Ảnh: Lính Mỹ vận chuyển bom M117 chuẩn bị cho lắp đặt. Có thể nói rằng, dẫu cho chiến tranh đã qua lâu tuy nhiên đâu đó trên đất nước ta vẫn còn sót lại những mối nguy hại vô cùng khó lường do bom mìn còn sót lại, thậm chí nhiều khu vực vẫn còn ô nhiễm bom mìn nặng nề. Điều này cho thấy sự khủng khiếp mà chiến tranh gây ra cũng như những hệ quả nhức nhối mà nó để lại cho người dân nơi khi xưa là chiến trường. Ảnh: Lính Mỹ chuẩn bị lắp đặt bom cho B-52. Video Phát hiện quả Bom chưa nổ tại phố Cửa Bắc, Hà Nội - Nguồn: VTV

Trong đêm 28/11, trong lúc đang thi công công trình trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 tại số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội, nhóm công nhân đã bất ngờ phát hiện một quả bom dài khoảng 1m nằm dưới lòng đất. Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn. Ảnh: Cán bộ công binh xem xét quả bom vừa được phát hiện. Phòng Công binh trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô xác định quả bom còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm rất cao. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch cũng đề nghị các đơn vị thông báo cho nhân dân, người lao động,… không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m tính từ nơi phát hiện quả bom cho đến khi lực lượng chức năng giải quyết ổn thỏa tình hình. Ảnh: Xe cẩu tiếp cận hiện trường quả bom tại phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đêm 29/11 - Nguồn: Tiền Phong. Đến 23h30 đêm 29/11, các đơn vị đã xử lý thành công quả bom ở phố Cửa Bắc và nhanh chóng đưa nó ra khỏi hiện trường. Chiếc máy xúc đã đưa quả bom lên khỏi nơi nó được phát hiện sâu 6m so với vỉa hè, sau đó được máy cẩu đưa lên xe an toàn. Ảnh: Máy xúc trục kéo quả bom lên khỏi mặt đất - Nguồn: Vietnamnet. Đến 23h45 29/11, quả bom đã hoàn toàn được đưa lên xe, rời khỏi phố Cửa Bắc. Quả bom được tìm thấy có trọng lượng 340kg, đường kính 400mm và dài 125cm. Ảnh: Quả bom được đưa lên xe vận tải an toàn - Nguồn: Tiền Phong. Qua hình dáng và số liệu được cơ quan chức năng công bố thì đây rất có thể là loại bom M117 (Mk117) đã Mỹ thả xuống Thủ đô Hà Nội trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Đây cũng là một trong những loại bom phổ biến hàng đầu được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Bom M117 chuẩn bị được lắp đặt lên máy bay ném bom hạng nặng B-52 . Bom M117 có khối lượng 340kg và 372kg khi lắp đầy đủ ngòi nổ và đuôi bom, trong đó chứa 183kg thuốc nổ TNT hoặc Tritonal. Loại bom này đã phục vụ trong quân đội Mỹ từ trước chiến tranh Triều Tiên cho đến tận ngày nay như là một loại bom thông thường cực kỳ phổ biến và hiệu quả. Ảnh: Bom M117 chuẩn bị được lắp lên tiêm kích của Không quân Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. M117 được sử dụng trên nhiều loại máy bay từ tiêm kích cho đến oanh tạc cơ của Không quân và Không quân hải quân Mỹ tham gia trong chiến tranh tại Việt Nam như F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, F-105 Thunderchief, F-111, F-4 Phantom, B-52,… Người Mỹ đã tính toán rằng họ đã thả khoảng 44.600 quả M117 từ máy bay B-52 trong suốt cuộc chiến tranh tại Vùng Vịnh. Ảnh: Bom M117 của Mỹ dưới cánh tiêm kích F-4 Phantom trong chiến tranh Việt Nam . Trong số các phiên bản của bom M117 thì đặc biệt nguy hiểm là loại M117D vốn có ngoại hình tương tự như các phiên bản khác nhưng khi thả xuống đất thì cắm sâu và không nổ trong điều kiện thông thường, chỉ kích hoạt khi phát hiện từ tính hay còn được gọi là bom từ trường. Đây chính là lí do mà các cơ quan chức năng nghiêm cấm người dân sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử trong phạm vi 200m từ quả bom ở Cửa Bắc vì nếu đây là bom M117D thì sóng từ trường sẽ kích nổ quả bom. Ảnh: Bom M117 chuẩn bị được lắp đặt lên máy bay ném bom B-52. Dù cho quả bom đã được thả xuống từ cách đây khoảng hơn 40 năm trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh tuy nhiên do nó còn nguyên ngòi nổ và đầu nổ khiến cho nó vẫn có sức nguy hiểm cực kỳ ghê gớm, nếu xảy ra mất an toàn trong tháo gỡ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường cho người dân và các lực lượng can thiệp. Ảnh: Lính Mỹ vận chuyển bom M117 chuẩn bị cho lắp đặt. Có thể nói rằng, dẫu cho chiến tranh đã qua lâu tuy nhiên đâu đó trên đất nước ta vẫn còn sót lại những mối nguy hại vô cùng khó lường do bom mìn còn sót lại, thậm chí nhiều khu vực vẫn còn ô nhiễm bom mìn nặng nề. Điều này cho thấy sự khủng khiếp mà chiến tranh gây ra cũng như những hệ quả nhức nhối mà nó để lại cho người dân nơi khi xưa là chiến trường. Ảnh: Lính Mỹ chuẩn bị lắp đặt bom cho B-52. Video Phát hiện quả Bom chưa nổ tại phố Cửa Bắc, Hà Nội - Nguồn: VTV