Palestine trút cơn mưa rocket, “Vòm Sắt” bảo vệ Israel cuối cùng đã... thất thủ

Trong suốt những ngày vừa qua, tổ hợp phòng thủ Iron Dome hay còn gọi là Vòm Sắt do Israel tự nghiên cứu và phát triển đã phải căng mình ra bảo vệ quốc gia này khi hứng chịu nhiều đợt pháo phản lực do lực lượng Hồi giáo Palestine tung ra. Nguồn ảnh: Sina. Những nỗ lực đánh chặn trong các ngày đầu kể từ khi Palestine trả đũa Israel là hết sức đáng khen khi tổ hợp Iron Dome đã đánh chặn được phần lớn các rocket được phóng ra nhằm vào quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên tới hôm 13/11 vừa qua, nỗ lực của Israel cùng với hệ thống phòng thủ Iron Dome đã hoàn toàn bất lực khi chỉ trong một đêm, Israel đã phải hứng gần 200 quả rocket phóng vào phía Nam nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù toàn bộ các hệ thống phòng thủ Iron Dome đều đã hoạt động hết công suất nhưng cuối cùng, Vòm Sắt chỉ đánh chặn được khoảng 60 rocket từ phía Palestine bắn ra. Nguồn ảnh: Pinterest. Còn lại gần 150 quả rocket của phía Palestine đã gây thiệt hại rất lớn cho các thành phố ở phía Nam Israel. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hệ thống Vòm Sắt đầy tinh vi của Israel lại chịu thất thủ trước chiến thuật "lấy số lượng làm chủ yếu" của người Palestine. Nguồn ảnh: Pinterest. Iron Dome là hệ thống phòng thủ có chọn lọc, nghĩa là hệ thống radar của Iron Dome sẽ lọc mục tiêu, vẽ ra toạ độ của từng viên đạn rocket. Nếu như toạ độ của viên đạn rocket đi vào khu vực Iron Dome bảo vệ, nó mới đánh trả. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm mạnh của tổ hợp này đó là tăng hiệu quả bảo vệ khu vực, cho phép đánh chặn những mục tiêu tiềm ẩn nguy hiểm cao và bỏ qua những mục tiêu "vô thưởng vô phạt" thay vì đánh chặn tràn lan rất tốn công, tốn đạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, do Iron Dome cần phân tích đường bay của mọi phát đạn rocket mà đối phương bắn ra, tổ hợp này không thể phòng thủ ở tầm quá gần, nghĩa là rocket của đối phương cần bay đủ lâu để Iron Dome tung đòn đánh hạ hoặc bay càng lâu càng tốt để Vòm Sắt... có thời gian tính toán. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, Iron Dome không thể đánh hạ được rocket phóng đi từ tầm phóng dưới 5km. Mặc dù Israel không lên tiếng xác nhận điều này nhưng rõ ràng, phương thức phòng thủ của Iron Dome là hơi... cồng kềnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Đặc biệt là khi đối phương sử dụng rocket với số lượng lớn, bắn tấp cập vào phạm vi mục tiêu nhỏ, hẹp, phía Israel sẽ rất khó có thể đáp trả vì số lượng Iron Dome mà nước này sở hữu là không nhiều và được đặt khá phân tán. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Tổ hợp Iron Dome của Israel đánh chặn rocket do Hamas phóng ra.

