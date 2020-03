Phiến quân không chịu rút khỏi cao tốc M4 và thế khó của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Thống đốc Mohammed Fadi al-Saadoun tỉnh Idlib của Syria thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu lực lượng phiến quân từ bỏ quyền kiểm soát con đường chiến lược M4 vào cuối tháng Ba, để Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tổ chức các cuộc tuần tra chung dọc theo tuyến đường chiến lược này. Các quan chức chính phủ Syria nói rằng, nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ không dùng ảnh hưởng của mình để buộc lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ “chống lưng”, rời bỏ quyền kiểm soát với đường cao tốc M4, thì Quân đội chính phủ Syria sẽ phải thực hiện yêu cầu này, bằng các biện pháp vũ trang. Yêu cầu của Nga và Syria đối với các lực lượng nổi dậy, phải lập tức từ bỏ quyền kiểm soát với tuyến đường chiến lược M4, theo đúng tinh thần thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Idlib của Syria, được ký kết sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Moscow vào hôm 5/3 vừa qua. Đường cao tốc M4 có vai trò rất quan trọng cả về kinh tế và quân sự, Quân đội chính phủ Syria vào đầu năm 2020, đã mở chiến dịch quân sự lớn tại tỉnh Idlib, để giành lại quyền kiểm soát con đường chiến lược này. Vậy điều gì có thể xảy ra nếu nhóm khủng bố Khayyat Tahrir al-Sham và một số nhóm vũ trang đối lập khác do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, không chịu rời bỏ quyền kiểm soát đối với con đường chiến lược này? Nếu phiến quân không chịu rời bỏ quyền kiểm soát đối với con đường chiến lược M4, sẽ buộc quân đội chính phủ Syria, sử dụng sức mạnh quân sự để giành lại quyền kiểm soát đối với đường cao tốc M4; như vậy lệnh ngừng bắn lập tức sẽ bị phá vỡ. Hoặc có thể, Quân đội chính phủ Syria sẽ sử dụng lực lượng lực lượng dân quân theo dòng Hồi giáo Shiite, hiện đã có mặt ở tỉnh Idlib và từ các khu vực lân cận giáp giới tỉnh này, để giành lại quyền kiểm soát con đường chiến lược này, và như vậy tình hình chiến sự lại bùng phát. Lực lượng dân quân theo dòng Hồi giáo Shiite phần lớn là lính đánh thuê, quân số được góp mặt bởi nhiều quốc gia như Lebanon, Iraq, Pakistan và cả người Afghanistan, có khả năng chiến đấu và trang bị tốt. Lực lượng này không chỉ là đồng minh chiến đấu bênh cạnh Quân đội chính phủ Syria, mà còn được tính là một bên tham chiến; chính quyền Damascus có thể không phải chịu trách nhiệm với những hành động của lực lượng này gây nên. Đây cũng là con bài để Damascus sử dụng, để đối đầu với các chiến binh nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng quân sự vô chính phủ khác. Hiện tại, Quân đội chính phủ Syria, đang tập trung lực lượng tại hai thành phố chiến lược quan trọng là Jisr al-Shugur và Ariha, gần đường cao tốc M4 chạy qua. Các chiến binh cũng có lực lượng gần đó và thực hiện mọi nỗ lực, nhằm gây bất ổn tình hình và ngăn cản giao thông trên đường cao tốc M4. Các lực lượng phiến quân đã cho nổ tung một cây cầu trên đường M4, lập nhiều chướng ngại vật trên đường, gài mìn và đắp các lũy cát… nhằm ngăn chặn sự di chuyển của các phương tiện dọc theo đường cao tốc và làm gián đoạn các cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khả năng, các chiến binh nổi dậy sẽ không tuân thủ các yêu cầu của phía chính quyền Syria, cũng như lệnh ngừng bắn được bảo trợ của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký hôm 5 tháng 3 vừa qua. Hơn nữa, nhóm khủng bố cực đoan Khayyat Tahrir al-Sham và một số nhóm cực đoan khác, đã từ chối tuân thủ lệnh ngừng bắn và tuyên bố rằng, họ sẽ tiêu diệt bất kỳ đoàn xe nào của Quân đội chính phủ Syria. Các chiến binh cũng không hề phủ nhận thái độ cực kỳ thù địch của họ đối với các cuộc tuần tra chung của quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đang hoạt động trên đường cao tốc M4; do vậy vào cuối tháng 3 năm 2020, tình hình trên khu vực của đường cao tốc M4 đã trở nên trầm trọng hơn. Tất nhiên Thổ Nhĩ Kỳ không đủ sức gây áp lực lên các nhóm phiến quân, để họ rời khỏi đường cao tốc M4 và giới hạn khoảng cách an toàn cho các đoàn tuần tra chung; mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria tại tỉnh Idlib là đồng minh. Mối quan hệ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria tại tỉnh Idlib là khá bền chặt; trong tình hình hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế khó, khi cũng không thực sự làm hài lòng Nga và cũng không thuyết phục được phiến quân; thực trạng này có thể làm phá sản Hiệp định ngừng bắn ký ngày 5/3 vừa qua, mà Thổ Nhĩ Kỳ là nhà bảo trợ chính. Video Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Saraqib - Nguồn: Sputnik Việt Nam

