Phương Tây nhận xét gì về cuộc phản công của Ukraine tại Kherson?

Một loạt các tờ báo của phương Tây đang theo dõi sát cuộc phản công của quân Ukraine tại Kherson. Đây cũng là lần đầu Ukraine chủ động phản công, kể từ khi Nga bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Theo thông tin của từ tờ "War Zone" của Mỹ ngày 1/9 cho biết, một loạt "hoạt động phản công" do Quân đội Ukraine thực hiện ở khu vực Kherson trên chiến tuyến phía nam, dường như đã đạt được một số kết quả. Chuẩn tướng Ryder, nhân viên phụ trách báo chí của Lầu Năm Góc, cho biết tại cuộc họp giao ban: "Mỹ xác nhận rằng, phía Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trong chiến đấu và trên một số hướng". Một nguồn tin của NATO nói rằng, cuộc phản công của Ukraine đã đạt được "thành công khích lệ" và NATO sẽ tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ cho Ukraine. Theo thông tin từ trang Bulgarian Military, hiện có khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện tại 14 quốc gia phương Tây. Có thể thấy, từ nguồn tin tình báo mở mà tất cả các bên thu thập được cho thấy, Quân đội Ukraine “thực sự đã gây ra tổn thất cho Quân đội Nga ở một mức độ nhất định” và kế hoạch của phía Nga, trong việc cố gắng tiến quân vào Nikolayev một lần nữa đã bị gián đoạn. Tại phía bắc sông Dnepr, Quân đội Ukraine liên tục phát động các cuộc tấn công vào các khu vực mà Quân đội Nga được phòng thủ yếu, buộc Quân đội Nga phải chuyển sang tuyến phòng thủ thứ hai. Người đứng đầu vùng Nikolayev, ông Vitaly cho biết, những cuộc giao tranh vẫn "diễn ra suốt ngày đêm". Ngoài ra, Quân đội Ukraine cũng thường xuyên sử dụng rocket để tấn công các cây cầu, đầu mối giao thông, kho đạn và các cơ sở khác do Nga kiểm soát. Hành động tập kích hỏa lực của Ukraine cũng làm suy yếu tinh thần và thậm chí là hiệu quả chiến đấu toàn diện của Quân đội Nga ở một mức độ nhất định. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine vẫn từ chối tiết lộ thêm chi tiết về "hoạt động phản công". Nhưng liệu điều này có đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã bị "hạ gục" ở phía bên kia của sông Dnepr? Hiện tại không có bằng chứng để hỗ trợ quan điểm này. Hiện nay, lực lượng chủ lực của Quân đội Nga vẫn hoạt động bình thường và việc xây dựng cầu phao tạm thời trên sông Dnepr vẫn đang được đẩy mạnh. Quân đội Nga đang sử dụng các hành động để chứng minh rằng, mình vẫn còn đủ sức mạnh. Hiện tại, Quân đội Ukraine có thể tiếp tục “bao vây” Quân đội Nga đóng tại một số khu vực, mà hỏa lực quân Nga hỗ trợ khó khăn ở một mức độ nhất định. Nhưng người ta vẫn nghi ngờ rằng, liệu Quân đội Ukraine, vốn thiếu xe tăng và các trang thiết bị hạng nặng khác, có khả năng dám tiến vào các trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Nga, trên một địa hình bình nguyên bằng phẳng, khi quân Nga được hỏa lực mặt đất, trên không hỗ trợ tối đa? Trên thực tế, Bộ Quốc phòng Anh cũng đã cảnh báo rõ ràng rằng, Quân đội Nga vẫn đủ sức để phát động một đợt tấn công mới. Nếu Ukraine cho rằng mình đã đạt được "chiến thắng chiến thuật" vào thời điểm này và bất chấp tiến công, nhằm mở rộng kết quả cuộc chiến, rất có thể họ sẽ rơi vào cái bẫy của Quân đội Nga. Hơn nữa, Quân đội Nga đã đạt được mục tiêu kiểm soát các khu vực công nghiệp quan trọng như Donbass và đang muốn tổ chức một cuộc trung cầu dân ý, để sáp nhập các khu vực này vào Nga một lần nữa. Một số nhà phân tích tin