"Phi đội" máy bay cá nhân của Tổng thống Trump có gì đặc biệt?

Giống với mọi Tổng thống khác của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Ông Donald Trump - Tổng thống thứ 45 là người có toàn quyền sử dụng chiếc chuyên cơ Air Force One - Không lực 1 dành cho những chuyến công du và công tác của mình bên trong và ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Chiếc chuyên cơ này không chỉ mục đích phục vụ cá nhân ngài Tổng thống mà nó còn là biểu tượng của cả Quân đội nước này, hay còn được mệnh danh là “Nhà trắng bay”. Ảnh: Tổng thống Trump và phu nhân trong một chuyến công tác của mình bằng Không lực 1. Khác với những người tiền nhiệm trước đây, bên cạnh là một Tổng thống, ông Donald Trump còn là một tỷ phú với khối tài sản khổng lồ, và cùng với đó là ông cũng sở hữu một phi đội máy bay riêng với 5 chiếc. Trong đó bao gồm ba chiếc trực thăng Sikorsky S-76B phiên bản dân sự, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn Boeing 757 - 200 và một chiếc máy bay hạng sang Cessna Citation X. Có thể nói rằng đây là một đội bay vô cùng đáng mơ ước với bất kỳ một nhà tài phiệt nào trên thế giới hiện nay. Ảnh: Phi đội của ông Trump. Trong đó, đắt đỏ và nổi tiếng nhất là chiếc Boeing 757 - 200 có màu sơn xanh - trắng sọc đỏ với chữ Trump ở phía trước thân. Chiếc máy bay này được mệnh danh là máy bay tư nhân đắt đỏ thứ 8 trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, nó cũng chính là một trong những chiếc máy bay tư nhân nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 500 dặm/h với việc được trang bị 2 động cơ phản lực Roll - Royce RB211 và có thể bay liên tục trong vòng 16 giờ. Ảnh: Ông Trump với chiếc chuyên cơ Boeing của mình. Khác với những chiếc Boeing 757 - 200 khác với sức chở từ 150 đến 200 hành khách, chiếc 757 của Trump được sửa đổi bên trong khoang với nhiều tiện ích sang trọng và chỉ có thể chở 43 người. Nó bao gồm cả phòng ngủ, phòng ăn và thậm chí là cả phòng khách, đặc biệt chiếc chuyên cơ có cả một phòng tắm riêng với đồ dùng dát vàng 24 karat. Và cũng bởi vậy, chi phí vận hành chuyên cơ này là không hề rẻ, ước tính một giờ bay của nó tiêu tốn khoảng 10.800 đô la. Ảnh: Chuyên cơ Boeing của ông Trump trên đường băng cất cánh. Ngoài chiếc chuyên cơ Boeing 757 - 200, Donald Trump còn một chiếc chuyên cơ hạng thương gia Cessna Citation X có giá trị khoảng hơn 23 triệu USD (theo thời giá 2015). Mẫu máy bay lần đầu được ra mắt vào năm 1996, mặc dù nó không đầy đủ tiện nghi như chiếc Boeing nhưng nó giúp cho người chủ nhân có thể có một chuyến bay với tốc độ cao, tốc độ có thể lên tới 528 hải lý/h cùng với một nội thất bên trong cực kỳ lộng lẫy. Ảnh: Trump bước xuống từ chiếc Citation X của mình. Khác với chiếc Boeing 757 - 200 nổi tiếng của Tổng thống Trump, chiếc Citation X mang số hiệu ND 25 DT của ông lại khá hiếm thấy và ít hình ảnh, do sự nhỏ gọn của máy bay nên nó chỉ có khả năng chở theo tối đa 12 hành khách, sử dụng hai động cơ phản lực của hãng Roll - Royce cho phép nó có thể đạt tốc độ bay lớn. Ảnh: Chiếc Citation X của Trump trong một chuyến bay. Đáng chú ý hiện nay là 3 chiếc trực thăng Sikorsky S-76B dân sự mang số hiệu lần lượt là N76DT, N76TE và N7TP. Theo thời giá năm 2016, một chiếc trực thăng loại này có giá trị khoảng 875.000 USD. Đặc biệt, do tình hình khó khăn kinh tế hiện nay, ông Donald Trump đang rao bán chiếc S-76B mang số hiệu N76DT màu đen của mình với giá giao động từ 800.000 - 1 triệu USD, chỉ giữ lại hai chiếc màu trắng. Ảnh: Tổng thống Trump và phu nhân bên chiếc trực thăng riêng. S-76B là phiên bản cải tiến từ từ sản phẩm trực thăng S-76 Mk II với động cơ mạnh mẽ hơn, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn và các nâng cấp khác cho phép nó hoạt động ở điều kiện thời tiết phức tạp. Trực thăng có 6 ghế dành cho hành khách được bọc da thượng hạng, dây an toàn mạ vàng và nhiều chi tiết nội thất làm bằng gỗ quý của châu Phi. Phải nói rằng đây là một tuyệt phẩm sang trọng hàng đầu thế giới dành cho chính khách. Ảnh: Ông Trump bên cạnh chiếc trực thăng của mình. Chiếc N76DT hiện nay đã được xóa chữ “Trump” ở đuôi để lên sàn giao dịch và số tiền thu được có thể giúp chủ nhân của nó phần nào vượt qua được khó khăn về mặt tài chính lúc này khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump đã kết thúc và người ta đang không ngừng “siết nợ” ông. Ảnh: Chiếc trực thăng của ông Donald Trump. Phải nói rằng, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là một tỷ phú "chịu chơi" khi sắm cho mình tới một phi đội bay riêng có trị giá hàng chục triệu USD, đây là một số tiền khổng lồ mà không phải người giàu nào cũng dám bỏ ra để mua phi cơ cho riêng mình, đó là chưa kể đến chi phí vận hành cũng không hề ít. Dẫu vậy, sau khi hết nhiệm kỳ của mình tới đây, ông Trump sẽ phải đối diện với những khó khăn tài chính nhất định và có khả năng sẽ không còn duy trì đội bay nữa. Ảnh: Ông Trump trong một buổi phát biểu. Video Chuyên cơ Không lực 1 của tổng thống Donald Trump đáp xuống sân bay Nội Bài - Nguồn: Người Lao động

