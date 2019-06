Pháp vượt Nga, chế tạo nòng xe tăng lớn nhất TG

Đáng tiếc đây chỉ là phiên bản thử nghiệm chứ chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt. Phiên bản thử nghiệm này có tên mã là AMX-56 Leclerc T4, được trang bị một khẩu pháo nòng trơn có cỡ nòng lên tới 140mm. Nguồn ảnh: Wot-news Cỡ nòng này lớn hơn mọi cỡ nòng từng được sử dụng trên xe tăng chủ lực trước đây, lớn hơn bất cứ khẩu pháo xe tăng nào từng được sản xuất bởi NATO hay Mỹ. Nguồn ảnh: Wot-news Mẫu thử này sau khi được đặt tên là Terminator - nghĩa là Kẻ Huỷ Diệt, được Pháp thiết kế và cho ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017. Tuy nhiên, nguyên mẫu này chưa từng được đưa vào sản xuất hàng loạt và dường như chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm. Nguồn ảnh: Wot-news Khoang điều khiển hoả lực và toàn bộ hệ thống tháp pháo của phiên bản xe tăng chủ lực AMX-56 Leclerc đều được thiết kế lại để nó có thể chứa được khẩu pháo có cỡ nòng 140mm. Nguồn ảnh: Wot-news Ngoài ra, hệ thống giảm giật của súng cũng được tăng cường khả năng chống giật, giúp hành trình lùi của khẩu pháo được giảm xuống mức tối đa. Cơ số đạn dự trữ của khẩu pháo 140mm này là 31 viên. Nguồn ảnh: Wot-news Đạn 140mm (bên trái) so với viên đạn pháo thông thường của các phiên bản có cỡ nòng 120mm (bên phải). Có thể thấy, viên đạn cỡ 140mm là quá lớn và bản thân xe tăng AMX-56 Leclerc lại không có cơ chế nạp đạn tự động, nạp đạn viên sẽ phải "đánh vật" với từng pha nạp đạn. Nguồn ảnh: Wot-news Ngoài ra, truyền thông của Pháp cũng cho biết, kết quả thử nghiệm cho thấy khẩu pháo 140mm tạo ra lực giật quá lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ kết cấu của xe tăng. Điều này khiến cho cỗ xe tăng từng được coi là đắt tiền nhất thế giới bị giảm độ bền đáng kể qua mỗi phát bắn. Nguồn ảnh: Wot-news Tháp pháo của AMX-56 Leclerc được kéo dài thêm khoảng 10% so với phiên bản sử dụng cỡ nòng 120mm thông thường. Tuy nhiên các thông số kỹ thuật về khả năng xuyên phá, tốc độ bắn và tầm bắn của khẩu pháo 140mm này lại không được phía Pháp tiết lộ. Nguồn ảnh: Wot-news Hiện tại, loại xe tăng đắt nhất thế giới này đang phục vụ tại hai quốc gia trên thế giới bao gồm Pháp với 406 chiếc và UAE với 388 chiếc. Nguồn ảnh: Wot-news Mời độc giả xem Video: Cận cảnh xe tăng từng một thời đắt nhất thế giới do Pháp chế tạo.