rằng, Nga có thể không còn mong muốn tấn công thêm vào các khu vực như Lviv và Odessa, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào việc củng cố phòng thủ các khu vực bị chiếm đóng và thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế của riêng mình. Trong trường hợp này, một cuộc phản công từng phần của Ukraine sẽ mất đi tính chiến lược, vì không ai thực sự tin rằng, Tổng thống Zelensky vẫn có khả năng "phản công Crimea", như ông liên tục tuyên bố trong thời gian gần đây. Nhưng cần lưu ý rằng, Nga cũng đang phải đối mặt với những thời điểm khó khăn cả trên mặt trận cũng như trong nội tại quốc gia, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tới nay. Hiện tại, kho dự trữ vũ khí và đạn dược tiên tiến của Nga có thể sẽ gấp rút đến mức Nga phải khẩn cấp thu hồi các hệ thống tên lửa phòng không S-300 trước đây đã được viện trợ cho Syria và tái triển khai chúng theo hướng Biển Đen. Ngoài ra, Không quân Nga phải phụ thuộc rất nhiều vào bom dẫn đường không điều khiển với độ chính xác kém trong các cuộc không kích; việc này khiến Không quân Nga không thực sự chưa chiếm được hoàn toàn ưu thế trên không tại Ukraine. Nếu Quân đội Nga chiến đấu trong tình trạng thiếu đạn dược tiên tiến này, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều so với hồi tháng 3 năm nay; cộng với việc mùa đông ở Ukraine đang đến gần, hoạt động của lực lượng thiết giáp mà Nga sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, hoàn toàn vô nghĩa nếu cho rằng, việc Quân đội Nga rút lui ở tiền tuyến tương đương với “thất bại”, khi Quân đội Nga đã kiểm soát được một vùng rộng lớn của Ukraine, trong đó có những khu vực công nghiệp quan trọng bậc nhất, được coi như “trái tim” của nền kinh tế Ukraine.

Một loạt các tờ báo của phương Tây đang theo dõi sát cuộc phản công của quân Ukraine tại Kherson. Đây cũng là lần đầu Ukraine chủ động phản công, kể từ khi Nga bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Theo thông tin của từ tờ "War Zone" của Mỹ ngày 1/9 cho biết, một loạt "hoạt động phản công" do Quân đội Ukraine thực hiện ở khu vực Kherson trên chiến tuyến phía nam, dường như đã đạt được một số kết quả. Chuẩn tướng Ryder, nhân viên phụ trách báo chí của Lầu Năm Góc, cho biết tại cuộc họp giao ban: "Mỹ xác nhận rằng, phía Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trong chiến đấu và trên một số hướng". Một nguồn tin của NATO nói rằng, cuộc phản công của Ukraine đã đạt được "thành công khích lệ" và NATO sẽ tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ cho Ukraine. Theo thông tin từ trang Bulgarian Military, hiện có khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện tại 14 quốc gia phương Tây. Có thể thấy, từ nguồn tin tình báo mở mà tất cả các bên thu thập được cho thấy, Quân đội Ukraine “thực sự đã gây ra tổn thất cho Quân đội Nga ở một mức độ nhất định” và kế hoạch của phía Nga, trong việc cố gắng tiến quân vào Nikolayev một lần nữa đã bị gián đoạn. Tại phía bắc sông Dnepr, Quân đội Ukraine liên tục phát động các cuộc tấn công vào các khu vực mà Quân đội Nga được phòng thủ yếu, buộc Quân đội Nga phải chuyển sang tuyến phòng thủ thứ hai. Người đứng đầu vùng Nikolayev, ông Vitaly cho biết, những cuộc giao tranh vẫn "diễn ra suốt ngày đêm". Ngoài ra, Quân đội Ukraine cũng thường xuyên sử dụng rocket để tấn công các cây cầu, đầu mối giao thông, kho đạn và các cơ sở khác do Nga kiểm soát. Hành động tập kích hỏa lực của Ukraine cũng làm suy yếu tinh thần và thậm chí là hiệu quả chiến đấu toàn diện của Quân đội Nga ở một mức độ nhất định. