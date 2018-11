Pha phóng ngư lôi chết chóc nhất Chiến tranh TG thứ 2

Hải quân Nhật Bản với biên đội tàu ngầm tấn công của mình đã thu được khá nhiều thắng lợi cực kỳ vang dội trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một trong những chiến thắng kinh khủng nhất của Nhật với người Mỹ chính là một loạt ngư lôi Nhật đánh trúng ba tàu mặt nước của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Warhistory. Vụ việc xảy ra vào ngày 15/9/1942 trên biển Thái Bình Dương. Loạt ngư lôi 6 quả phóng cùng lúc từ tàu ngầm I-19 của Hải quân Nhật đã đánh chìm tàu sân bay USS Wasp, làm hư hại nặng thiết giáp hạm USS North Carolina và khu trục hạm USS O'Brien. Nguồn ảnh: Warhistory. I-19 là tàu ngầm được đóng theo lớp Type B1 của Hải quân Hoàng gia Nhật Bản. Tàu có độ giãn nước tối đa khi lặn là 3600 tấn và được trang bị 6 ống phóng ngư lôi ở mũi tàu cùng 17 ngư lôi cỡ 533mm dự trữ. Nguồn ảnh: Warhistory. Nạn nhân đầu tiên của I-19 là thiết giáp hạm USS North Carolina. Một quả ngư lôi đã trúng vào khu vực mạn trái của tàu, ngay dưới tháp pháo số 1 ở độ sâu 6 mét so với mặt nước. Nguồn ảnh: Warhistory. Một lỗ rộng 10x6 mét đã được tạo ra sau vụ nổ, vụ nổ cũng làm thiệt mạng ngay lập tức 5 thành viên Thuỷ thủ đoàn. Một quả ngư lôi duy nhất nhanh chóng khiến thiết giáp hạm khổng lồ của Mỹ mất khả năng chiến đấu, nước tràn vào boong tàu khiến nó nghiêng phải 5,6 độ chỉ trong vài phút trước khi thuỷ thủ đoàn triển khai được quy trình khẩn cấp để cứu tàu khỏi bị lật. Nguồn ảnh: Warhistory. Tuy nhiên, thiết giáp hạm USS North Carolina không hề rời bỏ vị trí của mình, nó vẫn tiếp tục giữ đội hình tiến công cùng các tàu bạn dù tốc độ tối đa khi đó của nó của còn 26 hải lý tương đương 48 km/h. Nguồn ảnh: Warhistory. Nạn nhân thứ hai là khu trục hạm O'Brien. Hoa tiêu trên tàu O'Brien đã phát hiện ra một ngư lôi đang tiến đến mạn trái của tàu. Ngay lập tức khu trục hạm được bẻ lái sang trái hết cỡ. Nguồn ảnh: Warhistory. Quả ngư lôi này đã bị trượt nhưng O'Brien quá đen đủi khi thuỷ thủ đoàn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm nó đã dính phát ngư lôi thú hai trước khi có ai đó kịp phát hiện ra quả ngư lôi này. Phát đánh vào trúng mũi tàu khiến tàu hư hỏng nặng. Nguồn ảnh: Warhistory. Mặc dù vậy khu trục hạm O'Brien vẫn có thể tự di chuyển được, nó tiếp tục đi theo đội hình và tới ngày 21/9 thì quay về tới Noumea, New Caledonia để sửa chữa. Tới ngày 10/10 cùng năm, khu trục hạm O'Brien phải di chuyển về vịnh San Francisco để sửa chữa tiếp. Không thuỷ thủ đoàn nào trên tàu O'Brien bị thiệt mạng bởi phát ngư lôi này. Nguồn ảnh: Warhistory. Nạn nhân cuối cùng của màn phóng ngư lôi chết chóc nhất Chiến tranh Thế giới thứ hai chính là tàu sân bay USS Wasp. Không được may mắn như hai tàu hộ tống của mình, hàng không mẫu hạm này đã dính tới... ba quả ngư lôi khiến nó chìm ngay lập tức. Nguồn ảnh: Warhistory. Hoa tiêu trên tàu USS Wasp phát hiện ra ngư lôi đang nhắm vào vị trí của mình lúc 14:44 - gần như cùng lúc so với hai tàu đồng đội của mình. Tuy nhiên do thân hình quá nặng nề, USS Wasp dù bẻ lái phải hết cỡ cũng không thể tránh khỏi số phận nghiệt ngã. Nguồn ảnh: Warhistory. Chỉ một phút sau khi ba ngư lôi được phát hiện, tàu USS Wasp bị đánh trúng bởi ca ba ngư lôi này gần như cùng lúc. Có vẻ ba quả ngư lôi đã đánh trúng ba vị trí hiểm nhất trên tàu Wasp bao gồm kho xăng và kho đạn khiến nó chìm vào 21 giờ tối hôm đó. 193 thuỷ thủ đã thiệt mạng cùng 366 thuỷ thủ khác trên tàu USS Wasp bị thương. Nguồn ảnh: Warhistory. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay USS Wasp cháy rừng rực trong suốt 6 tiếng trước khi bị nhấn chìm xuống lòng Thái Bình Dương lạnh lẽo.

