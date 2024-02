Pháo nhiệt áp bắn chế áp, ba lữ đoàn Ukraine tại Avdiivka nguy ngập

Theo các nhà bình luận quân sự Nga, cuộc vây hãm Avdiivka của Quân đội Nga đã đạt đến một tầm cao mới trong vài ngày qua. Quân Nga đột ngột chuyển từ “lấn chiếm từng bước” sang “tiến công thần tốc”; lần lượt chiếm giữ các vị trí rộng lớn, tuyến phòng ngự của quân Ukraine đang trên đà sụp đổ. Trên thực tế, tuyến phòng ngự phía bắc đã sụp đổ, quân Ukraine buộc rút lui khỏi nhiều vị trí quan trọng và bị quân Nga tiến nhanh; thậm chí một số chốt không kịp rút, đã bị quân Nga bắt sống. Với tốc độ tiến quân hiện tại, quân Nga chỉ còn chưa đầy 700 mét nữa là sẽ cắt đứt “Đại lộ Công nghiệp”, tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine vào trong thành phố. Điều quan trọng là quân Nga đột kích vào thành phố từ hai bên sườn, khiến quân Ukraine càng khó chống đỡ. Một số blogger quân sự Nga trên mạng xã hội bắt đầu khẳng định, Quân đội Nga sẽ chấm dứt giao tranh ở Avdiivka trong vòng một hoặc hai tháng. Theo truyền thông Nga đưa tin, nếu Avdiivka bị đánh bại, tân Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi sẽ ngay lập tức “mất uy”. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến bộ nhanh chóng của Quân đội Nga ở đây là do sự thay đổi trong chiến thuật. Chuyện này bắt đầu từ giữa tháng trước, quân Nga đã sử dụng đường ống ngầm dài 2 km để bí mật vượt qua các vị trí bên ngoài của Quân đội Ukraine, tiến vào khu vực bên trong Avdiivka và nhanh chóng chiếm giữ trận đại phòng ngự ở khu vực "Bãi săn của Sa hoàng". Thấy nguy cơ, quân Ukraine đã tích cực tổ chức phản công nhằm đánh bật quân Nga ở đầu cầu này. Tuy nhiên quân Nga đã bảo vệ và củng cố thành công “đầu cầu” và bắt đầu mở rộng nó vào trong thành phố. Nhờ đầu cầu này, lợi thế của quân Nga ở phía nam Avdiivka nhanh chóng được mở rộng. Tất nhiên, vị trí ngoại vi phía nam Avdiivka vẫn chưa bị quân Nga chiếm hoàn toàn, quân Ukraine vẫn bám chặt ở đây, nhưng việc phòng thủ trở nên rất khó khăn; bởi vì Quân đội Nga đã chiếm được Hồ Xanh ở khu vực Mỏ cát ở khu vực đông bắc Avdiivka. Sau khi chiếm được nơi đây, toàn bộ mặt trận Avdiivka đã trải qua những thay đổi lớn, điều này còn có ý nghĩa lớn hơn việc chiếm được trận địa phòng ngự kiên cố "Bãi săn của Sa hoàng" nằm ở phía đông nam Avdiivka. Lý do là khi quân Nga chiếm được khu vực Mỏ cát, nếu đặt trận địa pháo binh ở đây, có thể bắn phá trực tiếp vào thành phố Avdiivka, ngoài ra còn có thể tiến hành pháo kích vào các vị trí ngoại vi bảo vệ vòng ngoài của quân Ukraine tại Avdiivka. Với những trận địa pháo binh đặt ở phía nam Hồ Xanh, quân Nga có thể tấn công các vị trí của quân Ukraine dưới sự yểm trợ trực tiếp của hỏa lực pháo binh, đồng thời cắt đứt tuyến đường tiếp tế hậu cần của quân Ukraine vào thành phố. Hiện tại, do bị quân Nga pháo kích liên tục, khiến Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề ở lối vào và lối ra thành phố Avdiivka; khiến nguồn cung cấp hậu cần của Quân đội Ukraine bị hạn chế nghiêm trọng. Trước khi khu vực Hồ Xanh ở Mỏ cát bị quân Nga chiếm giữ, Quân đội Ukraine đã triển khai trận địa pháo binh tại đây và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh vào các vị trí của Nga hoặc các khu vực đông dân cư trong khu vực Donetsk do Nga kiểm soát. Khu vực Mỏ cát với Nhà máy luyện cốc cũng được phía Ukraine xây dựng thành trận địa phòng ngự kiên cố, vững chắc. Ngay từ khi mở màn tổng tiến công (ngày 10/10/2023), các khu vực này đã bị quân Nga tấn công dữ dôi, nhưng không thành công. Gần đây Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật và mở cuộc tấn công mạnh vào đây từ ba hướng là phía đông, tây và bắc, và cuối cùng đã chiếm được khu vực Mỏ cát; thực sự đó là “cái xương” cứng trong hệ thống phòng ngự của quân Ukraine tại Avdiivka; buộc quân Ukraine tại đây phải rút về các vị trí phía Tây Nam mỏ đá gần ngoại ô thành phố. Chuyên gia quân sự Nga Yuri Puerto cho rằng, nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine giữ vững các vị trí ngoại vi phía nam có thể là do họ có kế hoạch tái ổn định tình hình ở tuyến phòng thủ phía nam, hoặc rút về thành phố một cách có tổ chức. Nguyên nhân thứ hai là do Quân đội Ukraine không có đủ quân số và đạn pháo để ổn định thế trận phòng ngự. Các dấu hiệu hiện tại cho thấy quân Ukraine có thể rút khỏi phía bắc Trạm lọc nước Donetsk, phía đông nam Avdiivka, bởi vì đây là nơi khó bảo vệ nhất. Khi các tuyến kho hậu cần của quân đội Ukraine bị đe dọa, đặc biệt là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nhất là Đại lộ Công nghiệp bị quân Nga cắt đứt, hạn ngạch đạn pháo của Quân đội Ukraine trong thành phố đã ở trong tình trạng khan hiếm. Quân Ukraine buộc phải bỏ nhiều vị trí mà quân Nga chiếm giữ mà không nổ súng. Ngoài ra, quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía bắc Avdiivka và hiện đang chiếm đóng khu biệt thự, ít nhất hai con đường phía nam của khu biệt thự và nông trang đã bị quân Nga tràn ngập. Ngoài ra, Quân đội Nga đã chiếm toàn bộ khu vực tiếp giáp với các biệt thự ở phía đông bắc Avdiivka và tiến về phía khu vực đường sắt, trực tiếp đe dọa cho các vị trí phòng ngự của Ukraine ở phía nam Nhà máy luyện cốc Avdiivka, khi quân Nga sẽ vu hồi vào phía sau Nhà máy, chứ không tiến vào khu vực này để hạn chế thương vong. Trong những ngày qua, Không quân Nga tăng cường ném bom và sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A để đẩy lùi quân Ukraine phản công từ hướng Nhà máy luyện cốc vào bên sườn hướng vu hồi của quân Nga ở phía nam Nhà máy luyện cốc. Theo thông tin từ trang "Biên niên sử quân sự" của Nga, khi Quân đội Nga đột nhập vào thành phố từ hướng bắc và phía nam và tiến quân nhanh chóng, đồng thời đạt được tiến bộ ở phía đông và phía tây, quân đội Ukraine phải đối mặt với nguy cơ bị chia cắt và bao vây. Điều này có nghĩa là ba lữ đoàn quân Ukraine trong thành phố có khả năng bị bao vây và tiêu diệt (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Reuters).