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine vẫn từ chối tiết lộ thêm chi tiết về "hoạt động phản công". Nhưng liệu điều này có đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã bị "hạ gục" ở phía bên kia của sông Dnepr? Hiện tại không có bằng chứng để hỗ trợ quan điểm này. Hiện nay, lực lượng chủ lực của Quân đội Nga vẫn hoạt động bình thường và việc xây dựng cầu phao tạm thời trên sông Dnepr vẫn đang được đẩy mạnh. Quân đội Nga đang sử dụng các hành động để chứng minh rằng, mình vẫn còn đủ sức mạnh. Hiện tại, Quân đội Ukraine có thể tiếp tục “bao vây” Quân đội Nga đóng tại một số khu vực, mà hỏa lực quân Nga hỗ trợ khó khăn ở một mức độ nhất định. Nhưng người ta vẫn nghi ngờ rằng, liệu Quân đội Ukraine, vốn thiếu xe tăng và các trang thiết bị hạng nặng khác, có khả năng dám tiến vào các trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Nga, trên một địa hình bình nguyên bằng phẳng, khi quân Nga được hỏa lực mặt đất, trên không hỗ trợ tối đa? Trên thực tế, Bộ Quốc phòng Anh cũng đã cảnh báo rõ ràng rằng, Quân đội Nga vẫn đủ sức để phát động một đợt tấn công mới. Nếu Ukraine cho rằng mình đã đạt được "chiến thắng chiến thuật" vào thời điểm này và bất chấp tiến công, nhằm mở rộng kết quả cuộc chiến, rất có thể họ sẽ rơi vào cái bẫy của Quân đội Nga. Hơn nữa, Quân đội Nga đã đạt được mục tiêu kiểm soát các khu vực công nghiệp quan trọng như Donbass và đang muốn tổ chức một cuộc trung cầu dân ý, để sáp nhập các khu vực này vào Nga một lần nữa. Một số nhà phân tích tin rằng, Nga có thể không còn mong muốn tấn công thêm vào các khu vực như Lviv và Odessa, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào việc củng cố phòng thủ các khu vực bị chiếm đóng và thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế của riêng mình. Trong trường hợp này, một cuộc phản công từng phần của Ukraine sẽ mất đi tính chiến lược, vì không ai thực sự tin rằng, Tổng thống Zelensky vẫn có khả năng "phản công Crimea", như ông liên tục tuyên bố trong thời gian gần đây. Nhưng cần lưu ý rằng, Nga cũng đang phải đối mặt với những thời điểm khó khăn cả trên mặt trận cũng như trong nội tại quốc gia, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tới nay. Hiện tại, kho dự trữ vũ khí và đạn dược tiên tiến của Nga có thể sẽ gấp rút đến mức Nga phải khẩn cấp thu hồi các hệ thống tên lửa phòng không S-300 trước đây đã được viện trợ cho Syria và tái triển khai chúng theo hướng Biển Đen. Ngoài ra, Không quân Nga phải phụ thuộc rất nhiều vào bom dẫn đường không điều khiển với độ chính xác kém trong các cuộc không kích; việc này khiến Không quân Nga không thực sự chưa chiếm được hoàn toàn ưu thế trên không tại Ukraine. Nếu Quân đội Nga chiến đấu trong tình trạng thiếu đạn dược tiên tiến này, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều so với hồi tháng 3 năm nay; cộng với việc mùa đông ở Ukraine đang đến gần, hoạt động của lực lượng thiết giáp mà Nga sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, hoàn toàn vô nghĩa nếu cho rằng, việc Quân đội Nga rút lui ở tiền tuyến tương đương với “thất bại”, khi Quân đội Nga đã kiểm soát được một vùng rộng lớn của Ukraine, trong đó có những khu vực công nghiệp quan trọng bậc nhất, được coi như “trái tim” của nền kinh tế Ukraine.