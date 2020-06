Bất ngờ nguồn gốc, sức mạnh bom "khủng" vừa trục vớt ở cầu Long Biên

Chiều 22/6 vừa qua, Bộ chỉ huy quân sự quận Long Biên phối hợp với bộ tự lệnh Thủ đô sau khi nhận được tin báo từ người dân đã tiến hành trục vớt thành công một quả bom chưa nổ còn xót lại từ sau chiến tranh chống Mỹ. Ảnh: Chiến sĩ vận chuyển quả bom lên xe mang đi tiêu hủy - Nguồn: Hải Nam Quả bom được phát hiện cách thượng lưu cầu Long Biên khoảng 800m, nằm sâu 2m tại km 183 800, cách tim luồng thủy khoảng 30m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Ảnh: Cận cảnh quả bom được vớt lên từ đáy sông - Nguồn: Hải Nam Được biết đây cũng không phải lần đầu tiên Việt Nam trục vớt được bom Mk-82 chưa nổ còn xót lại từ chiến tranh. Ảnh: Một quả bom Mk-82 khác được phát hiện tại khu vực Quảng Ninh trong quá trình thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hồi năm 2018. Qua hình ảnh được công bố, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là loại bom Mk-82 được Mỹ sử dụng rất phổ biến trong chiến tranh Việt Nam và quả bom vừa được trục vớt là một trong những quả bom mà không lực Hoa Kỳ đã ném xuống thành phố Hà Nội trong những năm tháng ác liệt đó. Ảnh: Một quả bom Mk-82 trên giá treo của máy bay. Bom Mk-82 là một loại bom thuộc họ nhà bom Mk-8x do hãng General Dynamics của Hoa Kỳ phát triển và chế tạo, với giá thành niêm yết năm 2001 là 2.082 USD cho một quả. Trọng lượng lí thuyết của bom là 500 pounds (227 kg) tuy nhiên thực tế còn tùy thuộc vào loại ngòi nổ và cánh đuôi của chúng, có thể nặng khoảng từ 232kg cho đến 260kg. Ảnh: Gia đình bom Mk-80 của Hoa Kỳ. Bom Mk-82 của Mỹ có hình dạng thuôn, dài 2.22m, đường kính 273mm, vỏ làm bằng thép và đầu nổ chứa 87kg thuốc nổ Tritonal (một loại thuốc nổ có sức công phá mạnh hơn TNT).

Ảnh: Binh sĩ Mỹ kiểm tra một quả bom Mk-82 dưới cánh tiêm kích F-16. Đặc biệt hiện nay, loại bom này còn có thể sử dụng cả phương thức dẫn đường bằng laser và phương thức dẫn đường cho bom thông minh JDAM. Ảnh: Cơ cấu treo bom Mk-82 bên ngoài cánh máy bay. Đây cũng là loại bom được sử dụng rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam, được thả từ nền tảng tiêm kích, cường kích cũng như oanh tạc cơ của Không lực Hoa Kỳ từ bắc đến nam. Ảnh: Biên đội cường kích A-6A thực hiện phi vụ ném bom tại Việt Nam, sử dụng bom Mk-82. Không những được sử dụng bởi Không lực Mỹ, không quân nhân dân Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm sử dụng loại bom này. Trong giai đoạn giữa những năm 1980, giữa yêu cầu cần một mẫu máy bay ném bom chuyên dụng trong nhiệm vụ công kích Khmer Đỏ tại chiến trường Campuchia, Việt Nam đã cho cải biên ít nhất 7 chiếc vận tải cơ An-26 để mang bom Mk-82.

Ảnh: Giá treo bom Mk-82 bên ngoài chiếc An-26 của Không quân Việt Nam. Ảnh: Số lượng lớn bom Mk-82 bên trong thân máy bay An-26. Do bản thân vốn là 1 máy bay vận tải nên các quả bom Mk-82 bên trong thân An-26 cần phải chằng buộc một cách kỹ càng và sẽ được thả ra từ cửa hậu của máy bay. Dù cho đã được đưa vào sử dụng rất lâu, tuy nhiên cho đến nay, Mk-82 vẫn là một loại bom thông dụng và được sử dụng rộng rãi trong không lực Hoa Kỳ với những cải tiến để đáp ứng với nhu cầu chiến tranh hiện đại. Ảnh: Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ ném bom rải thảm với Mk-82. Video Toàn cảnh trục vớt quả bom gần cầu Long Biên, Hà Nội - Nguồn: VTC NOW

