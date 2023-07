Phòng tuyến mìn: Cơn “ác mộng” trong cuộc phản công của Ukraine

Theo thông tin của Russia Today TV đăng tải ngày 17/7, do các bãi mìn dày đặc của Nga và thiếu thiết bị quét mìn của quân đội Ukraine, nên các bãi mìn của Nga đã trở thành một trở ngại khó vượt qua đối với Ukraine. Truyền thông Mỹ cho biết, chính quân đội Ukraine đã thừa nhận điều này. Ảnh: SPN. Theo thông tin từ tờ Washington Post, dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cho biết, các bãi mìn của Nga đã trở thành trở ngại nghiêm trọng đối với các cuộc phản công của Ukraine. Chiều sâu của bãi mìn trước tuyến phòng ngự chính của quân đội Nga là từ 4,8 km đến 16 km. Zaporozhye có mật độ mìn đặc biệt cao. Ảnh: Military. Lý do là địa hình khu vực Zaporozhye chủ yếu là đồng bằng, không có lợi cho việc Quân đội Ukraine triển khai các thiết bị lớn như phương tiện quét mìn. Đồng thời, tuyến phòng ngự của quân đội Nga tương đối cao nên có lợi thế rõ ràng. Tờ báo chỉ ra rằng, trong chiến đấu đã bộc lộ những điểm yếu vũ khí Ukraine sử dụng, bao gồm cả vũ khí của phương Tây. Ảnh: Forces. Tờ "Washington Post" đưa tin, Tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhny gần đây cũng đã nói về tình trạng thiếu thiết bị rà phá bom mìn. "Bãi mìn chắc chắn là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến tốc độ tấn công. Bãi mìn quá rộng, nên sớm muộn xe tăng cũng sẽ dừng lại và bị phá hủy bởi rất nhiều hỏa lực pháo binh". Ảnh: Sina. Trước khi cuộc phản công diễn ra, Kiev đã nhận được chưa đến 15% thiết bị quét mìn mà họ yêu cầu từ các nước NATO, một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói với phóng viên "Washington Post". Ảnh: WP. Còn theo trang Topwar của Nga cho biết, các chuyên gia Nga tin rằng quân đội Ukraine thiếu các thiết bị kỹ thuật phá mìn hiện đại. Ngoài ra, hiệu suất của các thiết bị mà Quân đội Ukraine nhận được không đáp ứng được kỳ vọng của phương Tây và Kiev. Ảnh: SPN. Sergei Suvorov, Phó Tiến sĩ Khoa học quân sự Nga, nhận xét: "Hãy chú ý đến các video được lan truyền trên các kênh mạng xã hội. Một số lượng lớn xe phá mìn và xe tăng của Ukraine đã bị phá hủy. Những chiếc xe quét mìn này lẽ ra phải dễ dàng phá hủy các loại mìn chống tăng như TM-62, nhưng chúng không làm được”. Ảnh: SPN. “Vì vậy có thể rút ra hai kết luận: Hoặc các Quân đội Ukraine chưa thành thạo sử dụng phương tiện do còn thiếu kinh nghiệm; hoặc chúng [các xe phá mìn của Ukraine] không phù hợp với thực tế của chiến trường ngày nay”, Suvorov kết luận. Ảnh: Efektivi.

Đại tá về hưu Anatoly Matvichuk cho biết, hành động của các đơn vị công binh Nga rất hiệu quả; từ cuối năm ngoái, họ đã lợi dụng cuộc chiến bị “đóng băng” để rải mìn trên một khu vực rộng gần đường chiến tuyến và bố trí các vật cản khác xen kẽ. Ảnh: VVI. Ông Matvichuk nói: "Những bãi mìn này chứa đầy mìn chống tăng và chống bộ binh, và có một số tuyến phòng thủ phía sau chúng. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề". Ảnh: Flickr. Còn chuyên gia quân sự Viktor Litovkin cũng chỉ ra rằng, các bãi mìn có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn cản, thậm chí là phá vỡ thế trận phản công của Ukraine. "Không thể vượt qua các bãi mìn. Tuy nhiên, ngay cả khi đã vượt qua bãi mìn và tiến công thành công, thì kẻ thù luôn phải đối mặt với nguy cơ bị máy bay và pháo kích". Ảnh: Sina. Theo một video được đăng tải trên tờ "Der Spiegel" của Đức vào ngày 16/7, đã giới thiệu tình huống vượt qua bãi mìn của Nga. Đoạn video cho thấy, các lối đi giữa các bãi mìn, giúp Ukraine tấn công các công sự của Nga. Tuy nhiên việc rà phá bom mìn là công việc khó khăn và nguy hiểm; gây căng thẳng thần kinh tột độ cho những binh lính tham gia công việc xử lý. Ảnh: DS. Hiện nay quân đội Nga còn có một hệ thống rải mìn từ xa có tên “Nông nghiệp”; hệ thống này có khả năng rải mìn với một diện tích tương đương vài sân bóng đá. Theo mạng xã hội Telegram, hệ thống rải mìn “Nông nghiệp” này, hiện đang được Quân đội Nga sử dụng thường xuyên ở Zaporozhye. Ảnh: Military. Hệ thống rải mìn “Nông nghiệp” được phát triển bởi hiệp hội sản xuất và nghiên cứu khoa học "Hợp kim Tula", lắp đặt trên khung gầm xe tải Kamaz và được trang bị 50 tên lửa không điều khiển 122 mm, trong đó chưa các quả mìn. Hệ thống có thể rải một bãi mìn chống tăng hoặc chống bộ binh chỉ trong 3 phút, với phạm vi 15km. Ảnh: Flickr. Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine cũng được trang bị những quả mìn “thông minh”, được gắn cảm biến địa chấn, có thể phát hiện bước chân của người và động vật, chưa kể đến xe bọc thép. Ảnh: Rosoboronexport. Một trong những chức năng chính của mìn “thông minh” là có thể kích hoạt từ xa và cho một số quả mìn, hoặc toàn bộ bãi mìn “ngủ đông”, thông qua các kênh liên lạc không dây được mã hóa. Điều này sẽ hạn chế tối đa thương vong khi quân Nga đi lạc vào bãi mìn của chính mình, và cũng sẽ ngăn cản việc gây thương tích cho dân thường sau khi xung đột kết thúc. Ảnh: Rosoboronexport. Nhưng khí tài công binh được quân đội Nga sử dụng phổ biến nhất là xe rải mìn tự động GMZ-3 Granilnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khí tài công binh này được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga, để có thể triển khai các bãi mìn quy mô lớn. Một phương tiện có thể rải 208 quả mìn, với khoảng cách các quả mìn từ 4,5-5 mét cùng một lúc. Ảnh:Vitaly. Chuyên gia Litovkin nói rằng, nỗ lực bất thành của quân đội Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga vào mùa hè đã khẳng định tính hiệu quả của các trận địa phòng ngự được tổ chức tốt của Nga và khả năng sát thương cao của mìn. Ảnh:Sina. "Các hoạt động quân sự đặc biệt đã chứng minh rằng, thiết bị đặt mìn và rải mìn do Liên Xô và Nga sản xuất, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chất lượng của mìn cũng rất tốt và đã phá hủy thành công nhiều thiết bị của phương Tây"; ông Litovkin kết luận. Ảnh: OVSB.

Theo thông tin của Russia Today TV đăng tải ngày 17/7, do các bãi mìn dày đặc của Nga và thiếu thiết bị quét mìn của quân đội Ukraine, nên các bãi mìn của Nga đã trở thành một trở ngại khó vượt qua đối với Ukraine. Truyền thông Mỹ cho biết, chính quân đội Ukraine đã thừa nhận điều này. Ảnh: SPN. Theo thông tin từ tờ Washington Post, dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cho biết, các bãi mìn của Nga đã trở thành trở ngại nghiêm trọng đối với các cuộc phản công của Ukraine. Chiều sâu của bãi mìn trước tuyến phòng ngự chính của quân đội Nga là từ 4,8 km đến 16 km. Zaporozhye có mật độ mìn đặc biệt cao. Ảnh: Military. Lý do là địa hình khu vực Zaporozhye chủ yếu là đồng bằng, không có lợi cho việc Quân đội Ukraine triển khai các thiết bị lớn như phương tiện quét mìn. Đồng thời, tuyến phòng ngự của quân đội Nga tương đối cao nên có lợi thế rõ ràng. Tờ báo chỉ ra rằng, trong chiến đấu đã bộc lộ những điểm yếu vũ khí Ukraine sử dụng, bao gồm cả vũ khí của phương Tây. Ảnh: Forces. Tờ "Washington Post" đưa tin, Tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhny gần đây cũng đã nói về tình trạng thiếu thiết bị rà phá bom mìn. "Bãi mìn chắc chắn là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến tốc độ tấn công. Bãi mìn quá rộng, nên sớm muộn xe tăng cũng sẽ dừng lại và bị phá hủy bởi rất nhiều hỏa lực pháo binh". Ảnh: Sina. Trước khi cuộc phản công diễn ra, Kiev đã nhận được chưa đến 15% thiết bị quét mìn mà họ yêu cầu từ các nước NATO, một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói với phóng viên "Washington Post". Ảnh: WP. Còn theo trang Topwar của Nga cho biết, các chuyên gia Nga tin rằng quân đội Ukraine thiếu các thiết bị kỹ thuật phá mìn hiện đại. Ngoài ra, hiệu suất của các thiết bị mà Quân đội Ukraine nhận được không đáp ứng được kỳ vọng của phương Tây và Kiev. Ảnh: SPN. Sergei Suvorov, Phó Tiến sĩ Khoa học quân sự Nga, nhận xét: "Hãy chú ý đến các video được lan truyền trên các kênh mạng xã hội. Một số lượng lớn xe phá mìn và xe tăng của Ukraine đã bị phá hủy. Những chiếc xe quét mìn này lẽ ra phải dễ dàng phá hủy các loại mìn chống tăng như TM-62, nhưng chúng không làm được”. Ảnh: SPN. “Vì vậy có thể rút ra hai kết luận: Hoặc các Quân đội Ukraine chưa thành thạo sử dụng phương tiện do còn thiếu kinh nghiệm; hoặc chúng [các xe phá mìn của Ukraine] không phù hợp với thực tế của chiến trường ngày nay”, Suvorov kết luận. Ảnh: Efektivi.

