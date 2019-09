Pakistan tức tốc mua chiến đấu cơ cũ, ép quyết đấu với Ấn Độ

Theo hãng tin Sputnik, Không quân Pakistan dự kiến sẽ ký hợp đồng với Ai Cập mua máy bay chiến đấu Dassault Mirage 5 đã qua sử dụng. Hai nước đã đàm phàn việc này trong nhiều năm và bây giờ cả hai bên đã đi tới giai đoạn cuối vì Pakistan muốn có thật nhanh số máy bay này tăng cường sức mạnh trong tình thế căng thẳng xung đột biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Wikipedia "Các cuộc đàm phán mua 36 máy bay Mirage 5 gần như đã đi tới giai đoạn cuối", một trong các quan chức tham gia cuộc đàm phán cho biết. Đáng quan tâm là những chiếc máy bay này đã bị Không quân Ai Cập loại biên chế từ lâu, vì vậy Pakistan phải tân trang lại chúng trước khi tái trang bị. Ảnh: Airliners.net Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Pakistan đi mua máy bay cũ, tân trang và tái sử dụng. Trước đây họ từng mua các máy bay Mirage III đã nghỉ hưu của Australia, đại tu tăng hạn cải tiến thêm chút rồi dùng tiếp. Nói chung việc mua máy bay cũ tiết kiệm đáng kể chi phí so với máy bay mới, nhưng đồng thời nó tiềm ẩn rủi ro vì vốn dĩ máy móc cũ luôn có vấn đề không tránh khỏi. Ảnh: Airliners.net Mirage 5 là máy bay cường kích siêu âm do Tập đoàn Dassault Aviation phát triển từ những năm 1960 trên cơ sở dòng tiêm kích Mirage III. Chỉ có 582 chiếc được sản xuất từ 1967 tới 1980, do đó các máy bay Mirage 5 hiện nay mà Ai Cập bán cho Pakistan cơ bản là đã rất cũ. Ảnh: Airliners.net Nhiều khả năng sau khi mua lại Mirage 5, Pakistan sẽ sẽ áp dụng chương trình nâng cấp Mirage Project ROSE mà nước này bắt đầu thực hiện từ những năm 1980 đối với các máy bay chiến đấu họ Mirage. Ảnh: Airliners.net Các máy bay sau nâng cấp sẽ được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu hồng ngoại bán cầu trước SAGEM kết hợp với radar Grifo M3. Ngoài ra, máy bay tích hợp thêm các khí tài tác chiến điện tử hiện đại, thậm chí có khả năng trang bị cả hệ thống tiếp nhiên liệu. Ảnh: Airliners.net Mirage 5 thiết kế với kiểu cánh tam giác, thân hình máy bay khá nhỏ với chiều dài 15m, cao 4,5m, trọng lượng rỗng hơn 7 tấn. Máy bay trang bị động cơ turbojet SNECMA Atar 9C cho tốc độ tối đa 2.350km/h ở độ cao 12.000m, bán kính chiến đấu hơn 600km với 2 bom 400kg cùng lượng nhiên liệu tối đa, trần bay 18.000m. Ảnh: Wikipedia Dù thiết kế cho nhiệm vụ cường kích, Mirage 5 vẫn có thể mang 2 tên lửa không đối không AIM-9 hoặc R550 Magic để tự vệ khi cần. Ảnh: Wikipedia Tải trọng mang bom của nó lên tới 8 tấn trên 5 điểm treo, hoặc tùy chọn mang thùng nhiên liệu phụ hoặc rocket 68mm. Trong ảnh, Mirage 5 mang được tới 12 quả bom cỡ nhỏ cỡ 250kg. Ảnh: Wikipedia Video Mirage III biểu diễn đẹp mặt trên không. Nguồn: Youtube Elwyn R

