Pháo binh Việt Nam can trường, bản lĩnh... xuất sắc tại Army Games 2020

Cuộc thi "Bậc thầy pháo binh - 2020" nằm trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020, diễn ra tại vùng Saratov của Nga; được tổ chức từ ngày 25/8 đến ngày 3/9 tại trung tâm huấn luyện 631, thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh của Lục quân Nga. Ảnh: Duyệt đội ngũ trong Lễ khai mạc cuộc thi - Nguồn: Army Games 2020 Tham gia cuộc thi "Bậc thầy pháo binh - 2020" có 6 đội tuyển 6 quốc gia là Belarus, Uzbekistan, Tajikistan, Việt Nam, Armenia và chủ nhà Nga với hơn 100 tuyển thủ. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự và xuất sắc hoàn thành các nội dung của cuộc thi. Ảnh: Đội tuyển pháo binh Việt Nam tham dự cuộc thi - Nguồn: Army Games 2020 Cuộc thi "Bậc thầy pháo binh - 2020" gồm 3 phần thi đó là "Đường đua cá nhân"; "Nước rút trong đêm" và cuộc thi "Tiếp sức"; để hoàn thành tốt các nội dung của 3 phần thi, các tuyển thủ phải có trình độ sử dụng vũ khí đa năng và thành thục. Ảnh: Thao tác bắn súng cối 2S12A trong cuộc thi - Nguồn: Army Games 2020 Tại cuộc thi "Bậc thầy pháo binh - 2020", các tuyển thủ sẽ thực hiện các nội dung thi là bắn đạn thật từ súng cối 2S12A Sani ở khoảng cách 1.500-2.000 mét; bắn mục tiêu ẩn, hiện bằng súng máy PKT; bắn súng phóng lựu RPG-7 (B-41) và tiểu liên AK-74. Ảnh: Các tuyển thủ pháo binh Việt Nam đang thực hành bảo quản súng cối 2S12A Sani - Nguồn: Army Games 2020 Với Đội tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự cuộc thi "Bậc thầy pháo binh"; tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị tốt, nên các tuyển thủ của Việt Nam đã bình tĩnh, tự tin, giành kết quả cao ngay từ nội dung thi đầu tiên là phần thi "Đường đua cá nhân". Ảnh: Các tuyển thủ Việt Nam đang thực hành bảo quản súng cối 2S12A Sani - Nguồn: Army Games 2020 Điều đặc biệt là vũ khí sử dụng trong Hội thi là súng cối 120 mm 2S12A Sani; đây là loại súng cối hạng nặng do Nga sản xuất, khi di chuyển phải dùng xe kéo và có trọng lượng rất nặng (trọng lượng của súng cối không tính giá xe là 190,5 kg); vượt quá thể trạng của người Việt Nam khi thao tác và chúng ta gặp bất lợi khi so với thể trạng của các đội bạn. Ảnh: Tuyển thủ pháo binh Nga thao tác nạp đạn với súng cối 2S12A - Nguồn: Army Games 2020 Hiện nay trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam không còn sử dụng súng cối 120 mm; súng cối 120 mm 2S12A Sani và AK-74 là những loại vũ khí quân đội chúng ta hoàn toàn không biên chế. Ảnh: Súng cối 120 mm 2S12A Sani - Nguồn: Army Games 2020 Mặc dù là cuộc thi "Bậc thầy pháo binh", nhưng các tuyển thủ còn phải sử dụng các loại vũ khí bộ binh như súng máy PKT, súng chống tăng B-41 hay tiểu liên AK-74; đây là những loại vũ khí "trái giò" với các chiến sĩ pháo binh, nhưng các tuyển thủ của chúng ta đều sử dụng rất thành thạo. Ảnh: Tuyển thủ tham gia cuộc thi sử dụng súng máy PKT - Nguồn: Army Games 2020 Xe ô tô sử dụng trong cuộc thi là loại xe vận tải quân sự Ural-4320 (do Nga chế tạo) và MZKT-500200 (do Belarus chế tạo). Các tuyển thủ phải tự hiệu chỉnh kính ngắm MPM-44M của súng cối 2B11 và kính ngắm PGO-7V của súng chống tăng B-41; ngoài ra còn phải tự hiệu chỉnh súng tiểu liên AK-74. Ảnh: Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi - Nguồn: Army Games 2020 Tại phần thi "Tiếp sức” được tổ chức tại thao trường Shiroky Karamysh ở vùng Saratov, mỗi quốc gia được cử hai đội tuyển tham gia; đây là phần thi phức tạp, các tuyển thủ phải vượt qua các tuyến đường với địa hình phức tạp như đồi dốc, vật cản, rào zích zắc và bãi mìn. Trong quá trình cơ động của phần thi "Tiếp sức", các tuyển thủ thực hành bắn súng cối từ các trận địa không được chuẩn bị trước, bắn súng chống tăng B-41 vào các mục tiêu là xe tăng địch đang đột nhập trận địa và bắn tiểu liên AK-74; các mục tiêu của súng cối, B-41, tiểu liên AK có cự ly từ 250 mét đến 2.000 mét. Ảnh: Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi - Nguồn: Army Games 2020 Tại phần thi "Nước rút trong đêm", các tuyển thủ phải vượt qua quãng đường 5 km, được bố trí nhiều chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu từ súng cối 2B11, súng chống tăng B-41 và tiểu liên AK-74 có kính ngắm ban đêm. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua thành công mọi chướng ngại vật ở tốc độ tối đa và về đích. Ảnh: Các tuyển thủ pháo binh Việt Nam thi bắn B-41 và tiểu liên AK-74 - Nguồn: Army Games 2020 Mặc dù chưa giành thứ hạng cao trong cuộc thi, nhưng đội tuyển pháo binh Việt Nam khẳng định ý chí, trình độ và bản lĩnh của người lính pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế và đây cũng là dịp để chúng ta thử sức, tích lũy kinh nghiệm trong một cuộc thi với các bạn bè quốc tế. Ảnh: Các đội tuyển tham gia cuộc thi "Bậc thầy pháo binh - 2020" Nguồn: Army Games 2020 Video Khẩu đội 1 Pháo binh Việt Nam dành thứ hạng 3/6 Đội tuyển tham dự Army Games 2020 bài bắn ban ngày - Nguồn: QPVN