Đại tá về hưu Anatoly Matvichuk cho biết, hành động của các đơn vị công binh Nga rất hiệu quả; từ cuối năm ngoái, họ đã lợi dụng cuộc chiến bị “đóng băng” để rải mìn trên một khu vực rộng gần đường chiến tuyến và bố trí các vật cản khác xen kẽ. Ảnh: VVI. Ông Matvichuk nói: "Những bãi mìn này chứa đầy mìn chống tăng và chống bộ binh, và có một số tuyến phòng thủ phía sau chúng. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề". Ảnh: Flickr. Còn chuyên gia quân sự Viktor Litovkin cũng chỉ ra rằng, các bãi mìn có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn cản, thậm chí là phá vỡ thế trận phản công của Ukraine. "Không thể vượt qua các bãi mìn. Tuy nhiên, ngay cả khi đã vượt qua bãi mìn và tiến công thành công, thì kẻ thù luôn phải đối mặt với nguy cơ bị máy bay và pháo kích". Ảnh: Sina. Theo một video được đăng tải trên tờ "Der Spiegel" của Đức vào ngày 16/7, đã giới thiệu tình huống vượt qua bãi mìn của Nga. Đoạn video cho thấy, các lối đi giữa các bãi mìn, giúp Ukraine tấn công các công sự của Nga. Tuy nhiên việc rà phá bom mìn là công việc khó khăn và nguy hiểm; gây căng thẳng thần kinh tột độ cho những binh lính tham gia công việc xử lý. Ảnh: DS. Hiện nay quân đội Nga còn có một hệ thống rải mìn từ xa có tên “Nông nghiệp”; hệ thống này có khả năng rải mìn với một diện tích tương đương vài sân bóng đá. Theo mạng xã hội Telegram, hệ thống rải mìn “Nông nghiệp” này, hiện đang được Quân đội Nga sử dụng thường xuyên ở Zaporozhye. Ảnh: Military. Hệ thống rải mìn “Nông nghiệp” được phát triển bởi hiệp hội sản xuất và nghiên cứu khoa học "Hợp kim Tula", lắp đặt trên khung gầm xe tải Kamaz và được trang bị 50 tên lửa không điều khiển 122 mm, trong đó chưa các quả mìn. Hệ thống có thể rải một bãi mìn chống tăng hoặc chống bộ binh chỉ trong 3 phút, với phạm vi 15km. Ảnh: Flickr. Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine cũng được trang bị những quả mìn “thông minh”, được gắn cảm biến địa chấn, có thể phát hiện bước chân của người và động vật, chưa kể đến xe bọc thép. Ảnh: Rosoboronexport. Một trong những chức năng chính của mìn “thông minh” là có thể kích hoạt từ xa và cho một số quả mìn, hoặc toàn bộ bãi mìn “ngủ đông”, thông qua các kênh liên lạc không dây được mã hóa. Điều này sẽ hạn chế tối đa thương vong khi quân Nga đi lạc vào bãi mìn của chính mình, và cũng sẽ ngăn cản việc gây thương tích cho dân thường sau khi xung đột kết thúc. Ảnh: Rosoboronexport. Nhưng khí tài công binh được quân đội Nga sử dụng phổ biến nhất là xe rải mìn tự động GMZ-3 Granilnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khí tài công binh này được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga, để có thể triển khai các bãi mìn quy mô lớn. Một phương tiện có thể rải 208 quả mìn, với khoảng cách các quả mìn từ 4,5-5 mét cùng một lúc. Ảnh:Vitaly. Chuyên gia Litovkin nói rằng, nỗ lực bất thành của quân đội Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga vào mùa hè đã khẳng định tính hiệu quả của các trận địa phòng ngự được tổ chức tốt của Nga và khả năng sát thương cao của mìn. Ảnh:Sina. "Các hoạt động quân sự đặc biệt đã chứng minh rằng, thiết bị đặt mìn và rải mìn do Liên Xô và Nga sản xuất, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chất lượng của mìn cũng rất tốt và đã phá hủy thành công nhiều thiết bị của phương Tây"; ông Litovkin kết luận. Ảnh: OVSB.